Le président de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina s’est dit « choqué » suite à la mort violente de l’arbitre de Serie C, Daniele De Sanctis.

L’homme de 33 ans et sa petite amie, Eleonara, 30 ans, sont décédés des suites d’une attaque à leur domicile de Lecce lundi soir.

« La mort de Daniele De Sanctis nous a choqués », a déclaré Gravina dans un communiqué. « En attendant des éclaircissements sur ce qui s’est passé, je voudrais exprimer mes condoléances personnelles et celles de toute la FIGC à la famille et à toute l’Association italienne des arbitres pour une perte aussi grave. »

La troisième division italienne, Lega Pro, a condamné les meurtres.

« Aucun mot ne peut décrire la douleur que ressentent la Lega Pro, les clubs, les joueurs et notre football suite à la perte prématurée de l’arbitre Daniele De Sanctis et de sa petite amie Eleonora », a déclaré un communiqué de Lega Pro. « Nous voulons nous souvenir de lui par le sourire qu’il avait quand il était sur le terrain et pour la grande passion de la Serie C, qu’il considérait comme une famille. »

« La violence détruit, la violence a emporté la vie de ceux qui avaient des rêves et des attentes. La violence est l’ennemi numéro un auquel s’opposer sous toutes ses formes »,

L’Association italienne des arbitres a ajouté: « Nous sommes en deuil suite au décès de Daniele De Sanctis, un arbitre prometteur de la CAN C de Lecce. Daniele est décédé, avec sa petite amie, à la suite d’une attaque d’une violence sans précédent et incompréhensible. »