Le buteur de quatre buts, Erling Haaland, a légèrement côtelé le manager du Borussia Dortmund, Lucien Favre, pour avoir perdu le compte de ses résultats après une impressionnante victoire 5-2 sur le Hertha Berlin.

Le nouveau vainqueur du Golden Boy a connu une deuxième mi-temps sensationnelle dimanche à l’Olimpiastadion de Berlin, mais a déclaré qu’il aurait pu marquer plus s’il était resté.

« Pour être honnête, [Favre] m’a demandé combien j’avais marqué. Il m’a demandé si j’avais marqué trois et j’ai répondu: «Non, quatre. Seulement quatre parce que vous m’avez remplacé », a déclaré Haaland à ESPN par la suite.

« Donc je suis un peu en colère contre lui en ce moment, mais c'est comme ça », a ajouté Haaland en souriant.





Favre a admis qu’il avait perdu le compte du décompte de son attaquant vedette, mais qu’il était satisfait du résultat final.

« C’est vrai. Je ne regarde pas seulement les buts, je regarde aussi les passes », a déclaré Favre à ESPN. « Je sais qu’il peut marquer des buts. Il a fait du bon travail. Il est heureux et l’équipe est heureuse. »

La performance de Haaland a volé la vedette aux débuts très attendus du prodige de 16 ans, Youssoufa Moukoko, qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire dans un match de Bundesliga.

Faisant sa première apparition un jour après son anniversaire, la marque de Moukoko pourrait être difficile à égaler étant donné que l’âge de la ligue n’a été abaissé qu’à 16 ans plus tôt cette année.

« Il est le plus grand talent du monde en ce moment », a déclaré Haaland. « 16 ans et un jour. C’est assez incroyable. Il a une grande carrière devant lui. J’ai plus de 20 ans, je vieillis maintenant. C’est comme ça. »

Plus tôt samedi, Haaland a été nommé Golden Boy en battant Ansu Fati de Barcelone et Alphonso Davies du Bayern Munich au prix qui récompense le meilleur jeune joueur d’Europe pour l’année civile.

« Ce fut une bonne journée. Je souris un peu maintenant », a déclaré Haaland.

Dortmund perdait 1-0 à la mi-temps, mais un tour du chapeau de Haaland dans les 20 premières minutes de la seconde période, un but de Raphael Guerreiro et une autre frappe de Haaland ont scellé la victoire.

La victoire a été transférée à Dortmund à proximité du leader du championnat, le Bayern Munich.

Depuis qu’il a rejoint Dortmund en provenance du RB Salzburg en janvier, il a marqué 31 buts en 30 apparitions dans toutes les compétitions. Il devance également l’étoile du Bayern et triple vainqueur du Torjägerkrone Robert Lewandowski d’un but dans la course au meilleur buteur cette saison.

« Il a la capacité de marquer plus de buts que Lewandowski », a déclaré le milieu de terrain du BVB Axel Witsel à ESPN. « Ce n’est pas facile. Lewandowski est l’un des meilleurs attaquants du monde, mais je pense qu’Erling a la qualité pour y parvenir. Mais il doit marquer presque tous les matchs. »