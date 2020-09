Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a qualifié la victoire 4-3 de son équipe contre Leeds United de « vrai spectacle » de la part des deux équipes alors que la Premier League revenait au combat samedi.

Promu Leeds, de retour dans l’élite après 16 ans, a riposté d’un but à trois reprises, mais Liverpool a émergé avec les trois points après une pénalité de 88e minute du héros du triplé Mohamed Salah.

« Quel match, quel adversaire, quelle performance des deux équipes. Un vrai spectacle, j’ai adoré ça », a déclaré Klopp après le match alors que son équipe prolongeait sa séquence sans défaite à domicile en championnat à 60 matchs.

« C’est assez rare de voir que beaucoup de buts dans un match, nous avons laissé une marge de progression dans notre défense mais ce n’est pas inhabituel pour un premier match. Nos joueurs ont joué il y a quelques jours pour leurs pays donc c’est possible. »

Klopp a ajouté que les erreurs défensives n’étaient pas seulement dues à la rouille, avec Leeds de Marcelo Bielsa – qui a remporté le titre de deuxième championnat anglais en 2019-20 pour gagner une promotion – les faisant commettre des erreurs.

Klopp a déclaré: « L’adversaire nous a obligés à faire des erreurs. Nous pouvons faire mieux, nous ferons mieux, mais j’ai beaucoup aimé le match contre une équipe bien organisée et passionnée comme Leeds. Nous avons utilisé nos compétences pour leur causer des problèmes, nous aurions pu marquer plus et à la fin nous avons utilisé des coups de pied arrêtés, ce qui me convient parfaitement.

« Ce n’est pas comme faire du vélo, vous pouvez perdre quelque chose en pré-saison et il faut du temps pour que tout le monde se réunisse à nouveau. Je suis vraiment positif à propos de ce jeu. Leeds aura une bonne saison s’ils peuvent maintenir cette intensité et ils l’ont fait. dans le championnat avec plus de matchs alors pourquoi pas? «

