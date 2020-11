Le milieu de terrain de Chivas, Fernando Beltran, est catégorique lors du quart de finale aller de mercredi contre le Club America en Liga MX. classique nationale est le plus grand match de sa carrière et est convaincu que Guadalajara peut obtenir un résultat positif.

Les plus grands rivaux du haut vol mexicain verrouillent les cornes dans l’Estadio Akron de Chivas, avec les hôtes en séries éliminatoires pour la première fois depuis le Clausura 2017 et le Club America, les favoris de la série.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Mais pour Beltran, les matchs sont une chance de montrer que Chivas est à nouveau un prétendant après avoir raté les séries éliminatoires au cours de chacune des cinq dernières saisons.

« C’est le match le plus important de ma carrière et je vais tout mettre en œuvre, tout laisser là-bas et défendre le maillot comme il se doit », a déclaré Beltran lors d’une vidéoconférence. « Il est temps de montrer de quoi est fait Chivas et où le club doit être. C’est une bonne opportunité pour nous, malgré ce que nous avons vécu cette saison, d’avoir un impact. »

• La légende argentine Maradona décède à 60 ans

• FIFA Best: la rivalité Ronaldo-Messi reprend

• Schalke chaos: chef haché, joueurs bannis

• Sancho admet un sort «difficile» après la saga United

• Sources: Arsenal a proposé un accord à Eriksen

• Ibra critique FIFA 21 pour l’utilisation de l’image du jeu

Bilan de l’entraîneur du Club America Miguel Herrera contre Chivas avec Les Aigles est positif, gagner cinq et perdre une seule fois, bien que Beltran pense que Chivas a Victor Manuel Vucetich – surnommé « King Midas » – sur le banc est un plus.

« Ce sont des jeux différents. Il faut du talent, du cœur et de la concentration », a déclaré Beltran. « Nous savons que dans un jeu, nous pouvons marquer ou concéder.

« C’est ce dont nous avons beaucoup parlé, ce que l’entraîneur Vucetich nous a le plus souligné et nous lui faisons beaucoup confiance à cause de sa carrière et parce qu’il a tout gagné. »

« Pou » Herrera a déjà critiqué Chivas sur le fait de ne pas être un habitué des séries éliminatoires, et Beltran pense que ces mots pourraient revenir le mordre.

« Louse avait l’habitude de dire qu’il ne nous a jamais vus ici [in the postseason], eh bien, maintenant nous sommes ici et nous verrons ce qui se passera mercredi et samedi », a-t-il déclaré.

L’attaquant américain Giovani dos Santos devrait commencer pour Les Aigles. Et bien qu’il admette que le match est spécial, l’équipe de Mexico se concentre sur le dépassement de Chivas et sur la victoire du titre.

« En Amérique, nous savons ce que jouer classique veux dire. Il a un goût spécial. Mais pour gagner un classique en séries éliminatoires ne garantit pas un championnat « , a déclaré l’ancien joueur de Barcelone lors d’une vidéoconférence. » Aux États-Unis, nous savons à quel point il est important de gagner des titres et c’est notre état d’esprit, faire le premier pas maintenant à Guadalajara, revenir à l’Azteca pour gagner les quarts et ensuite penser aux matchs suivants. «

Chivas sera sans le duo d’attaquants Alexis Vega et Jose Juan Macias, tandis que le Club America n’aura pas Nico Castillo ou Bruno Valdez, tous deux sur la liste des blessures à long terme.

Mexique classique nationale présente les deux équipes les plus titrées du pays, avec l’Amérique sur 13 titres de ligues et l’équipe entièrement mexicaine Chivas sur 12.

Le match retour aura lieu samedi à l’Estadio Azteca.