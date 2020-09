Il est peu probable que l’équipe nationale masculine du Mexique disputera des matchs en Europe en 2021, les engagements de la CONCACAF et les matchs amicaux aux États-Unis devant prendre le relais, selon le président de la Fédération mexicaine (FMF), Yon de Luisa.

Le Mexique n’a pas encore joué de match en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et n’a qu’un sept. 30 amicaux contre le Costa Rica et un match du 7 octobre à Amsterdam contre les Pays-Bas prévu jusqu’à présent pour ce qui reste de cette année.

« [Playing in Europe in 2021] est très compliqué, ça va être très difficile « , a déclaré De Luisa dans une interview avec ESPN. » Le calendrier de l’année à venir sera très serré pour toutes les questions de la CONCACAF et nous chercherons à revenir à nos fans. aux États-Unis quand ils nous ont laissé des fans dans les gradins. «

De Luisa a ajouté que la fédération travaillera avec son partenaire Soccer United Marketing (SUM) pour organiser les adversaires pour des matchs amicaux aux États-Unis l’année prochaine afin d’essayer de compenser les pertes en 2020.

« Nous travaillerons avec les gens de SUM, avec les sponsors et la télévision [rights holders] pour les jeux que nous aurons en 2021 et 2022, qui auront un calendrier riche et dont nous pourrons nous remettre du succès de 2020. «

Il a été rapporté que le match amical contre le Costa Rica à l’Estadio Azteca pourrait être mis en doute, mais le manager Gerardo « Tata » Martino devrait revenir au Mexique de son Argentine natale mardi et devrait libérer l’équipe, qui sera composée de exclusivement des joueurs de Liga MX, mercredi.

Le voyage en Europe pour le match contre les Pays-Bas – avec un autre match, largement rapporté contre la Nouvelle-Zélande, reste à confirmer – a également été problématique pour Le Tri, avec les différents protocoles en place dans les pays en raison de la pandémie de coronavirus.

« Les procédures concernant les joueurs et le personnel d’entraîneurs qui entrent en Europe n’ont pas été faciles, car ils n’ont pas trouvé d’adversaires », a déclaré De Luisa. « Il y avait la possibilité d’avoir des adversaires d’Asie et heureusement, nous avons trouvé d’autres fédérations avec des problèmes similaires aux nôtres. »

Le calendrier des qualifications pour la Coupe du monde de la CONCACAF a été modifié avec les fenêtres internationales d’octobre et de novembre reportées en raison de l’impact continu de la pandémie de coronavirus, avec le tour de jeu à l’octogonal, qui implique toutes les nations de la CONCACAF, qui devrait maintenant commencer en Mars 2021.

On ne sait pas quel effet le report des premiers matchs du premier tour aura sur le reste du calendrier. Le Mexique devait entamer la phase finale des qualifications pour la Coupe du monde dans la première moitié de la fenêtre internationale de juin 2021, mais les rapports suggèrent que cela pourrait maintenant être repoussé à septembre 2021.

Dans l’état actuel des choses, le Mexique doit disputer le « Final Four » de la Ligue des Nations de la CONCACAF en mars, la Gold Cup étant également prévue pour juillet.