La contagion massive à Boca a été un grave casse-tête pour Xeneize qui doit jouer pour la Copa Libertadores contre Libertad le 17 septembre. Bien que pour l’instant le club évite de donner des noms ou des numéros spécifiques, ce serait une contagion massive et mettrait le club en difficulté pour le prochain engagement international.

Celui qui a parlé sur le sujet est Donato Villani, chef de la commission médicale de l’AFA, qui a assuré que « le nombre de cas et les nouvelles continuent d’avoir un impact, mais c’était quelque chose de totalement prévisible ». Le médecin a dit que « Nous savons que nous sommes en présence d’une pandémie aux multiples possibilités de transmission et qu’elle s’est infiltrée dans toutes les couches de la société; par conséquent, je ne vois aucune raison pour que cela ne se produise pas dans le football »

La bulle de santé était l’un des points que Villani a touchés et qui était sur les lèvres de tous les derniers jours. On sait que ce système était utilisé à la fois dans le football européen et dans d’autres sports comme la NBA ou la MLS. « Dans toutes les régions du monde, les bulles ont bien fonctionné. Bien qu’il n’y ait rien qui donne la tranquillité d’esprit et permet d’être sûr à cent pour cent », a-t-il déclaré.

En dialogue avec la radio La Red, le médecin de l’AFA a également averti que « nous voyons dans notre vie et dans notre travail qu’il n’y a rien qui donne une sécurité totale. Bien que nous essayions de ne rien divulguer nulle part, la vérité est que Lorsque vous faites une bulle, les risques sont très grands, peu importe à quel point vous essayez de respecter les espaces. «

Enfin, il a évoqué le cas spécifique de Boca et les échecs que la bulle sanitaire a pu avoir. «Quelle que soit la distance parcourue, les individus partagent l’hôtel, le train, le bus, doivent aller et revenir. Trouver une faute est très difficile, car elle peut entrer de tellement de côtés que cela devient impossible et que tout reste en place. soupçon », Colline.