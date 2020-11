Le New York City FC a déclaré qu’il avait trouvé un comportement « inapproprié et inacceptable » après avoir conclu son enquête sur des allégations de harcèlement sexuel faites par un ancien employé contre l’ancien attaquant du NYCFC David Villa et d’autres du club.

Dans une déclaration faite à ESPN, le NYCFC a largement corroboré les allégations de l’ancien employé mais n’a fait aucune mention directe de Villa.

Le NYCFC a déclaré que parmi les personnes ayant participé à la conduite, une seule est toujours au club et cette personne a été sanctionnée. Dans sa déclaration, NYCFC n’a pas précisé la nature de la sanction.

« Les allégations faites au cours de l’enquête étaient qu’un petit nombre de joueurs et de membres du personnel n’ont pas agi conformément aux normes du club dans leurs interactions avec le stagiaire et avec les autres membres du personnel du club », a déclaré le NYCFC dans sa déclaration à ESPN.

« Ce comportement comprenait des contacts physiques inutiles, des taquineries et des commentaires concernant les vêtements et l’apparence. Le club a estimé que ce comportement était inapproprié et inacceptable. »

Bien que la déclaration ne mentionne pas Villa par son nom, des sources ont déclaré à ESPN que l’enquête avait confirmé que Villa avait touché l’employé d’une manière inappropriée et mis l’employé mal à l’aise.

Un représentant de Villa a refusé de commenter. Villa avait précédemment nié les allégations, les qualifiant de «totalement fausses».

L’ancien employé n’a pas répondu à la demande de commentaire d’ESPN par message direct.

Les allégations ont été révélées pour la première fois en juillet, lorsque l’ancien employé, un stagiaire du personnel de formation du club, a allégué que Villa avait eu un contact physique indésirable avec elle.

La femme a allégué qu’elle passait rarement une journée sans que Villa «m’attrape ou ne me harcèle verbalement, mais ne s’est jamais donné la peine d’apprendre mon nom».

Auparavant, elle avait tweeté sur un environnement de travail hostile au NYCFC.

Dans sa déclaration, le NYCFC a déclaré qu’après avoir pris connaissance des allégations, il avait immédiatement ouvert une enquête via un cabinet d’avocats externe. Des sources ont déclaré que les personnes interrogées comprenaient 40 personnes, dont plus de la moitié étaient des femmes. Les personnes interrogées comprenaient l’ancien employé, les personnes impliquées dans le harcèlement allégué et un échantillon plus large d’employés non directement impliqués dans les incidents. Des sources ont également déclaré que personne n’a refusé de coopérer, y compris Villa.

Le NYCFC a également déclaré qu’il était en train de prendre des mesures correctives dans son environnement de travail.

«Le NYCFC doit constamment s’efforcer de faire mieux et de maintenir un environnement et une culture de travail qui reflètent les normes et les valeurs du club», a déclaré le NYCFC dans sa déclaration à ESPN.