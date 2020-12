Neymar a subi une blessure à la cheville potentiellement grave en jouant pour le PSG dimanche soir. FRANCK FIFE / . via .

Neymar a été étiré hors du terrain en raison d’une grave blessure à la cheville à la fin de la défaite 1-0 du Paris Saint-Germain contre Lyon dimanche soir.

Le premier diagnostic était une cheville gravement foulée, Neymar et le PSG espérant que les ligaments ne sont pas endommagés.

L’international brésilien était en larmes après avoir été abordé par Thiago Mendes, qui a attrapé la cheville gauche de Neymar entre ses jambes et a été expulsé après l’intervention du VAR.

Neymar devait à l’origine se rendre à l’hôpital dimanche soir pour des examens IRM, mais il a été décidé que le n ° 10 devrait attendre lundi matin pour voir comment la cheville s’installe pendant la nuit. Le personnel médical du PSG et les initiés du club sont assez pessimistes quant aux résultats.

En entrant dimanche, Neymar avait marqué sept buts lors de ses quatre derniers matchs – sa meilleure séquence de la saison – et avait joué un rôle important dans le retournement des choses par le PSG et la qualification pour la Ligue des champions les 16 derniers.

L’ancien joueur de Barcelone a subi deux blessures métatarsiennes distinctes lors de ses deux premières saisons à Paris, en février 2018 (où il a raté trois mois et 16 matchs) et en janvier 2019 (trois mois, 18 matchs). Neymar a également endommagé les ligaments de sa cheville droite alors qu’il jouait avec le Brésil en juin 2019 et était absent pendant deux mois et demi.

Le PSG a fait une soirée cauchemardesque dimanche. En plus de perdre Neymar sur blessure, ils ont également perdu le match contre Lyon, leur première défaite à domicile contre l’OL en 13 ans. Les Parisiens occupent actuellement la troisième place de la Ligue 1, à un point derrière Lyon et Lille, leader du championnat.