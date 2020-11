Le directeur d’Arsenal, Mikel Arteta, prévoit d’organiser une réunion du personnel pour identifier la personne responsable de la fuite d’un crachat au sol d’entraînement entre Dani Ceballos et David Luiz, jurant « qu’il y aura des conséquences » pour la personne impliquée.

Les détails d’un fracas à la fin d’un match d’entraînement vendredi sont devenus publics plus tôt cette semaine, Luiz étant accusé d’avoir réagi à un fort tacle de Ceballos en frappant l’Espagnol au nez.

Il a également été affirmé que Luiz avait prélevé du sang avec une égratignure avant que les deux hommes ne soient séparés par des membres du personnel. Ceballos s’est rendu sur Twitter pour déclarer l’histoire « fausse », mais des sources ont confirmé jeudi à ESPN qu’il y avait effectivement eu une altercation entre les deux joueurs, bien qu’aucun joueur n’ait été renvoyé chez lui en conséquence.

Arteta a cherché à le minimiser lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi avant le week-end des Gunners à Leeds United, mais a déclaré: « Je n’aime pas du tout le fait que cet incident se produise. Et je trouverai où cela vient de et si tel est le cas, cela va complètement à l’encontre de ce que j’attends l’un de l’autre, la vie privée et la confidentialité dont nous avons besoin, et il y aura des conséquences. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait s’adresser à son personnel à ce sujet, Arteta a répondu: « Oui. »

C’est la deuxième fois que Ceballos est impliqué dans un incident avec un coéquipier cette saison après un affrontement avec Eddie Nketiah lors de l’échauffement avant la victoire d’Arsenal à Fulham le jour de l’ouverture de la campagne de Premier League.

«Que ce soit une coïncidence ou non, cela ne change pas grand-chose, ce sont juste les niveaux de compétitivité que nous exigeons et les normes que nous voulons établir», a déclaré Arteta.

« Mais de toute évidence, c’est une ligne très mince, où c’est un problème de compétition et où cela va ailleurs que nous ne soutenons évidemment pas et que nous ne voulons pas. Mais c’est un sport de contact et des incidents et qui vont se produire, c’est la façon dont vous résolvez-les au sein de l’équipe et des individus et comment vous vous déplacez à partir de là. «

Ceballos a été une figure périphérique inattendue cette saison, commençant seulement six matches dans toutes les compétitions, et se bat contre Joe Willock pour un rappel avec Mohamed Elneny en isolement après avoir été testé positif pour COVID-19 alors qu’il était en service international pour l’Égypte et Thomas Partey en difficulté avec une tension sur la cuisse.