Jurgen Klopp a déclaré qu’il n’y avait aucun problème avec Mohamed Salah après que l’attaquant de Liverpool ait assisté à un mariage en Égypte, puis testé positif pour le coronavirus.

Salah est hors du match de Liverpool avec le leader de la Premier League Leicester City dimanche après avoir renvoyé un test COVID-19 positif alors qu’il était en service international, mais Klopp a défendu l’international égyptien, qui était photographié en train de célébrer le mariage de son frère parmi d’autres invités.

Salah rentrera à Liverpool vendredi, après avoir renvoyé un autre test positif mercredi.

Salah retournera au Royaume-Uni à bord d’un « jet privé médicalisé » – selon la FA égyptienne – avec Mohamed Elneny d’Arsenal, qui a également été testé positif au COVID-19.

« J’ai été en contact étroit avec lui [Salah] tout le temps « , a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse vendredi. » Lorsque vous avez un test négatif, le processus commence. Il est bien placé, il se sent bien, il n’a aucun symptôme. Rien à dire en public sur la situation.

«Ce que je peux vous dire, c’est que j’étais en Allemagne cet été. Un ami a déménagé sa fête d’anniversaire à cause de moi parce que j’étais en Allemagne. Cinquante personnes y ont assisté et à la dernière minute j’ai décidé de ne pas y aller. Ce n’était qu’un fête d’anniversaire et c’était autorisé en Allemagne à l’époque. C’était à l’extérieur mais je n’y suis pas allé. Dans d’autres pays et situations, il y a différentes pressions sociales sur vous.

«Le mariage d’un frère est un moment très spécial. Ce que je peux dire de mes joueurs: ils sont incroyablement disciplinés. Ils connaissent vraiment la situation. Tout le reste est entre Mo et moi. Nous allons bien.

Les préparatifs de Klopp pour la visite de l’équipe de Brendan Rodgers ont été perturbés par de nouvelles blessures à une équipe déjà épuisée.

Joe Gomez a subi une intervention chirurgicale à la blessure au genou qu’il a subie avec l’Angleterre, tandis que Trent Alexander-Arnold et Jordan Henderson manqueront tous deux le match de dimanche en raison d’un problème au mollet et à l’aine respectivement.

Klopp ne serait pas déterminé à savoir si Fabinho, Thiago ou Alex Oxlade-Chamberlain seront disponibles. Avec Virgil van Dijk et Gomez absents de longue date, Klopp n’a qu’un seul défenseur central senior en forme à Joel Matip, mais a déclaré que ce n’était pas le moment de chercher des excuses.

« Nous ne nous sentons pas désolés pour nous-mêmes, ni pour nous apitoyer sur nous-mêmes », a ajouté Klopp. « Vous êtes dans le processus de solution une minute après avoir appris la nouvelle. Nous nous battrons avec tout ce que nous avons. »

« Nous sommes une unité, une véritable unité, plus nous avons de problèmes, plus nous nous rapprochons. Nous ne cherchons pas d’excuses – nous n’aimons pas les blessures car c’est dur pour les garçons mais tout le reste, ça marche sur les solutions. «