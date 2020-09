Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que le transfert de Thiago Alcantara du Bayern Munich à Anfield « semble assez prometteur ».

Des sources ont déclaré jeudi à ESPN que Liverpool avait conclu un accord d’une valeur initiale de 20 millions de livres sterling pour signer Thiago. Le milieu de terrain devrait signer un contrat de quatre ans à Anfield et portera le maillot n ° 6.

« Il n’y a vraiment rien à dire », a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse avant le match de Premier League contre Chelsea. « Ce n’est pas officiel jusqu’à ce qu’il soit annoncé et je ne suis pas un annonceur.

« Cela semble assez prometteur. Mes mains sont à peu près liées. Il pourrait être utile pour les fans de regarder les chaînes du LFC aujourd’hui. »

Thiago a confirmé son départ des vainqueurs de la Ligue des champions vendredi avec un Message Twitter qui disait: «Oui, j’ai pris la décision la plus difficile de ma carrière sportive.

« Je clôturerai ce chapitre dans ce merveilleux club, le club où j’ai grandi et développé en tant que joueur au cours des sept dernières années.

« Des victoires, des succès, des moments de joie et des moments difficiles aussi. Mais ce dont je suis le plus fier, c’est d’être arrivé à Munich en tant que jeune homme plein de rêves plein de rêves et de repartir complètement épanoui et identifié à un club, une histoire, un philosophie, une langue et une culture.

«Avec vous, ma famille du Bayern qui m’a si bien traité et m’a aimé à chaque seconde.

« Ma décision est purement liée au sport. En tant que footballeur, je veux et j’ai besoin de nouveaux défis pour me développer comme je l’ai fait ici.

« Le Bayern sera toujours ma maison. Merci, FC Bayern. »