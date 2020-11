10 h 55 HE

Rob DawsonCorrespondant

LIVERPOOL, Angleterre – Il faudra plus qu’une victoire à Everton pour prouver l’affirmation pré-match d’Ole Gunnar Solskjaer selon laquelle il reste le bon homme pour ressusciter Manchester United, mais pour l’instant, cela arrêtera l’hémorragie.

Après s’être battu lors de sa conférence de presse habituelle du vendredi, Solskjaer, sous la pression des défaites contre Arsenal et Istanbul Basaksehir cette semaine, a remporté une victoire bien méritée 3-1 à Goodison Park qui lui donne au moins plus de temps pour soutenir ses propos. résultats.

Pour les fans plus pessimistes de United, ce sera une preuve supplémentaire d’un cycle désormais familier. Bons jeux suivis de mauvais jeux et retour. Si rien d’autre, Solskjaer a développé un talent incroyable pour produire un résultat quand il en a le plus besoin. Il doit celui-ci à Bruno Fernandes, qui a marqué deux fois en première mi-temps après que Bernard ait mis Everton en tête lors de son premier départ en Premier League.

Ce fut Fernandes qui prit sur lui de donner des instructions après le soft ouvreur et prit ensuite la responsabilité de le réparer; d’abord avec une tête puissante du ballon de Luke Shaw dans la surface, puis en passant un centre au-delà de Marcus Rashford et dans le coin le plus éloigné. Dans les dernières minutes, il luttait contre Abdoulaye Doucoure au poteau arrière dans sa propre surface de réparation pour s’assurer qu’Everton n’égaliserait pas, puis chargeait le terrain pour marquer un premier but pour Edinson Cavani afin de mettre le jeu hors de doute.

Solskjaer – qui a déclaré par la suite que son équipe avait été « mise en échec » après avoir reçu un coup d’envoi samedi midi après un long voyage de retour de Turquie – a besoin de plus de joueurs comme lui s’il veut mettre fin définitivement au tourbillon de spéculations sur sa position et faire de cette équipe un véritable challenger au titre.

« Bruno est un leader », a déclaré Solskjaer après le coup de sifflet final. « Le désir et la réaction de tout le monde ont été formidables. Je suis très content de la réaction de la semaine, du but et de l’impossible heure du coup d’envoi. »

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a évité de perdre trois matchs en une semaine avec une victoire à Everton. .

Autant que c’était un résultat pour alléger l’ambiance autour d’Old Trafford, Solskjaer a dû compter le coût de trois points indispensables après les blessures de Shaw, Rashford et Victor Lindelof.

« Cela n’a pas l’air génial », a déclaré Solskjaer. « Toute blessure, quand elle est grave, ne vaut pas les points, mais les garçons n’allaient donner à personne une chance de nous enlever trois points. Ils étaient tellement déterminés. »

Que les fans de United veuillent Solskjaer à l’intérieur ou à l’extérieur, il peut y avoir peu de débat pour savoir si les joueurs sont toujours derrière lui.

C’est une bizarrerie de leur forme que la victoire sur Everton signifie qu’ils égalent un record de club avec sept victoires successives en Premier League à l’extérieur établies en 1993, alors que l’échec de la victoire leur aurait laissé leur plus bas total de points après sept matches d’une saison de haut niveau depuis 1989-90. Everton ne s’est pas aidé en se défendant d’une manière qui permettait de comprendre facilement pourquoi il avait concédé plus d’un but en cinq matches de haut niveau successifs à domicile pour la première fois depuis un record de club de sept en 1958, mais Solskjaer a devenez également un maître pour arrêter la pourriture.

Après une misérable défaite à Newcastle il y a un an, United est venu quelques minutes après avoir battu Liverpool et a remporté les trois prochains. Les matchs nuls consécutifs avec Sheffield United et Aston Villa ont été suivis de victoires inattendues sur Tottenham Hotspur et Manchester City. Deux défaites en quatre jours contre Liverpool et Burnley en janvier ont de nouveau eu le sens du début de la fin pour Solskjaer avant une série de 19 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Ses vies ne sont pas encore épuisées et cette fois, c’était Everton après Arsenal et Istanbul Basaksehir. C’est Schrodinger’s United, capable de produire des résultats à la fois surprenants et pas à la fois.

Après la pause internationale, l’équipe de Solskjaer est la prochaine en action contre West Brom à Old Trafford, mais vous trouverez très peu de fans prêts à prédire le résultat avec une réelle conviction. Ils ne savent pas à quoi s’attendre d’une semaine sur l’autre et la seule chose cohérente à propos des 23 mois de Solskjaer a été sa demande régulière de cohérence.

« Nous voulons plus de cohérence », a déclaré Solskjaer. « Nous voulons démarrer et courir et grimper sur la table. Mon travail est de m’assurer que la garde est toujours debout et que nous n’allons pas participer à un match en pensant que ce sera facile. C’était exceptionnel. performance après une semaine difficile. «

Que cela déclenche le type de course gagnante que Solskjaer a mis en place auparavant ou s’il est parti pour répondre à plus de questions sur son travail cette fois-ci le mois prochain, c’est à deviner. Au moins, le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, qui regarde juste au-dessus des bancs, peut respirer un peu plus facilement pendant les deux prochaines semaines, sachant que sa prochaine grande décision peut attendre un moment et Mauricio Pochettino peut arrêter de rester assis au téléphone. Peut-être qu’avec le temps, ce résultat se révélera être le jeu qui marqua le début de la fin pour les appels de «Ole out». Ou peut être pas.