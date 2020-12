8 h 48 HE

Rob DawsonCorrespondant

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il espérait que Marcus Rashford se remettrait d’une blessure à temps pour jouer contre West Ham samedi.

Rashford n’a pas pu terminer la défaite 3-1 face au Paris Saint-Germain mercredi en raison d’un problème d’épaule – le même problème qui l’a exclu de la dernière trêve internationale.

Mais l’attaquant a pu s’entraîner vendredi matin avant le déplacement à West Ham et Solskjaer espère pouvoir jouer au London Stadium.

« Marcus s’est entraîné ce matin, pas complètement, mais il s’est joint au groupe », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse vendredi. « Son épaule l’a empêché de terminer le match [against PSG] il a donc été soigné et j’espère qu’il fera partie de l’équipe qui voyage. Nous verrons après l’entraînement. «

Solskjaer affrontera l’un de ses prédécesseurs à Old Trafford, David Moyes, qui a mené West Ham à trois victoires consécutives en Premier League pour se hisser au cinquième rang du classement.

Moyes n’a obtenu que 10 mois à Old Trafford après avoir remplacé Sir Alex Ferguson en 2013 et a été limogé une fois qu’il était mathématiquement impossible pour United de se qualifier pour la Ligue des champions.

« Je ne me suis pas assis et j’ai eu des discussions avec David, non », a déclaré Solskjaer. «Quand vous êtes ici, c’est le plus grand club du monde et un animal différent de tout le reste.

« J’admire vraiment David et vous voyez la performance de West Ham et les résultats qu’il obtient, cela montre ses qualités. »

La victoire de United au London Stadium – qui accueillera les fans pour la première fois depuis mars – placerait l’équipe de Solskjaer dans le top quatre pour la première fois cette saison. Cela laisserait également United à seulement deux points de retard sur les leaders Tottenham Hotspur et Liverpool, qui jouent tous les deux dimanche.

« Nous savons que nous avons un match de moins et espérons le récupérer à un moment donné également », a déclaré Solskjaer. « La pré-saison étant aussi courte qu’elle l’était, se rapprocher du sommet serait une grande réussite à ce stade et nous avons fait preuve d’une grande constance à l’extérieur ces derniers temps et nous espérons pouvoir continuer. »