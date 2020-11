8 h 47 HE

Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait qu’il est convaincu qu’il sera un succès en tant que manager de Manchester United.

Solskjaer, qui emmène son équipe à Everton samedi, subit une pression croissante après des défaites consécutives contre Arsenal et Istanbul Basaksehir.

L’ancien patron de Tottenham Mauricio Pochettino et l’entraîneur du RB Leipzig Julian Nagelsmann sont parmi les noms dans le cadre si Solskjaer ne peut pas changer les choses, mais il pense qu’il est toujours l’homme idéal pour le poste à Old Trafford.

« Ouais, pourquoi je ne devrais pas l’être? » Solskjaer a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse. «Si je ne fais pas confiance à mes convictions et mes valeurs, à la qualité du personnel et à la qualité des joueurs, qui d’autre devrait?

« Je ne regarde pas un ou deux résultats et je tombe comme un château de cartes. C’est un revers, définitivement. On a trop fait de ne pas marquer contre Arsenal et Chelsea. Il n’y avait rien dans ces matchs et il n’y a pas longtemps nous étaient la meilleure chose depuis le pain tranché contre le RB Leipzig et le PSG.

« Vous devez avoir cette conviction. Le club a été très positif et m’a montré son caractère et son leadership fort. »

Samedi, l’équipe de Solskjaer débutera à Goodison Park en 15e position du classement de la Premier League après deux victoires lors de ses six premiers matchs.

United n’a remporté que deux de ses sept derniers voyages à Everton, mais malgré les spéculations selon lesquelles un autre revers pourrait lui valoir le limogeage, Solskjaer a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas pour son avenir immédiat.

« J’ai toujours eu un très bon dialogue, ouvert, honnête et positif avec le club. » Solskjaer, qui aura à nouveau Alex Telles disponible après avoir renvoyé un test négatif pour COVID-19, a déclaré.

«Ils ont fait preuve d’un leadership fort depuis mon arrivée et avec moi aujourd’hui, je ne m’attends pas à ce que le vent tourne.

« Il y a toujours de la pression et des attentes sur nous. Vous êtes un entraîneur ou un manager de haut niveau lorsque vous gagnez et mauvais lorsque vous perdez parce que c’est le dernier match que vous avez joué. Chaque match de football devient rapidement de l’histoire et nous devons aller à Goodison Park en un état d’esprit positif. «