17 h 30 HE

Rob DawsonCorrespondant

Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait qu’il peut gérer la pression de la gestion de Manchester United.

Les projecteurs sur le travail de Solskjaer à Old Trafford se sont intensifiés après leur sortie de la Ligue des champions aux mains du RB Leipzig

– Cahier d’initiés: Ozil regarde MLS; Rangée de sandwich au jambon « honteux »

– Dawson: Solskjaer a-t-il raison pour United après la sortie de l’UCL?

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Mais avant un autre affrontement crucial contre Manchester City à Old Trafford samedi, Solskjaer dit qu’il croit toujours qu’il est l’homme qu’il faut.

« Il y a toujours de la pression sur vous lorsque vous gérez Man United », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse vendredi.

« C’est quelque chose auquel je devais penser quand j’ai accepté le rôle. Ai-je ce qu’il faut pour être dans une telle situation? Pouvez-vous gérer les revers? Pouvez-vous gérer le succès? Je pense que je peux. »

Solskjaer sera soutenu avant le derby par son record contre son homologue de City Pep Guardiola.

Le Norvégien a mené son équipe à trois victoires sur quatre la saison dernière, dont une victoire 2-0 à Old Trafford lors de leur dernière rencontre en mars.

jouer

0:43

Steve Nicol a une idée intéressante de savoir s’il choisirait Bruno Fernandes plutôt que Kevin De Bruyne en ce moment.

Paul Pogba est dans l’équipe après avoir été remplaçant en seconde période lors de la défaite 3-2 contre le RB Leipzig et au milieu de doutes sur son avenir à long terme, Solskjaer dit que le Français se concentre sur United.

« Je pense avoir dit au cours de la semaine qu’il s’agissait d’un match d’équipe et que Paul faisait partie de cette équipe », a-t-il déclaré. «Il a la faim et l’appétit pour jouer et veut jouer. Il veut s’entraîner et il s’entraîne.

« Il y a eu d’autres joueurs qui ont refusé de s’entraîner et de jouer – ils ne sont plus là bien sûr – mais Paul n’a pas fait ça une seule fois.

« Il se concentre uniquement sur la performance quand il en a l’occasion. C’est la bonne chose à propos de Paul. Il a la qualité et le désir de bien faire quand il arrive, comme il l’a fait contre Leipzig. Il a eu un impact positif. »

Malgré le tourbillon de spéculations sur la position de Solskjaer après la sortie de la Ligue des champions, United se dirige vers le week-end un point et une place au-dessus de City dans le tableau.

Il est l’un des rares managers à avoir un bilan positif contre Guardiola et le patron de City dit qu’il a été impressionné par le travail que Solskjaer a fait de l’autre côté de Manchester.

« Pour moi, c’est un manager exceptionnel », a déclaré Guardiola. «Je ne peux pas dire grand-chose parce que je ne suis pas là dans les vestiaires, mais comment il a géré l’équipe et comment il représente United dans le monde entier.

« Je sais, Ole le sait, tout le monde sait que cela dépend des résultats, mais j’ai une haute opinion de son travail chez United. »