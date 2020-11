Jose Mourinho a appelé Gareth Southgate à nommer les managers qui, selon lui, font pression sur les joueurs pour qu’ils ne représentent pas l’Angleterre et a prédit que Raheem Sterling, victime d’une blessure récente, partira samedi pour Manchester City à Tottenham.

Plus tôt cette semaine, Southgate a suggéré que son équipe était « sous une énorme pression de la part de leurs clubs » pour se retirer des matches de l’équipe nationale afin de minimiser le risque de blessure.

– ESPN Insider Notebook: Liverpool demande des réponses VAR

– Olley: la première année de Mourinho aux Spurs montre des signes de succès

Sterling s’est retiré de l’équipe en raison d’un problème au mollet et Mourinho a établi un contraste entre l’implication de l’ailier de la ville et celle de ses joueurs des Spurs, en particulier Eric Dier qui a été contraint de se retirer des internationaux du mois dernier avec un problème de ischio-jambiers qui l’a par la suite exclu. football de club.

• Cahier: Liverpool demande des réponses VAR

• Koeman: aucun problème avec Messi, Griezmann

• Solskjaer riposte à Deschamps dans la rangée de Pogba

• L’attaquant américain Reyna signe un nouvel accord avec BVB

• Klopp soutient Salah pour sa visite de mariage

• Arteta: Discipline «impossible» pendant les intls

• Sources: Giroud de Chelsea cherche à sortir

Mourinho pense que Sterling s’alignera contre les Spurs samedi et a exhorté Southgate à rendre public les détails de ses conversations avec les responsables du club, en particulier après qu’Harry Kane, Dier et Harry Winks aient tous été impliqués dans un match en caoutchouc mort de la Ligue des Nations contre l’Islande mercredi avec L’Angleterre déjà incapable de se qualifier pour la finale.

« Gareth Southgate, j’ai lu, je ne pense pas que je me trompe dans ce que j’ai lu, il aurait dit que certains managers de clubs de football, ils faisaient pression pour ne pas jouer pour l’équipe nationale et à cause de cela, il ressent parfois le besoin de appelez les directeurs de club pour essayer de calmer les émotions et essayer de contrôler la situation difficile pour lui », a déclaré Mourinho lors d’une conférence de presse vendredi.

« Je voudrais qu’il dise qui. Je voudrais qu’il dise quels sont les entraîneurs qui font pression sur les joueurs pour qu’ils ne partent pas? Et je voudrais qu’il dise quels sont les entraîneurs qu’il appelle et parle au téléphone avec eux. .

« A part ça, il a le droit, il a le pouvoir d’appeler les joueurs qu’il veut. Il veut gagner des matchs, surtout après une défaite, le prochain match étant même un caoutchouc mort est un match important. Je sympathise avec ça. »

« Et bien sûr, nous savons tous que Sterling jouera demain. Quand Eric Dier a quitté l’équipe nationale blessé le mois précédent, il n’a pas disputé deux matches pour Tottenham. Il n’a pas disputé un match de Premier League et un match de Ligue Europa. Il lui a fallu quelques semaines pour récupérer et Raheem va jouer demain.

« Ce sont les petits détails que je pense que Gareth devrait nous expliquer. A part cela, je le soutiens totalement dans le fait qu’en équipe nationale, dans un pays comme l’Angleterre, les Trois Lions sur le maillot doivent toujours être respectés et il joue avec les joueurs qu’il veut jouer.

« Je suis d’accord avec ça [Kane starting against Iceland]. Un match de l’équipe nationale ne devrait jamais être un caoutchouc mort comme vous l’appelez. Le seul problème pour moi est que cela devrait être le même pour tout le monde, pas seulement pour certains. «

Mourinho a également confirmé que Son Heung-Min avait été testé négatif pour COVID-19 et isolé pendant la période requise pour être disponible pour faire face à City, mais des contrôles tardifs seront effectués sur Winks, Gedson Fernandes et Davinson Sanchez tandis qu’Erik Lamela est « toujours dans la dernière période. de son rétablissement « d’un problème de pied.