Demandez au directeur général de l’AC Milan, Ivan Gazidis, qui il soutient dans le football international et il admet que les choses peuvent devenir un peu déroutantes. Né en Afrique du Sud, d’origine grecque, il a grandi en Ecosse et en Angleterre et a passé 16 ans à travailler aux États-Unis, avant de devenir directeur général d’Arsenal en 2009, un mandat qui a duré une décennie. « J’ai aussi un grand-parent néerlandais … ce sont toutes des options qui s’offrent à moi », dit-il à ESPN. « En 2004 [when Greece famously won the Euros], J’étais grecque. Très grec. C’est un mariage de raison. «

Gazidis plaisante, mais ses expériences des deux côtés de l’Atlantique – en tant qu’ancien commissaire adjoint de la Major League Soccer et son temps en tant que directeur général d’Arsenal, où il était également au comité exécutif de l’European Club Association – le font idéalement. placé pour peser sur le visage changeant du football.

Le 1er décembre marquera le deuxième anniversaire du moment où Elliott Advisors a embauché Gazidis pour redresser la fortune de Milan sur et, surtout, en dehors du terrain. Le plan d’Elliott était transparent: ils ont acquis le club lorsque l’ancien propriétaire, Li Yonghong, qui leur avait emprunté quelque 350 millions de dollars pour acheter Milan (pour une valorisation totale de plus de 800 millions de dollars), a fait défaut sur ses paiements. Selon toute définition, Milan était un atout en détresse, mais aussi un géant endormi avec une énorme base de fans et l’une des marques les plus fortes du monde du sport. Ils pensaient qu’avec un peu d’investissement et un leadership intelligent, Milan pourrait croître et, peut-être, être vendue pour un bénéfice considérable dans trois à cinq ans.

Ça a été une course cahoteuse. Depuis l’arrivée de Gazidis, Milan a eu trois managers – et est venu à deux pas de la nomination d’un quatrième, Ralf Rangnick – tandis que le départ acrimonieux, en mars, du bureau de football en chef Zvonimir Boban du front office après neuf mois en charge doute supplémentaire sur les progrès du club. Pendant ce temps, les comptes de Milan montrent des pertes de plus d’un demi-milliard d’euros au cours des six dernières années et ils risquent également de subir une lourde perte cette saison. Une partie de cela est l’héritage des dépenses excessives avant la prise de contrôle d’Elliott; Cela tient en partie à la conviction des nouveaux propriétaires que vous devez investir pour redresser le club.

« Ce que nous faisons à Milan est très clair, très difficile », a déclaré Gazidis à ESPN. « Nous devons réduire notre masse salariale tout en augmentant les performances et ce n’est pas facile à faire. »

D’un autre côté, Milan a produit une solide finition la saison dernière et, à partir de ce moment, il est en tête de la Serie A. Ils ont eu trois années consécutives de plus de 50000 foules à San Siro (pré-pandémie) et, Gazidis. dit, ils ont une base mondiale de fans d’environ 450 millions. Ce que cela signifie – ou comment vous le monétisez – est une autre affaire, mais il y a un sentiment positif que des choses positives se produisent, non seulement à Milan mais aussi dans toute la Serie A.

«Une grande partie du succès de la Premier League repose sur cette perspective mondiale, cette internationalisation», dit-il. « Cela s’est produit à la fois en termes d’idées footballistiques mais ensuite, plus récemment en termes de propriété étrangère et de gestion internationale. Et ce mélange d’idées, cette diversité a été l’un des moteurs de son succès. » En effet, 16 des 20 clubs de Premier League appartiennent à des intérêts étrangers (et l’un des restants, Burnley, est en pourparlers avec des propriétaires étrangers). En revanche, la série A compte six propriétaires étrangers. Ces investisseurs sont là pour une raison: l’opportunité. Il en va de même pour les sociétés de capital-investissement qui font une offre pour une part des droits médiatiques de la Serie A.

« Je pense que le football italien, clairement, sur le terrain est international et nos marques sont des marques internationales », déclare Gazidis. « Donc, tous les éléments sont là. Regardez l’intérêt des groupes de private equity. Ils ne sont pas stupides … ils veulent être impliqués dans la modernisation et la professionnalisation du football italien, ils savent qu’il y a un énorme potentiel inexploité. Si nous prenons le bons pas, le football italien peut revenir au sommet du football mondial. Je pense que la Serie A a le plus grand potentiel des ligues Big Five en termes de croissance. Et je pense en fait que Milan a le plus grand potentiel en tant que club individuel . «

Le PDG de l’AC Milan, Ivan Gazidis (à droite), travaille en étroite collaboration avec le directeur technique Paolo Maldini. Silvia Lore / .

Gazidis est optimiste sur le football italien – comme vous vous en doutez – et le parallèle avec la Premier League est séduisant. Mais une différence clé est que la Premier League, en particulier pendant les près de deux décennies du mandat de Richard Scudamore en tant que directeur général, de 1999 à 2018, semblait parler d’une seule voix, du moins en public. Les réunions de la Ligue en Serie A ont toujours été proches des affaires de gladiateurs. « [Scudamore] avait l’habileté de tenir toutes ces perspectives et agendas différents ensemble », dit-il.« En Italie, nous ne voyons pas un sentiment d’unité aussi fort, ce sentiment que les clubs sont des concurrents sur le terrain et des partenaires commerciaux en dehors. C’était plus une question de concurrence sur et hors du terrain. Mais je pense que cela change et c’est parce que deux choses se produisent.

« Premièrement, il y a un changement dans le type de propriétaires. Je ne parle pas seulement des propriétaires étrangers, italiens aussi. Il y a plus de propriétaires qui ne se considèrent pas uniquement comme des bienfaiteurs personnels pour un club, mais qui le voient en tant qu’entreprise. Vous devez avoir les deux pour avoir un environnement sain. L’autre est que, à mesure que les revenus augmentent, les frais de transfert, les salaires et les coûts augmentent également, et il devient moins viable d’ignorer le fait que les clubs ont des intérêts communs . Les clubs doivent donc être sur la même longueur d’onde. Je pense que nous en verrons plus en Serie A, sur le modèle de la Premier League. «

Ces dernières semaines, les discussions sur une Super League européenne ont refait surface. Gazidis a entendu le même discours à Arsenal. S’il admet que l’idée peut avoir ses attraits économiques, il semble sceptique, peut-être parce que le sujet reste si indéfini: certains le considèrent comme une Ligue des champions élargie, d’autres une véritable entité séparatiste opérant au-delà du contrôle de la FIFA.

« La direction du voyage est pour plus de football européen, ce n’est pas en question », dit-il. « Et c’est pourquoi les gens s’y intéressent. Mais je pense qu’il y a des questions plus profondes que le football ne se pose pas assez. Le football est une force formidable, c’est ce langage culturel commun, c’est quelque chose qui nous unit … c’est un excellent moyen. de communiquer une vision fantastique de ce que le monde pourrait être. OK, je vais descendre de mon grand cheval maintenant. Mais j’adore cette idée et je pense que cet aspect global est quelque chose auquel nous devons vraiment réfléchir et nous pencher.

« L’autre question qui, à mon avis, est davantage une menace est d’ordre générationnel. Le football a un très grand conservatisme, qui l’a relativement bien servi. Mais à moins de réfléchir très attentivement à la façon dont les gens, en particulier les jeunes, consomment leurs divertissements, à la façon dont ils se connectent au contenu, c’est tellement radicalement différent. Nous devons réfléchir à ce qu’ils vont vouloir dans cinq, 10 ou 15 ans. Je pense qu’ils voudront toujours ce contenu, mais ils s’engageront avec lui de manières radicalement différentes. C’est une très, très grande menace pour le jeu, mais aussi une énorme opportunité. «

Gazidis fait référence aux Millennials et aux courtes durées d’attention, avec des fans qui ne s’assoient pas pendant 90 minutes de football en direct devant la télévision mais qui regardent plutôt sur un petit écran ou un téléphone tout en entrant et sortant, en discutant avec des amis, en jouant … pas un rejet du football mais plutôt une expérience différente du sport. «Je pense que c’est une question vraiment complexe», dit-il.

Retour à Milan. Quand Boban est parti, claquant la porte derrière lui, les médias italiens ont parlé des «deux âmes» de Milan. C’était la nouvelle école contre la vieille école. «Nouvelle école» était la croyance en la construction par la jeunesse et l’analyse, en achetant bas et en vendant haut, tout en modernisant commercialement un club qui avait été à la pointe 30 ans plus tôt sous Silvio Berlusconi. La « vieille école » s’en tenait à la stratégie qui avait apporté le succès dans les dernières années de l’ère Berlusconi: de grands noms, de gros salaires, des joueurs vétérans qui sont restés apparemment pour toujours.

Gazidis a nié publiquement qu’il y avait deux «âmes». Dans tous les cas, il est assez clair quel état d’esprit a le dessus, mais avec une concession majeure à la «vieille école». Milan a l’une des plus jeunes équipes d’Europe, bien que son avant-centre, Zlatan Ibrahimovic, ait 39 ans.

Ibrahimovic est l’exception; Milan est engagé dans son nouveau parcours de jeunesse, d’analyse, de signature de valeur et de réflexion hors des sentiers battus, même s’ils ne font pas toujours les choses correctement – pensez à la nomination désastreuse de Marco Giampaolo à l’été 2019, ou au poursuite de Rangnick qui, compte tenu du succès du club, ressemble à une balle esquivée. Pour Gazidis, cela tient en partie au conservatisme naturel de la culture du football, non seulement en Italie, mais aussi à travers l’Europe.

« [Football] La culture est assez fermée « , dit-il. » Il y a des footballeurs et quiconque a de nouvelles idées qui n’est pas un footballeur est considéré comme une menace. Et la communauté du football s’unit pour former une barrière impénétrable à l’autoprotection, peut-être parce qu’elle se méfie des nouvelles idées. Ils se rabattent sur les clichés éprouvés. «

La bonne nouvelle, dit-il, c’est que les idées – nouvelles et anciennes – sont mises à l’épreuve chaque semaine dans le football. Si vous avez le courage de faire les choses différemment, vous saurez bientôt si cela fonctionne. Si c’est le cas, le statu quo changera et d’autres vous imiteront. Il l’a déjà vu. Gazidis cite Arsène Wenger à Arsenal et le football allemand au cours des 15 dernières années comme des exemples de «cultures fermées» qui ont été subverties par de nouvelles idées qui ont été initialement accueillies avec scepticisme et, parfois, dérision. Wenger a été transformateur en Premier League, aidant à tout changer, du régime alimentaire à l’entraînement en passant par la tactique. De même, le football allemand a subi une transformation massive avant la Coupe du monde 2006, qui verrait l’émergence d’une génération de managers et de joueurs talentueux.

« Le football est un environnement qui défie vos préjugés », déclare Gazidis. « Le découvrir. Regardez les changements en Angleterre, par exemple. Wenger a joué un grand rôle là-dedans. Quand vous réussissez, les choses changent très, très rapidement parce que les résultats sont là sur le terrain. »

C’est ce que veut Gazidis pour Milan et – pourquoi pas? – Serie A. « Comme les gens voient une vision claire, comme nos fans aiment le football, les choses peuvent changer très rapidement », dit-il. « Et je pense que le football italien dans son ensemble est un environnement très mûr pour cela et qui fera un énorme pas en avant. Et ils le feront rapidement. Étonnamment rapidement. »