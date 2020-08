CERIGNOLA (FG). Je travaille dur sur le terrainAudace Cerignola, une année pleine de nouveautés pour le partenariat Gialloblè entre le staff technique et corporate, sans oublier le staff qui a été renouvelé depuis la dernière saison de football. Le groupe poursuit son travail de terrain sous les ordres de monsieur Patience et son personnel, en attendant voici les premières impressions de la retraite.

ENRICO SILLETTI

«J’ai choisi l’Audace parce que c’est un club sérieux avec un projet ambitieux, il joue dans le championnat de Serie D depuis des années et il a l’air bien, c’est pourquoi il m’a été facile de choisir. Il est important de connaître la Serie D, c’est une catégorie particulière, il y a beaucoup de joueurs qui descendent des catégories supérieures, beaucoup de jeunes qui veulent se montrer et des garçons qui sortent des catégories inférieures. Travail? Très bien, le groupe est dynamisé et il y a une envie de s’améliorer jour après jour, si ce sont les prérequis, on ne peut que bien faire. Des fans au stade? Nous leur assurons que nous donnerons à cent pour cent sur le terrain, nous espérons qu’ils seront autant que possible proches de nous, des gens qui se battent ».

Audace Cerignola, Enrico Silletti

SAVINO LEONETTI

«Je suis vraiment heureux d’avoir accepté ce projet avec ce magnifique maillot, nous mettons tout cela à la retraite et nous sommes vraiment excités. Le groupe est composé de gens motivés, qui veulent bien faire, le carré c’est vraiment beaucoup de choses et je le sais parce que je joue contre lui depuis de nombreuses années. Les supporters de l’Audace ont besoin de gens qui se battent sur le terrain, nous ferons de notre mieux pour rendre les fans heureux. Corato? Sûrement après l’arrêt important, qui a duré environ 6 mois, j’ai vraiment envie de prouver ma valeur à ce carré, je ferai de mon mieux pour réussir. Réouverture des stades? Malheureusement c’est quelque chose qui ne dépend de personne, il faut être rassuré car tôt ou tard les gens reviendront au stade ».

Audace Cerignola, Savino Leonetti

GIUSEPPE TEDESCO

«C’est un projet ambitieux, j’avais d’autres demandes mais celle de l’Audace était la plus convaincante, le club, l’entraîneur et le directeur me voulaient fortement et je n’ai pas hésité un instant à accepter. Avez-vous marqué contre Audace l’année dernière? Oui, ce match que nous avons gagné 2-1 avec mon but 1-0, je vais essayer de tout donner pour que ce maillot emporte beaucoup de satisfaction personnelle et collective. J’arrive dans l’une des plus grosses places de Serie D et peut-être aussi en C, c’est l’une des plus chaudes, on va essayer de donner le meilleur en jouant match par match et puis à la fin on résumera. Groupe? Jeune homme qui a du désir et de l’ambition, nous reflétons l’idée de l’entraîneur, il manque certes quelque chose mais nous attendons et celui qui arrive je suis sûr qu’il essaiera de tout donner. «

Audace Cerignola, Giuseppe Tedesco

ALESSIO ESPOSITO

«Je suis heureux d’être de retour ici, Cerignola est une deuxième maison pour moi. Pré-saison? On donne tout à l’entraînement, il y a beaucoup de désir, d’énergie et d’intensité. Là j’étais déjà content il y a deux ans, quand on a gagné les playoffs, le fait qu’on ne soit pas allé en C a laissé un mauvais goût dans ma bouche, d’ailleurs j’arrive depuis une année troublée à cause d’une blessure et quand il y a eu l’appel Je n’ai pas vu de meilleure opportunité de revenir sur le terrain. Groupe? Il y a beaucoup de bons joueurs et de bons gars, ils mettent beaucoup d’efforts à l’entraînement, nous sommes tous disponibles pour l’entraîneur et je suis sûr que nous donnerons toujours 100% sur le terrain. Après l’arrêt, j’ai vraiment envie de reprendre ce que j’ai perdu l’année dernière, je suis super motivé, j’étais aussi de retour sur le terrain puis Covid a tout arrêté. Ventilateurs? J’entends lui dire qu’ils doivent toujours être proches de nous, mais c’est à nous de lui donner envie de nous soutenir, en attendant de voir s’ils peuvent retourner au stade ».

Audace Cerignola, Alessio Esposito

JIMMY ALLEGRINI

«C’était une grande émotion de revenir, j’ai passé une année et demie importante ici avec tant de joies, je voulais à tout prix revenir pour recréer quelque chose d’important. Pour moi, c’était un devoir de le faire surtout à cette époque. Tarente? Une joie indescriptible, c’est dommage que ce match n’ait pas amené Cerignola là où il le méritait, c’est-à-dire à la Lega Pro. Évidemment j’espère revivre ces mêmes émotions, je porte ce carré dans mon cœur et j’aimerais revivre de bons moments avec les fans. Groupe? Des sentiments positifs, il y a un grand désir et une union en ce moment, nos armes doivent être précisément celles-ci: sacrifice, fierté et désir. Monsieur? Certainement pas moi qui dois le juger, je pense qu’il a tant à nous donner et à nous apprendre tous, ensemble nous en retirerons beaucoup de satisfaction. J’espère voir nos supporters au stade le plus tôt possible, certes nous vivons une situation paradoxale mais nous espérons en sortir bientôt, je suis convaincu qu’après avoir reçu le feu vert, les Cerignolans répondront aussi bien que jamais ».

Audace Cerignola, Jimmi Allegrini