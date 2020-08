Pas une semaine ne s’est écoulée depuis que le Bayern a soulevé la Ligue des champions à Da Luz. Enfin, l’éternelle saison 19-20 s’est terminée. Mais aujourd’hui, le nouveau commence. N’ayant pas le temps de savourer la chaleur estivale, le football se remet en marche pour décider du premier titre de cette campagne.

29 août 2020 à 08h03

CEST

Albert Grace

Le Community Shield, un trophée historique qui sera plus décaféiné que jamais. Parce qu’il n’y aura pas de public et que les équipes arrivent avec des pincettes. En dehors de la positivité, de l’auto-confinement et de la formation limitée et conditionnée, l’infinie saison passée a perturbé les plans des secrétariats techniques et des techniciens, avec peu de marge de préparation. Il semble que seule Chelsea, en termes de transferts, ait presque fait ses devoirs. Et c’est que Liverpool, qui n’envisage pas de se renforcer excessivement, et Arsenal, surtout, atteignent aujourd’hui la finale avec beaucoup à faire. Bien qu’il n’y ait aucune excuse.

Les «rouges», oui, ils partent avec un avantage car ils ont eu plus de temps pour se reposer. Ils sont revenus sur le ring se sachant déjà champions du Premier ministre et sans aucune option dans les autres compétitions, ils ont donc pris les tongs tôt. Celles de Klopp, en plus, ont la même base que les saisons précédentes, donc les pièces sont plus que montées.

Ils sont les favoris pour remporter ce premier titre de l’année par équipe et pour ce qu’ils ont fait la saison dernière, établissant un premier ministre spectaculaire. Thiago semble mettre la touche finale au centre du terrain, mais on ne s’attend pas à grand-chose de plus.

Contrairement à Arsenal. Arteta a réussi, dans une saison inoubliable, à remporter le titre de FA Cup et à mener les Gunners à la compétition européenne. Un exploit qui ne fait rien de plus que de défendre la figure du sélectionneur espagnol, qui doit désormais poser les bases de ce que sera son projet.

Il n’y a pas de plus grande démonstration de force que de battre Liverpool au milieu d’une pré-saison, mais la vérité est qu’Arsenal arrive avec ce qu’il porte. Le secrétariat technique a travaillé pour satisfaire Arteta. Willian, Saliba (signé avant), le presque renouvellement de «Auba» et la signature imminente de Gabriel sont les notes positives à ce jour. Il faut renforcer l’arrière, un pivot et un profil Ceballos. Sans cela, Arteta joue un titre.

Onze possibles:

Arsenal: Leno; Holding, David Luiz, Tierney; Bellerín, Xhaka, Elneny, Saka; Pépé, Nketiah et Aubameyang.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino et Mané.