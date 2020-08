Hugo Duro de Getafe devrait rejoindre la Castilla en prêt cette saison, selon le président de Getafe, Ángel Torres, via le podcast El Transistor d’Onda Cero.

Bien que Torres ne dise pas explicitement qu’une option d’achat est incluse, un rapport de Marca la semaine dernière suggère qu’il pourrait y en avoir une pour le jeune attaquant.

Le joueur de 20 ans a fait 15 apparitions avec Getafe, une grande partie au début de la saison et lors de la reprise de la Liga, marquant un but et trois passes décisives. Il a également fait 23 apparitions avec Getafe B où il a marqué 11 buts.

Duro a récemment été appelé par l’équipe d’Espagne U-21 avant son 21e anniversaire en novembre. Il fera partie de l’équipe de La Rojita lorsqu’ils affronteront la Macédoine du Nord en septembre.

C’est une signature relativement forte pour l’équipe de Castilla de Raúl car Duro possède un bon potentiel. Il a passé sa carrière de jeune au sein du système de Getafe et a rebondi au cours des dernières saisons.

Il a eu plus de chances sous José Bordalás, mais il cherche toujours des minutes cohérentes. Castilla lui donne l’occasion de gagner le temps nécessaire et de faire la différence sur le terrain.

On ne sait pas quel sera l’avenir d’Hugo Duro au-delà de la Segunda División B et du peu de temps qu’il a passé avec la première équipe. Cependant, il y a de l’espoir qu’il pourra franchir le prochain grand pas sous Raúl et être à la hauteur de son potentiel. Il a été bon et s’est montré très prometteur pour les deux côtés dans le temps qu’il a gagné.