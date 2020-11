La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: le PSG avance dans la course pour Alaba

Le Paris Saint-Germain commence à prendre l’avantage dans la course pour recruter le défenseur du Bayern Munich David Alaba, Rapports sportifs.

Depuis longtemps, le Real Madrid a été le plus étroitement lié à la signature d’Alaba, qui semble destiné à quitter l’Allianz Arena après une course réussie avec les champions allemands.

Le PSG, cependant, serait prêt à se plier à ses revendications salariales, alors que le Real serait un peu plus hésitant à ce sujet.

La raison pour laquelle Madrid veut poursuivre Alaba en premier lieu est due à la menace imminente de Sergio Ramos partant, mais malheureusement pour eux, ils sont à la traîne en ce moment.

BLOG EN DIRECT

08h34 GMT: Jerome Boateng est impatient de relever un nouveau défi lorsque son contrat au Bayern Munich expirera l’été prochain. Boateng, 32 ans, a rejoint le Bayern Munich en provenance de Manchester City en 2011 et a été un membre clé des équipes triplées du club en 2013 et 2020.

« Je suis quelqu’un qui aime connaître de nouvelles villes, cultures et personnes », a déclaré le défenseur central à Spox. « Je ne suis vraiment pas celui qui aime rester trop longtemps au même endroit. C’est pourquoi Paris, Londres mais aussi les villes hors d’Europe sont intéressants pour moi. »

Plus tôt ce mois-ci, Boateng a appris via les médias que le Bayern préparait ses plans pour la saison prochaine sans lui. Interrogé sur cette décision, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a déclaré: « J’ai été surpris et j’aurais souhaité une rencontre avant. Mais je n’y pense plus. »

Le Bayern, champion de Bundesliga, accueillera le Werder Brême samedi alors que le football national reprend après la pause internationale (diffusez en direct à 9h30 HE sur ESPN + aux États-Unis).

08h00 GMT: Comté de Derby Wayne Rooney dit qu’il espère prendre en charge le club du championnat sur une base permanente et suivre les traces de l’ancien coéquipier anglais Frank Lampard.

Rooney fait partie d’une équipe d’entraîneurs de quatre hommes comprenant Liam Rosenior, Justin Walker et Shay Given qui dirigera Derby pour le match de championnat de samedi à Bristol City après que le club des Midlands se soit séparé de Phillip Cocu la semaine dernière.

Lampard a été nommé entraîneur du Derby à l’été 2018 et les a guidés vers les éliminatoires du championnat avant de prendre les rênes de Chelsea.

« Je ne serais pas une personne ambitieuse si je m’asseyais ici et disais que je ne voulais pas du poste », a déclaré Rooney, 35 ans. «Nous venons tous dans ce match pour jouer au football et vous avez ensuite une décision à prendre: voulez-vous devenir entraîneur ou manager?

«J’ai clairement indiqué ces dernières années que mon ambition était de devenir gestionnaire, surtout quand on voit des gens comme Steven Gerrard, Lampard et Scott Parker obtenir tous de bons emplois et y réussir. Nous devons faire les deux ou trois prochains matchs en premier, mais s’ils se passent bien, cela me met dans une meilleure position pour proposer nos noms pour ce rôle. «

Rooney, qui a été entraîneur-joueur à Derby depuis son arrivée en janvier, a déclaré qu’il n’était pas loin de marquer sa carrière de joueur.

PAPER TALK (par Harry Kettle): Barcelone préoccupée par Dembele

Barcelone craint que Ousmane Dembele pourrait finir par quitter le club avec un transfert gratuit, rapporte Sport.

Le Barça était intéressé à le vendre pendant la fenêtre de transfert d’été, mais il aurait hâte de rester. Cependant, les Catalans pensent désormais qu’il pourrait envisager de partir pour rien lorsque son contrat expirera en 2022.

Il sera libre de parler avec les clubs avant cela, et Manchester United étant l’une des équipes intéressées, l’attention de Dembele pourrait bientôt se détourner du camp de Nou.

Erling Haaland père, Alf-Inge, a confirmé que son fils ne pensait pas quitter le Borussia Dortmund.

L’attaquant norvégien continue d’être lié à un éloignement des géants allemands, mais dans une interview avec Sport1, Alf-Inge Haaland a clairement indiqué que la priorité était d’essayer de réussir à Dortmund.

« Pour le moment, ce n’est ni dans Erling ni dans ma tête qu’un autre club le disputera », a déclaré le père de Haaland.

« Nous avons signé un long contrat avec Dortmund et ils ont une équipe fantastique pour Erling en ce moment. Nous ne voulons pas regarder plus loin. »

Tap-ins

– The Guardian rapporte que l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud est prêt à quitter Stamford Bridge pendant le mercato de janvier. Le vétéran vainqueur de la Coupe du monde a rarement été en mesure de trouver son chemin dans la première équipe sous Frank Lampard cette saison, et avec les euros de l’été prochain en tête, il espère s’éloigner, ses options préférées étant l’Italie ou une autre Premier League. club.

– Eintracht Francfort Jethro Willems est intéressé par un retour à Newcastle United, rapporte Calciomercato. Le Néerlandais a passé la saison dernière en prêt avec les Magpies, mais après une malheureuse blessure ayant écourté son temps, Willems part maintenant à la recherche d’une autre chance d’essayer d’impressionner en Premier League avec le même club.