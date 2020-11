La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Icardi et Dybala échangent sur les cartes

Calciomercato rapporte que le Paris Saint-Germain et la Juventus pourraient chercher à échanger Mauro Icardi et Paulo Dybala.

Cela ne se produira probablement pas dès janvier, mais c’est quelque chose que les deux clubs envisagent pour le mercato estival.

Icardi a été lié à la Juventus à plusieurs reprises dans le passé, avant de se diriger finalement vers Paris depuis Internazionale, mais cette décision pourrait apparemment maintenant se concrétiser.

Cependant, les rapports indiquent que la probabilité de cet échange augmentera considérablement si Dybala choisit de ne pas renouveler son contrat avec la Juventus.

– Prédisez les résultats dans le Soccer anglais d’ESPN Pick ‘Em!

– Cahier: les pires perdants de l’Allemagne, le problème Wan-Bissaka de United

La Juventus lorgne sur Savic

La Juventus a déjà diverses options fortes à l’arrière central, mais Calciomercato a déclaré qu’elle cherchait à signer Stefan Savic.

• Comment fonctionne le marché des transferts d’été

• Kuper: L’impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais réalisées

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

Le point de vente italien dit que l’Atletico Madrid attend déjà une offre des géants italiens en 2021.

Le contrat actuel de l’international monténégrin ne prend fin qu’en 2022, mais l’Atletico ne veut pas le perdre gratuitement.

Cela signifie que l’arrière central sera vendu s’il ne signe pas un nouvel accord, et la Juventus fait partie de ceux qui pourraient bondir alors que Savic envisage un nouveau défi.

Liverpool cherche à recruter l’arrière gauche du Sporting CP Nuno Mendes, selon A Ball.

La formation portugaise tente de faire signer un contrat au joueur de 18 ans afin de pouvoir augmenter sa clause de libération actuelle de 45 millions d’euros.

Les Reds surveillent cette situation de près, car ils renonceront à l’accord si ce prix augmente davantage, indique le rapport.

Jusqu’à présent, c’est l’un des facteurs qui a empêché Mendes de signer un autre contrat avec le Sporting.

Tap-ins

– Fernando Llorente n’a pas encore fait son entrée sur le terrain pour Napoli cette saison, mais Calciomercato suggère qu’il aura de grosses offres en janvier. En effet, la Juventus et l’Inter manifestent leur intérêt à signer l’Espagnol, selon le rapport. L’attaquant est fermement en dehors des plans de Gennaro Gattuso, donc le manager ne s’opposera pas à un mouvement.

– Le PSG a complètement perdu patience avec Jese, selon Sports Four. L’ailier a eu du mal à avoir un impact depuis son arrivée au PSG en 2016, et il semble qu’il ait peut-être eu sa dernière chance. Thomas Tuchel a insisté sur le fait que l’Espagnol ne jouerait plus pour le club et qu’ils chercheraient à vendre le joueur de 27 ans.