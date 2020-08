Après avoir remporté un 34e titre de champion sur le terrain de leur équipe de réserve la saison dernière, Marca a annoncé que le Real Madrid continuerait de jouer dans le stade de 6000 places pour permettre au travail sur le Santiago Bernabeu de se poursuivre.

Après avoir terminé la saison 2019-2020 au Di Stefano, cette décision ne choquera pas autant les Madridistas en raison du travail en cours au Santiago Bernabeu. Les rénovations de la maison historique de Los Blancos sont toujours en cours et un terrain de gazon rétractable devrait être installé cette semaine.

Bien que la nouvelle ne soit pas une surprise, certaines parties du rapport de Marca ont attiré l’attention, à savoir que le Di Stefano accueillera le match de la Ligue des Nations espagnole contre l’Ukraine en septembre. La Roja ouvre sa campagne de la Ligue des Nations en Allemagne le 3 septembre et affronte l’Ukraine dans le complexe de Valdebebas six jours plus tard.

À l’approche de 2020, le stade Di Stefano n’avait même jamais accueilli de match de Liga avec Castilla ne se vantant que de quelques saisons en deuxième division espagnole depuis son emménagement dans leur nouvelle maison en 2004. La pandémie de coronavirus et les rénovations de Bernabeu, cependant, ont vraiment poussé le petit stade à la périphérie de la ville de Madrid sous les projecteurs. Cela a été une expérience assez surréaliste du point de vue des téléspectateurs.

Pour les joueurs, il était difficile d’imaginer les émotions de gagner la Liga dans le Di Stefano pour les diplômés du Real Castilla il y a quelques mois. On ne peut même pas imaginer ce que ressentiront les six anciens joueurs de Fabrica de l’équipe espagnole actuelle en entendant hymne national de leur pays à l’endroit où tout a commencé.

Bien que tout cela se transforme potentiellement en un moment assez agréable pour les fans de Castilla, la façon dont ce trafic supplémentaire affectera les jeux de Castilla sera intéressante. Segunda B n’a pas encore de date de départ officielle, cependant, cela promet d’être une saison très chargée compte tenu de la refonte de la troisième division cet été. Au cours des saisons précédentes, les rencontres de Castilla se sont souvent heurtées à des matchs d’équipe seniors ou ont été jouées à quelques heures d’intervalle. Évidemment, cela sera pris en compte par les autorités espagnoles du football et les hôtes ne seront probablement pas affectés.

Les visiteurs, en revanche, sont une autre affaire et la question de savoir si ce mouvement va les perturber dépendra probablement de la bonne organisation de la RFEF et de la Liga. Cela, en soi, n’inspire pas beaucoup de confiance, nous devrons donc attendre et voir.