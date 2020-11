La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Le Real Madrid envisage le transfert de Mbappe au milieu de revendications de clause de 180 millions d’euros

Attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe est en pourparlers sur un nouveau contrat, mais AS rapporte qu’il pourrait contenir une clause de libération de 180 millions d’euros lui permettant de rejoindre le Real Madrid.

L’accord actuel de Mbappe se terminant en 2022, le PSG tient à le lier à de nouveaux termes. Les admirateurs de longue date du Real Madrid feront leur déménagement l’été prochain et espèrent que son prix baissera considérablement, sinon ils pourraient être contraints de payer 180 millions d’euros pour le signer car le joueur insisterait sur une clause de libération s’il met un stylo sur papier.

Mbappe a laissé entendre qu’un déménagement à Madrid serait un rêve, tandis que Liverpool tient également à lui s’il n’accepte pas un nouvel accord.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé mardi que les négociations contractuelles avaient également commencé avec Neymar, Angel Di Maria, Juan Bernat et Julian Draxler. Cependant, des sources ont déclaré à Julien Laurens d’ESPN que les négociations avec Neymar étaient plus avancées que ne le laissait Leonardo.

BLOG EN DIRECT

09h19 GMT: Défenseur portugais David carmo suscite l’intérêt des clubs de Premier League, dont Manchester United, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Le joueur de 21 ans très bien noté a impressionné Braga au Portugal, émergeant comme une cible pour un certain nombre de clubs en Angleterre et à travers l’Europe. La Roma et la Fiorentina faisaient partie des clubs à manifester un intérêt pour Carmo pendant l’été.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, reste désireux d’ajouter un défenseur central gauche à son équipe et Carmo, qui fait partie de l’équipe portugaise des moins de 19 ans qui a remporté le Championnat d’Europe en 2018, fait partie des options.

Cependant, tout mouvement pour un défenseur est susceptible d’être basé sur au moins un arrière central quittant Old Trafford. United est ouvert aux offres pour les deux Phil Jones et Marcos Rojo après que les deux hommes aient été exclus de l’équipe de la Ligue des champions cette saison.

09h00 GMT: Attaquant des loups Raul Jimenez a confirmé que Manchester United et la Juventus avaient décidé de le signer cet été.

Jimenez, 29 ans, a signé un nouveau contrat de trois ans et demi début octobre et a marqué 27 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. L’international mexicain est très demandé et il semble que de nombreux clubs soient enthousiastes.

« Un jour, je me suis réveillé et la Juventus me voulait, un autre Manchester United, et ce que je sais, c’est qu’il y a eu des approches », a-t-il déclaré à TUDN. « Mais un accord n’a jamais été conclu et rien n’était proche. Je suis très heureux chez Wolves.

« La vérité est que je suis très heureux à Wolverhampton. Ce n’est jamais mal d’être dans un endroit où tu vas bien mais ils savent que je ne suis pas satisfait [with my form], Je cherche toujours plus. «

PARLER DE PAPIER

Depay pour forcer le Barca à déménager?

Étoile lyonnaise Memphis Depay tentera de forcer un transfert vers les géants espagnols de Barcelone lors du mercato de janvier, selon Mundo Deportivo.

Son transfert proposé de 25 millions d’euros au Camp Nou cet été ne s’est jamais vraiment concrétisé, mais avec son contrat qui expirera en juin, l’ailier international néerlandais ne veut plus perdre de temps.

Le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, a noté que le club ne voulait pas le vendre à mi-chemin de la campagne, mais que cela n’empêchera apparemment pas Depay d’essayer de faire un mouvement une fois que 2021 arrivera.

Le Real Madrid cherche le remplacement de Ramos

Le Real Madrid surveille les remplaçants potentiels au cas où Sergio Ramos ne signe pas de nouveau contrat, rapporte Sport.

L’accord de 34 ans devrait expirer à la fin de la saison, et bien qu’il y ait des discussions en cours entre toutes les parties concernant un nouvel accord, Madrid n’exclut rien.

En plus du Bayern Munich David Alaba, le manager Zinedine Zidane serait également en train de jeter un coup d’œil à Villarreal Pau Torres et Man City’s Eric Garcia, avec les deux alternatives considérées comme viables – même si ce dernier est pressenti pour rejoindre Barcelone.

Boateng surpris par les spéculations sur la sortie du Bayern

Défenseur central du Bayern Munich Jérôme Boateng a été surpris par les récentes spéculations sur les transferts concernant son avenir au club. Lors d’une interview avec Suddeutsche Zeitung, le joueur de 32 ans a clairement indiqué que les rapports de Bild le liant à un passage à la Premier League étaient nouveaux pour lui.

« Personne ne m’a approché, personne ne m’a parlé », aurait déclaré Boateng. « Je n’en savais rien, j’ai été surpris. »

Son contrat devant expirer cet été, il semble que l’impasse entre les deux parties va se poursuivre.

Tap-ins

– Milieu de terrain du New York City FC James Sands est envisagé pour un grand déménagement en Europe par de nombreux grands clubs, selon MLSsoccer.com. À l’âge de 20 ans, Sands s’est imposé comme l’une des stars locales à la croissance la plus rapide du pays, avec des équipes de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas intéressées par l’international américain des moins de 19 ans.

– Chelsea arrière gauche Emerson Palmieri a confirmé qu’il aimerait revenir en Serie A, rapporte Tuttomercatoweb. Alors que la spéculation monte sur l’avenir du joueur de 26 ans à Londres, Palmieri lui-même aurait dit à ce sujet: « J’ai reçu de l’intérêt, non seulement de l’Italie. Pas de choses concrètes, mais il est clair que je vais être heureux de revenir en Serie A. Je ne sais pas si cela arrivera en janvier ou dans cinq ans, je ne peux pas le dire – dans le football, tout change trop vite. «