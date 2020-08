Le Real Madrid serait prêt à attendre le bon prix pour Sergio Reguilón, selon Marca.

Le prix demandé au Real se situe actuellement entre 20 et 25 millions d’euros, ce qui correspond aux rapports précédents sur ce que le club recherche dans tout transfert.

Les mouvements rumeurs ont toujours été à Chelsea ou à rester à Séville à plein temps. Avec Chelsea récemment acheté Ben Chilwell, ils sont probablement hors de course pour lui.

Marca rapporte que Manchester United et Tottenham «suivent» ainsi que l’Inter et la Juventus. L’Inter serait sur le point de signer Emerson de Chelsea, donc ils ne seront probablement pas impliqués non plus.

Il semble que l’issue la plus probable soit que Reguilón revienne définitivement à Séville. Il a eu une saison merveilleuse là-bas et il a été une grande partie de leur succès en Liga et de leur saison de trophées en Ligue Europa. Il est clair que le club et Julen Lopetegui voudraient et auraient besoin de ses services.

C’est dommage de voir le Real sur le point de vendre un autre jeune talent fabuleux comme ils l’ont fait avec Achraf Hakimi et Theo Hernández. Reguilón semble vraiment être un excellent arrière pour les années à venir et il a impressionné lors de ses apparitions de recrue avec le Real lors de la saison 2018-19.

Le prix demandé semble un peu bas personnellement compte tenu du déroulement de sa saison et de son grand potentiel pour l’avenir. Mais cela n’a aucun sens de le retenir alors que Marcelo est toujours là et que Ferland Mendy est prêt à se battre pour la place de départ.