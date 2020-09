Lorsqu’une équipe de France avec Hugo Lloris et Yoann Gourcuff a remporté le Championnat des moins de 19 ans de l’UEFA le 29 juillet 2005, mettant fin à une saison qui a vu Liverpool remporter la Ligue des champions et le CSKA Moscou la Coupe UEFA, personne n’aurait pu imaginer l’implacable Le football espagnol était sur le point de s’imposer à l’Europe. Depuis ce jour, il y a 15 ans, pas une seule saison ne s’est écoulée sans qu’un club espagnol ou l’une des équipes nationales espagnoles ne remporte la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Coupe du monde, le Championnat d’Europe ou ses équivalents aux niveaux U19 ou U21.

C’est un record qui a été conservé intact, il y a un peu moins de trois semaines, grâce à une finale palpitante de la Ligue Europa dans laquelle les outsiders andalous de Julen Lopetegui, Séville, ont battu l’Inter Milan 3-2. Prenez note: vous êtes témoin de la domination la plus impitoyable et la plus remarquable du football par une nation dans l’histoire européenne. Et j’ai délibérément exclu les titres de Super Coupe d’Europe et de Coupe du monde des clubs depuis 2005, sinon la liste des trophées, au lieu de 27, serait bien supérieure à 40.

Les équipes les plus «gagnantes» de cette époque mémorable sont les moins de 19 ans espagnols avec six trophées … et Séville. Pas le Real Madrid, ni Barcelone, ni l’Atletico Madrid. Au lieu de cela, le club qui possède le plus grand atout « non-joueur » d’Espagne de l’ère moderne: Ramon « Monchi » Rodriguez Verdejo. Le maître de l’escouade. Le club qui n’a remporté le titre espagnol qu’une seule fois dans son histoire, au cours de cette saison la plus inhabituelle et non représentative de 1945-46 lorsque l’Europe sortait de la guerre et que l’Espagne était encore en miettes grâce à la brutalité de sa propre guerre civile.

Donc, avec les champions madrilènes un peu timides sur le marché des transferts, au moins jusqu’à ce qu’ils accélèrent leur politique de « vente-vente-vente », Barcelone dans un tel état d’esprit qu’ils ne savent pas si c’est mercredi ou Westport, et Atleti toujours désespérément dans le besoin d’un buteur prolifique, la question doit être: Lopetegui, Monchi, Jesus Navas et Lucas Ocampos peuvent-ils en quelque sorte mettre à profit leur savoir-faire européen et inspirer Séville au titre de la Liga?

Même après avoir souligné que les challengers environnants pourraient faire preuve de vulnérabilité, la victoire ultime commence toujours «à la maison». Alors, de quoi est faite Séville?

Premièrement, et avec un mois de marché des transferts restant pour nous offrir ses rebondissements machiavéliques, Séville a été un gagnant net dans leur trading. Perdre Ever Banega, c’est perdre le rythme sensuel et passionné du tango au milieu de terrain – le ballon ne sera plus caressé et ne recevra plus de messages d’amour dans le milieu de terrain de Séville.

Et si Monchi peut ou non persuader Sergio Reguilon de revenir, après son prêt d’une saison de Madrid, est pertinent. Il était agressif, rapide et a fait face aux immenses exigences de cette position d’arrière gauche sous Lopetegui – attaque perpétuelle plus rigueur défensive constante.

Cela dit, les contrepoids sont formidables. Ivan Rakitic apporte son savoir-faire, sa technique, son leadership, ses buts et l’énergie de sa colère cinglante face à la façon dont Barcelone l’a traité, de retour à l’équipe qu’il a quittée en 2014. Vous le soutiendriez pour marquer la première fois qu’il se présente pour Séville contre Séville. son ex-club aussi.

Oscar Rodriguez est peut-être moins éprouvé, mais c’est un footballeur technique délicieux. Pour lui, marquer 13 buts du milieu de terrain sur deux saisons à l’humble Leganes, avant d’avoir 22 ans, est une indication que, avec des joueurs supérieurs et un encadrement autour de lui, nous sommes peut-être sur le point de voir le développement d’un footballeur de 50 millions d’euros que Séville vient de acheté pour 35 M € de moins que ça. Vintage Monchi.

Ce qu’il faut dire, tout de suite, c’est que Lopetegui a besoin de buts – plus en général et beaucoup plus de ces frappes « tueuses » qui gagnent des matchs « à six points ». La saison dernière, Séville a marqué 54 fois en Liga: aucun club n’a remporté le titre avec moins de 70 au cours des 13 années précédentes. La dernière fois que quelqu’un a conquis l’Espagne avec ce genre de total était Valence de Rafa Benitez en 2002, et ils étaient nettement plus avares dans leur défense.

Après avoir remporté la Ligue Europa la saison dernière, Séville peut-elle maintenant démarrer et défier la Liga en 2020-2021? Photo de Jesus Spinola / Agence Anadolu via .

Malgré ses exploits européens, remportant le vainqueur contre Manchester United en demi-finale et deux lors de cette finale contre l’Inter, Luuk de Jong avait l’air encombrant, ne marquant que six points lors de sa première saison en Liga. Aujourd’hui âgé de 30 ans, il n’est ni assez rapide, ni assez technique, ni suffisamment clinique pour devenir champion de Séville. Qu’il reste ou qu’il quitte, Monchi doit simplement trouver un autre avant-centre, jack-in-the-box, s’ils veulent écrire l’histoire au pays, en particulier si vous jetez un regard critique sur la performance du club par rapport au reste des quatre premiers.

Sur un possible 18 points contre Madrid, Barcelone et Atleti la saison dernière, Lopetegui en a pris trois, son équipe ne marquant que quatre buts. Ce n’est pas assez bien si cela doit être leur saison d’excellence.

Une autre chose malheureuse, totalement indépendante de leur volonté, est que le stade Nervion de Séville sera vide. C’est un endroit absolument magnifique lorsque les fans sont en plein mouvement – cela doit valoir plusieurs points par saison, donnant à leurs joueurs de l’énergie là où l’essoufflement ou les membres endoloris menaçaient de les faire couler. Il est difficile, voire impossible, d’imaginer que cette atmosphère pleine, gutturale et intimidante soit autorisée pendant de très nombreux mois.

Alors, à la concurrence.

Le Real Madrid projette comme favori – en partie parce qu’ils ont la meilleure équipe, en partie parce que Zinedine Zidane, l’entraîneur, est devenu rien de moins qu’une machine gagnante et en partie parce que je m’attendrais à ce qu’ils croient, tout comme Séville, que « .. . c’est un massif opportunité pour nous! «

En faveur des champions en titre, nous sommes peut-être sur le point d’entrer dans la floraison footballistique d’une équipe contenant Federico Valverde, Vinicius Jr., Eder Militao, Martin Odegaard, Rodrygo, Ferland Mendy, Eden Hazard et Marco Asensio – qui sont tous soit très jeune et sur le point de bénéficier d’une expérience récemment accumulée, relativement nouveau dans le club ou appréciant le retour d’une longue blessure. Chacun d’eux a montré la saison dernière qu’il possédait un football charmant et fluide, une attitude et la capacité de tenir le reste de la Liga à distance.

Les questions que Zidane, et les grands honneurs Jose Angel Sanchez et Florentino Perez, doivent se poser sont les suivantes:

– Est-il raisonnable de compter sur une autre saison de 48 matchs et 27 buts de Karim Benzema, qui aura 33 ans en décembre?

– Luka Jovic ressemblera-t-il un jour à un joueur du Real Madrid et ajoutera-t-il la puissance de but requise?

– La classe et l’expérience que dégagent Toni Kroos et Luka Modric au milieu de terrain peuvent-elles l’emporter sur le fait qu’ils seront à 31 et 35 ans plus tard cette saison?

– Est-ce que Madrid a une couverture suffisante avec un quatrième défenseur central si c’est une saison où Sergio Ramos, 35 ans en mars, commence à ressentir un peu plus les courbatures?

– Et enfin, le fait que Greg Dupont, le coach sportif de Madrid, entame sa deuxième saison complète, peut-il ajouter à Les blancs« l’énergie, l’endurance et l’athlétisme qui, contre Manchester City et par étapes tout en terminant la ligue, ont diminué plutôt que coulé?

Le président Perez, lui aussi, se demande peut-être pourquoi Zidane était si insaisissable lorsque, après avoir quitté la Ligue des champions pour City, on lui a demandé de confirmer qu’il resterait définitivement en charge l’année prochaine. Mais, mon garçon, Barcelone troquerait-elle les problèmes de Madrid.

À présent, le monde entier a l’impression d’être un expert de toutes les émotions et idées de Lionel Messi. Mais le petit génie nous a appris qu’il est un animal ultra-compétitif. Quand il dit, il reste pour donner le maximum; il faudrait un imbécile pour en douter autant. C’est inné pour lui.

Après un été difficile et mouvementé, Lionel Messi et Barcelone entrent en 2020-2021 avec plus de questions que de réponses. Photo par GABRIEL BOUYS / .) (Photo par GABRIEL BOUYS / . via .

Cependant, il y a une autre partie, presque aussi emblématique, de sa nature que nous avons connue. Lorsque Messi est contrarié par quelque chose – que ce soit l’injustice au sol d’entraînement, l’incapacité de ses coéquipiers, les décisions d’arbitrage, une gestion maladroite ou d’autres épines dans son côté – il peut parfois être incapable de se contenir. Il a une isolation contre le stress presque incommensurable, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas occasionnellement volcanique.

La relation entre le nouveau manager Ronald Koeman et Messi est sujette à conjecture. Personnellement, je suis assez sceptique. À moins que les choses ne se passent bien depuis le début, je pense que les météorologues ne seront pas tenus de prévoir un temps orageux, le type dont d’autres doivent se mettre à l’abri. Autour de Messi flotte une galaxie d’étoiles sombres qui veulent briller plus brillamment. Apparemment un XI de Barcelone de Marc-André ter Stegen; Nouvelle signature, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba; Miralem Pjanic / Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Antoine Griezmann, Messi, Ousmane Dembele; Ansu Fati / New Signing, en supposant que les nouvelles recrues sont de la bonne qualité, dans une formation 4-2-3-1 semble compétitive. Amusant même.

Mais Ter Stegen est absent depuis des semaines, Barcelone n’a pas bien acheté depuis plusieurs années, les troubles civils sont plus qu’une garantie, Luis Suarez manquera beaucoup s’il est expulsé – ce que le président Josep Maria Bartomeu est déterminé à réaliser – et Le départ probable de Messi en juin gratuitement deviendra une constante « sera-t-il, ne sera-t-il pas » dans les médias espagnols, chaque jour. Je dois dire que ce sera miraculeux si l’irascible et têtu Koeman peut fabriquer un défi de titre approprié cette saison.

Cela nous laisse avec l’Atletico, un club vers lequel revenir au fil de la saison. Ce qu’ils ont, c’est un formidable entraîneur à Diego Simeone, qui vient de perdre son homme de main auparavant vital, l’allemand « Mono » Burgos. L’un des (sinon les) entraîneurs les mieux payés du football mondial, Simeone me semble un peu dans une ornière.

Ils ont déjà pu se vanter d’un régime de fitness brutal, mais supérieur sous Oscar « Profe » Ortega, mais ces derniers mois, Atleti n’a pas semblé vif, athlétique, impitoyablement fort comme avant. De plus, je suis assuré qu’Atleti souhaite générer environ 100 millions d’euros de chiffre d’affaires afin de réduire ses dettes. Alors, comment faites-vous cela tout en continuant à trader assez intelligemment pour ne pas affaiblir l’équipe?

S’ils gardent la majorité de ce groupe intacte et ne ressentent pas le besoin de laisser partir le gardien Jan Oblak (leur meilleur joueur et celui dont je suis assuré a besoin de certaines assurances sur la direction du club afin d’être heureux de voir. son contrat), alors ce dont Atleti et Simeone ont désespérément besoin, c’est d’un attaquant de 25 buts par saison. Qu’il suffise de dire que Simeone a eu un petit chatouillement à essayer de recruter Suarez: rappelez-vous comment il a réussi un truc similaire en libérant David Villa de Barcelone juste avant ce qui deviendrait la saison 2014 d’Atleti?. Si cet entraîneur ultra-compétitif avait été capable d’importer l’attaquant tout aussi gagnant ou non et de garder la colonne vertébrale de cette équipe actuelle, alors ils auraient été prétendants au titre.

Imaginez ce que cela aurait été: Atleti avec Suarez-power, Madrid avec leurs enfants merveilleux qui mûrissent, Barcelone en crise permanente et Séville, qui se frayent un chemin vers le poteau d’arrivée en mai?

Le combat pour conquérir le pays de football le plus titré et le plus dominant au monde sera encore une fois fou, franc-tireur, merveilleux et magnifique cette saison. Je vous promets.