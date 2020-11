La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Le Real Madrid cible Camavinga et Mbappe doublent

AS prédit un « galactique« – approche de transfert de style l’année prochaine au Real Madrid, avec Les blancs devrait soumissionner pour le PSG Kylian Mbappe et Eduardo Camavinga de Rennes.

2 Liés

Madrid a déjà été liée aux deux joueurs en 2020, mais l’impact financier de la pandémie de coronavirus les a empêchés de prendre des mesures tangibles sur le marché d’été.

Cependant, l’AS pense que Zidane reste intéressé par les deux joueurs et que le Français prévoit de les amener tous les deux au Bernabeu avant la saison 2021-22.

Mbappe a été en excellente forme cette saison et a marqué sept buts et fourni sept passes décisives lors de ses huit premières apparitions de la saison pour le Paris Saint Germain. Le vainqueur de la Coupe du monde serait intéressé à rejoindre Zidane dans la capitale espagnole, bien qu’il soit également recherché par Liverpool.

Camavinga est un partant régulier à Rennes et a marqué une fois en neuf matchs de Ligue 1, avec une passe, alors qu’il n’avait que 17 ans.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide des téléspectateurs ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Conte planifie un raid sur l’ancien club

Le patron de l’Inter Milan, Antonio Conte, prévoit de retourner dans l’ancien club de Chelsea pour tenter de renforcer son équipe en janvier, rapporte Tuttosport.

Conte veut signer Olivier Giroud et l’un des Marcos Alonso ou Emerson Palmieri dans le mercato de janvier.

• Comment fonctionne le marché des transferts d’été

• Kuper: L’impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais réalisées

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

Conte souhaite ajouter un support de sauvegarde pour Romelu lukaku et a identifié Giroud comme la signature idéale pour la seconde moitié de la campagne actuelle. Giroud est tombé plus bas dans l’ordre hiérarchique à Chelsea, après avoir joué seulement 30 minutes cette saison, et il pourrait être persuadé de déménager dans la capitale italienne pour obtenir plus de minutes.

Alonso et Emerson étaient tous deux liés à des déménagements de l’ouest de Londres en été, mais tous deux restent à Stamford Bridge. Et un nouvel arrière gauche est une priorité absolue pour l’Inter, ce qui signifie que Conte pourrait penser qu’il peut attirer l’une de ses anciennes charges pour le rejoindre au San siro.

Le Barça vendra cinq joueurs en janvier

Alors que la presse espagnole continue de signaler que Lionel Messi devra accepter une réduction de salaire pour rester au Barça, Mundo Deportivo estime que le club catalan cherchera à vendre cinq joueurs en janvier.

Barcelone fait face à une incertitude financière croissante et la nécessité d’équilibrer les comptes est mise en balance avec le désir de Ronald Koeman de secouer son équipe sous-performante.

Ousmane Dembele est l’un des joueurs qui seront déplacés, avec Manchester United lié à un déménagement pour ses services, qui pourrait ne leur coûter que 45 millions de livres sterling, beaucoup moins que les 124 millions de livres sterling qu’ils ont été cités la dernière fois qu’ils ont fait des démarches pour le signer. .

Martin Braithwaite, Carles Alena, Junior Firpo et Samuel Umtiti sont également sur le point d’être vendus.

Umtiti en particulier a été une cible pour plusieurs équipes de Premier League ces derniers mois, et il pourrait résoudre les problèmes défensifs de plusieurs clubs.

Tap-ins

– Arsenal a été associé à un déménagement en janvier pour la star de 20 ans du RB Salzburg Dominik Szoboszlai par l’Index des magasins hongrois. Les Gunners avaient envisagé le milieu de terrain cet été, mais le jeune a décidé de rester fidèle à leurs employeurs. Aujourd’hui, son agent a admis que l’intérêt d’Arsenal «était réel» et que Chelsea avait également exprimé le désir de décrocher le milieu de terrain recherché.

– L’AC Milan espère signer Matteo lovato de Vérone, selon Calciomercato. Lovato n’a coûté qu’à Vérone 1 million d’euros en janvier lorsqu’il a rejoint Padoue, mais ses performances depuis ont vu sa valeur grimper à 20 millions d’euros. Lovato a impressionné lors des grands matchs contre la Juventus et l’AS Roma, et Milan aurait déjà pris contact avec l’entourage du joueur et Vérone en vue d’un déménagement en janvier.