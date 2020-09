Gareth Bale a effectué un retour sensationnel à Tottenham grâce à un prêt d’une saison, a confirmé le club.

Le joueur de 31 ans a subi la dernière partie de son examen médical dans le nord de Londres vendredi pour rejoindre l’équipe qu’il a quittée en 2013 pour ce qui était alors un record du monde d’honoraires de 89,5 millions de livres sterling.

Balle. Est de retour. Bienvenue à la maison, @ GarethBale11 😍 #BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/iOIWC2ZwtC – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 septembre 2020

Bale a encore deux ans pour exécuter son contrat de 600000 £ par semaine avec Madrid et des sources ont déclaré à ESPN que les Spurs couvriraient environ 250000 £ par semaine dans le cadre de l’accord. Ils n’auraient pas payé de frais de prêt et des sources ont déclaré à ESPN que l’accord n’incluait pas d’option ou d’obligation d’acheter Bale l’été prochain.

– Insider Notebook: Man United frustré par les fans sur Twitter

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Tottenham a également annoncé la capture de 25 millions de livres sterling de Sergio Reguilon de Madrid, battant la concurrence de Manchester United pour la signature de l’arrière gauche.

Reguilon, 23 ans, avait été lié à plusieurs clubs dont United, Chelsea, Everton et Séville – où il a passé la saison dernière en prêt – mais les Spurs ont devancé leurs rivaux après avoir accepté la demande du Real pour une clause de rachat à insérer. dans tout accord.

• Bale termine un retour époustouflant aux Spurs

• Liverpool signe Diogo Jota des Wolves

• Zidane nie la rupture de Bale avant l’accord avec les Spurs

• Pirlo: Suarez ne rejoindra probablement pas la Juve depuis le Barca

• James marque le premier but Prem dans la déroute d’Everton

• Solskjaer déplore le manque de mouvements d’Utd

La paire renforcera un entraîneur-chef de l’équipe, Jose Mourinho, qui a tenu à se renforcer, mais c’est l’arrivée de Bale en particulier qui captivera l’imagination des fans des Spurs.

Bale a été gelé en Espagne après avoir commencé seulement 14 matches la saison dernière au milieu de relations aigres avec l’entraîneur-chef Zinedine Zidane, les supporters madrilènes et la presse nationale.

Cependant, au cours de ses sept années en Espagne, Bale a remporté quatre ligues des champions et deux titres de la Liga en plus de la Copa Del Rey, de la Super Coupe d’Espagne, de deux Super Coupes de l’UEFA et de trois Coupes du monde des clubs de la FIFA. Bale a remporté 13 trophées en tout, totalisant 105 buts en 251 matchs toutes compétitions confondues, mais il a presque déménagé au club chinois Jiangsu Suning l’été dernier avant que le mouvement ne soit annulé à la dernière minute par le Real.

United envisageait un accord pour signer Bale mais continue de donner la priorité à un transfert pour l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho.

L’accord Bale représente un coup d’État massif pour les Spurs, qui ont fait un début de saison décevant après avoir perdu leur premier match de Premier League contre Everton avant de battre le Lokomotiv Plovdiv 2-1 en Bulgarie jeudi pour atteindre le troisième tour de qualification de la Ligue Europa.

Mourinho a exprimé des inquiétudes concernant le manque de créativité de son équipe et la tension physique de son équipe au milieu d’une course épuisante comprenant des matches de Ligue, de Ligue Europa et de Coupe Carabao.