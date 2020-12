La Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud, a failli perdre deux scénarios puissants mercredi soir. Pour le moment, cependant, deux rêves de géants argentins Boca Juniors sont toujours vivants.

L’un est l’espoir de rencontrer leurs grands rivaux River Plate en finale. Il y a deux ans, ils ont perdu le plus gros affrontement de l’histoire de leur intense rivalité lors de la finale des Libertadores qui a été controversée contre l’Espagne. Le droit de se vanter qu’ils ont perdu à Madrid, ils espèrent retrouver dans le Maracana, le célèbre stade de Rio de Janeiro où la prochaine finale aura lieu fin janvier.

L’autre est la quête du titre en l’honneur de Diego Maradona, récemment décédé – une mission particulièrement importante dans l’esprit de Carlos Tevez, qui avait Maradona comme ami personnel proche.

Tevez a fait beaucoup pour amener Boca Juniors en quarts de finale de la compétition de cette année quand il a marqué le seul but du match aller de la semaine dernière contre l’Internacional du Brésil, mais c’était un match que les deux équipes pouvaient regarder avec regret.

L’Inter a récemment changé d’entraîneur, l’Argentin Eduardo Coudet prenant un poste en Espagne. Son remplaçant, le vétéran Abel Braga, n’a pas eu un départ facile, et il a fait un gâchis de sa sélection pour le match à domicile contre Boca. Il est allé avec deux attaquants avec un meneur de jeu derrière. Son milieu de terrain était lent, en infériorité numérique et jouait étroit, permettant aux ailiers de Boca de se déchaîner. Si l’Inter avait pu à nouveau avoir le match aller, ils auraient choisi une équipe différente, et si Boca avait pu le reprendre, ils auraient sûrement travaillé plus dur pour transformer leur domination en une plus grande marge de victoire. Ils auraient pu tuer le match nul à Porto Alegre.

Malgré cela, après six draps propres consécutifs, ils étaient confiants de terminer la tâche à Buenos Aires. Cette fois, cependant, l’Inter a enfilé cinq au milieu de terrain et s’est imposé sur le match.

Il y a eu une touche de controverse. L’arrière gauche de l’Inter Moises aurait pu, et aurait probablement dû, être expulsé dans les cinq premières minutes. Il était déjà sur un carton jaune lorsqu’il a lancé un défi difficile à Tevez – le type qui apporte souvent des cartons rouges directs, et l’a d’ailleurs fait pour le remplaçant de Boca Agustin Obando dans les phases finales. Moïse, cependant, s’est échappé impuni. Braga a dû envisager de l’enlever, mais sa puissance croissante sur la gauche était un élément clé du plan de match de l’Inter.

Les Boca Juniors de Carlos Tevez ont atteint les quarts de finale de la Copa Libertadores. AGUSTIN MARCARIAN / POOL / . via .

À maintes reprises, Moises s’est associé au splendide milieu de terrain Patrick pour causer des problèmes sur le flanc. L’Inter valait bien une avance à la mi-temps, mais a dû attendre juste après le redémarrage pour sortir de l’impasse et égaliser au total. Patrick a libéré Moises, et son centre bas derrière la ligne défensive a été transformé en son propre but par l’arrière gauche rival Frank Fabra.

Un autre objectif aurait mis l’Inter fermement aux commandes, mais il s’est avéré difficile pour eux de maintenir leur intensité, et Boca a enfin commencé à profiter d’une possession contrôlée. Il y avait, cependant, peu d’occasions claires à chaque extrémité et le jeu a commencé une dérive inévitable vers une séance de tirs au but.

Tevez est intervenu le premier et a eu de la chance. Il a frappé son tir au milieu dans l’espoir que le gardien Marcelo Lomba bouge. Lomba est resté sur place, a mis deux mains sur le ballon mais n’a pas pu le retenir. Mais le prochain tireur de pénalité de Boca, le spécialiste colombien du coup de pied arrêté, Edwin Cardona, a frappé faiblement à la gauche de Lomba et a vu son tir arrêté.

L’Inter a mené 2-1 en tête. À ce stade, il a cherché partout la quête de Maradona et le rêve d’affronter River avec le titre en jeu. Au lieu de cela, il semblait y avoir beaucoup plus de possibilités du derby le plus féroce du Brésil, le choc de Porto Alegre entre l’Inter et Gremio, en demi-finale. Les deux se sont rencontrés en phase de groupes où, lors du dernier match avant l’arrêt du coronavirus, ils ont joué un match nul et vierge dans un match où huit joueurs ont été expulsés. Si l’Inter tenait son sang-froid, ils rejoindraient Gremio en quarts de finale, où ils se rencontreraient si les deux réussissaient.

Mais l’Inter n’a pas pu tenir son sang-froid. La pénalité dans le coin supérieur a la plus grande relation risque / récompense. Frappé correctement, aucun gardien ne peut faire de sauvegarde. Mais une erreur de calcul mineure peut envoyer la balle trop haut, et le stress de la pression rend une telle erreur plus probable.

Le milieu de terrain expérimenté Rodrigo Lindoso a tiré au-dessus de la barre, et lorsque le match s’est soldé par une mort subite, le remplaçant adolescent Joao Peglow a fait de même.

C’était proche – beaucoup plus proche que ce que la plupart des gens avaient prévu – mais le rêve Libertadores de Boca Juniors est toujours vivant et, alors qu’ils affrontent leurs compatriotes Racing en quarts de finale, il est un tour de plus de se réaliser.