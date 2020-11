Gareth Southgate a déclaré qu’il avait été «bouleversé» par la blessure au genou de Joe Gomez, craignant que le défenseur de Liverpool ne fasse face à une longue mise à pied après avoir échoué à l’entraînement en Angleterre mercredi.

La Fédération anglaise de football a confirmé dans un communiqué que le joueur de 23 ans reviendrait dans le Merseyside pour « subir un diagnostic plus approfondi sur le problème avec l’équipe médicale de Liverpool » après avoir subi ce que le joueur craint comme un sérieux revers lors de la dernière séance de l’équipe d’Angleterre avant jeudi. amical international contre la République d’Irlande.

« Je ne peux pas vous dire à quel point c’est grave parce qu’il n’a pas encore de scans », a déclaré Southgate.

« Ce qui était bouleversant, c’était de le voir dans un peu de douleur. Le fait était qu’il n’y avait personne autour de lui lorsque la blessure s’est produite. Je n’aimais pas cet élément.

« Nous devons juste attendre et voir ce que montrent les scans. Nous espérons tous pour lui que ce n’est pas ce que cela pourrait être. Ce n’est pas une bonne situation. Je ne le vois pas être impliqué dans les matchs avec nous, c’est sûr. .

« Nous ne pouvons pas spéculer sur la nature exacte de la blessure. Ce n’est pas possible tant que nous n’avons pas vu les scans. Mes pensées immédiates vont à lui car il a eu des problèmes de blessure dans le passé.

« Nous espérons autant que nous le pouvons et prions pour que ce ne soit pas à long terme, mais nous devrons juste voir. »

Southgate a déploré le manque de réflexion collective à l’approche des révisions du calendrier du football 2020-2021 à la lumière de la pandémie de coronavirus.

Malgré la fin de la Premier League à la fin du mois de juillet et les compétitions de l’UEFA Champions League et Europa League jusqu’en août, aucun match n’a été perdu et les matches sont plutôt condensés en une période plus courte pour réaligner le match à temps pour l’Euro 2020 retardé de l’été prochain. finales.

Et Southgate a déclaré: « Joe [is] un bon exemple. Nous connaissons la charge qu’il a eue au cours des six dernières semaines, nous lui avons donc donné, à lui et aux gars qui avaient participé aux matches européens, une journée supplémentaire de récupération. Et pourtant, quelque chose comme ça s’est produit. Il y a beaucoup de discussions sur les sous-marins supplémentaires et des choses comme ça.

« Mais la situation dans son ensemble est que les organes directeurs, les autorités plus larges doivent travailler ensemble. Nous avons une Coupe du monde d’hiver dans deux ans. Il y avait une opportunité cette année de penser différemment. La pandémie a soulevé toutes sortes de difficultés. Mais tout le monde est essayé d’entasser le programme dans une période plus courte et personne n’a cédé et les gens n’ont pas suffisamment collaboré.

« Nous allons voir des blessures et c’est une situation désespérément triste parce que quand vous voyez l’impact sur un individu, cela frappe encore plus à la maison. Nous essayons maintenant d’affecter les choses trop tard. Beaucoup de ces discussions auraient pu avoir lieu dans le Nous aurions pu retarder le début de la ligue, nous aurions pu retarder le football international. Nous aurions pu ajuster le calendrier dans son intégralité et tous travailler ensemble. Et les gens ne l’ont pas fait. «

La préparation du match de l’Angleterre contre l’Irlande a été éclipsée par la démission du président de la FA, Greg Clarke, à la suite des commentaires qu’il a tenus lors d’une audition du comité restreint du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports.

Le joueur de 63 ans a évoqué les « footballeurs de couleur », les Asiatiques du Sud et les Afro-Caraïbes stéréotypés comme ayant des « intérêts de carrière différents » et a décrit l’homosexualité comme un « choix de vie » lors d’une audition visant à examiner pourquoi le jeu avait échoué collectivement. convenir d’un plan de sauvetage financier pour les ligues inférieures.

Et Southgate a révélé qu’il avait choisi de s’adresser à son équipe à la lumière des commentaires de Clarke tout en cherchant également à défendre la réputation de la FA par rapport à ses efforts de modernisation.

« Je l’ai senti nécessaire. Je leur avais parlé la veille du code de la diversité et du travail en cours. De toute évidence, Tyrone [Mings] a été impliqué dans le travail en coulisses. Tout comme Jordan Henderson et Harry Kane, « Southgate a déclaré » Et, donc nous en avions parlé positivement la veille et j’ai alors senti qu’il était nécessaire d’expliquer que ce qui s’était passé hier n’était pas acceptable et ne représentait pas ce que nous défendons car en équipe et n’est pas un reflet fidèle de la FA. Les gens ont une vision de la FA et ceux d’entre vous que je connais ont un peu plus un aperçu de plus de 800 personnes qui travaillent à la FA, à travers ce spectre, il y a des gens de nombreux horizons nationaux, de sexualité différente, des membres de la lesbienne et communauté gay. C’est aussi diversifié et organisationnel que j’en ai jamais fait partie.

«Comme il l’a dit lui-même, la terminologie qu’il a utilisée dans un certain nombre de domaines n’était pas acceptable et ne reflète pas le point de vue de la FA, ne reflète pas ce que nous défendons en tant qu’équipe.

« Je ne pense pas qu’il avait d’autre alternative que de prendre la décision qu’il a prise de démissionner. Je dois le mettre un peu en garde. Je pense [with] Greg, ce qui est dommage pour lui en particulier, c’est qu’il a fait beaucoup de travail dans les coulisses pour soutenir le code de la diversité, pour faire de nombreuses incursions dans les relations à travers l’Europe.

«Je dois dire qu’il y a souvent beaucoup de noms mis en avant et qu’il est facile en arrière-plan d’avoir des opinions sur les choses sans avoir aucune responsabilité.

« Ce que j’admire chez quelqu’un comme [current FA Inclusion Advisory Board chairman] Paul Elliott est qu’il s’est engagé dans l’administration du football. Il y a beaucoup d’heures là-dedans, il y a beaucoup de réunions auxquelles assister que beaucoup de gens ne veulent pas faire.

«Les réformes que Paul a contribué à mettre en place au cours des dernières années ou plutôt au cours des derniers mois méritent donc beaucoup d’éloges.

« Je ne sais pas si Paul est la bonne personne pour le rôle principal. Ce n’est pas une décision pour moi. Mais je souligne simplement le type de défis que les administrateurs de football doivent avoir et le type de qualités qu’ils doivent avoir. «