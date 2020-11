15 h 30 HE

Jeff Carlisle

proche

Correspondant de football américain

Jeff Carlisle couvre la MLS et l’équipe nationale américaine pour ESPN FC.

Austin Lindberg

Les éliminatoires de la Coupe MLS 2020 sont à nos portes. Le peloton de 18 équipes étant réduit à huit avant les demi-finales de la conférence, Jeff Carlisle et Austin Lindberg d’ESPN ont décomposé les plus grands scénarios pour suivre cette séries éliminatoires et analysé chaque match.

Analyse de match: Orlando vs. Nouvelle-Angleterre | Columbus c. Nashville | Seattle c. Dallas | Kansas City c. Minnesota

Pour les six premiers matches des éliminatoires de la Coupe MLS, les choses se sont déroulées comme prévu. Il y a eu quelques quasi-accidents, mais dans tous les cas, les graines les plus élevées sont sorties.

Cette tendance s’est détériorée au cours des deux dernières journées. Dimanche, le FC Dallas a éliminé les Portland Timbers aux tirs au but et deux jours plus tard, le Nashville SC et la New England Revolution ont respectivement envoyé le Toronto FC et le Philadelphia Union. Le côté de la Conférence Est du support est maintenant grand ouvert, avec Columbus Crew SC (n ° 3) maintenant la tête de série la plus élevée restante.

Cela aurait pu être pire aussi. Le Sporting Kansas City (n ° 1 dans l’Ouest) a chevauché l’héroïsme des tirs au but du gardien Tim Melia pour dépasser les tremblements de terre de San Jose, tandis que Orlando City SC a échappé aux griffes du New York City FC dans les tirs au but les plus étranges imaginables.

Certes, la taille de l’échantillon est petite, mais cela fait déjà trois bouleversements dans ces séries éliminatoires et il reste encore trois tours à faire. L’année dernière, la première de la ligue dans laquelle elle est passée à un format à élimination directe, il n’y a eu que quatre matches de ce type dans l’ensemble des séries éliminatoires.

Tout cela suggérerait que l’avantage du terrain lors de ces séries éliminatoires n’est pas aussi puissant qu’il le serait normalement grâce à la pandémie COVID-19. Certes, l’ambiance est différente. Alors que certaines équipes ont autorisé les fans à y assister, les chiffres ont été considérablement réduits par rapport à ce qu’ils seraient en séries éliminatoires normales. D’autres lieux comme la maison temporaire de Toronto, le Rentschler Field à Hartford, Connecticut, n’ont pas du tout permis aux fans.

« Je sens le [absence of fans] nivelle un peu plus tout pour les gars qui n’étaient peut-être pas aussi à l’aise, ou pas aussi habitués à jouer dans une grande atmosphère ou de grandes foules « , a déclaré le gardien de but du TFC Quentin Westberg avant les séries éliminatoires. » Pour nous, BMO est si spécial l’atmosphère et tout, ça nous paralyse un peu. «

Cela était évident dans la seconde moitié du match de mardi entre les Revs et l’Union. Avec quelques fans présents, il ne semblait pas y avoir beaucoup d’atmosphère à Subaru Park, du moins pas le genre qui fournirait le coup de pouce émotionnel nécessaire pour inspirer un retour. (Il faut dire, cependant, que l’Union n’a pas vraiment donné aux supporters locaux beaucoup de raisons de se réjouir, prenant du retard 2-0 dans les 30 premières minutes.)

De même, il est possible pour une foule à capacité réduite de faire ce qu’elle peut pour galvaniser l’équipe locale. Melia a déclaré que c’était précisément ce que la foule lors du match de dimanche dernier au Children’s Mercy Park avait fait pour SKC.

«Il y avait une énergie différente dans ce match en ce sens que cela ressemblait à un match éliminatoire, a dit Melia. « C’était comme si chaque personne là-bas était disposée à nous et tout au long de la journée, vous pouviez sentir leur énergie. »

2 Liés

Le manque de fans ne s’est pas produit dans le vide, cependant, et chaque match a ses propres rides. Le timing peut être tout. Rien n’impacte l’élan des séries éliminatoires comme un retour ou une absence de santé. Les Revs ont passé une grande partie de la saison sans les joueurs désignés Gustavo Bou et Carles Gil. Le rétablissement de Gil d’une blessure au tendon d’Achille gauche en particulier a donné à la Nouvelle-Angleterre un énorme coup de pouce, l’Espagnol ayant contribué un but dans la victoire en ronde préliminaire contre l’Impact de Montréal et deux passes contre l’Union.

De l’autre côté du grand livre, il manquait quatre joueurs à LAFC en raison du COVID-19, dont le vainqueur du Golden Boot Diego Rossi. Compte tenu de la façon dont le Seattle Sounders FC a joué mardi soir, cela n’avait peut-être pas d’importance, mais il est également clair que le Black and Gold fonctionnait loin de son apogée.

Au fur et à mesure que les éliminatoires progressent, l’impact de COVID continuera à se faire sentir, à la fois sur le terrain et dans les tribunes. – Jeff Carlisle

Analyse de match

Demi-finale de la Conférence Est: Orlando City vs. Révolution de la Nouvelle-Angleterre | Dimanche, 15 h HE (diffusion en direct sur ABC)

NOTRE CHOIX: Orlando 1-2 Nouvelle-Angleterre

Orlando peut pousser un soupir de soulagement en atteignant les demi-finales de la Conférence de l’Est, remportant son premier match éliminatoire lors de sa première apparition en séries après une fusillade exaltante contre des tirs au but. Le New York City FC lors du premier tour. Ce sentiment de contentement sera de courte durée, car les Lions le seront sans l’arrière droit partant Ruan et le gardien Pedro Gallese, qui ont été les protagonistes de la défense d’Oscar Pareja.

Kyle Smith et Brian Rowe sont des doublures capables, mais Orlando sera paralysé par les absences de joueurs de calibre All-Star à Ruan et Gallese. Comment Smith peut faire face à une équipe des Revs qui peut être une menace en transition, avec une variété de menaces provenant de vastes zones, pourrait être vitale pour garder l’équipe disciplinée de Bruce Arena à distance.

Gil est l’un des meneurs de jeu d’élite de la ligue, et son retour d’une blessure à Achille subie au tournoi MLS is Back fait instantanément de la Nouvelle-Angleterre un adversaire beaucoup plus dangereux. Et avec Bou également en forme, les Revs sont à pleine puissance pour l’avenir. Tajon Buchanan était une menace importante lors de la victoire du premier tour à Philadelphie, mais sa détermination à aller de l’avant pourrait-elle s’avérer trop aventureuse contre une attaque mettant en vedette Nani et Chris Mueller sur les flancs?

La constance de Brandon Bye et Alexander Buttner pourrait contribuer à annuler les Lions dans de vastes zones, mais les deux étaient absents à Philadelphie. Arena & Co. pourrait utiliser l’un ou les deux de ses arrières latéraux de premier choix dans le onze de départ pour le voyage en Floride centrale. – Austin Lindberg

Demi-finale de la Conférence Est: Columbus Crew vs. Nashville SC | Dimanche, 20 h HE (diffusion en direct sur ESPN)

NOTRE CHOIX: Columbus 1-1 Nashville (Columbus avance aux tirs au but)

La vue de Pedro Santos, Darlington Nagbe et Gyasi Zardes sur la feuille de match lors de la victoire 3-2 du premier tour contre les Red Bulls de New York sera un soulagement pour Columbus, qui a inscrit en moyenne 1,4 but lors de ses 10 derniers matchs de la saison régulière. L’équipage devra être en forme à l’avenir pour mieux organiser une défense de Nashville extrêmement organisée qui a exclu le candidat du Supporters ‘Shield Toronto FC pendant 120 minutes et a concédé plus d’un but à seulement six reprises en 2020.

Les trois buteurs contre les Red Bulls et le nouveau venu de l’année 2020, Lucas Zelarayan, devront avoir de gros matchs pour voir Columbus progresser dans une conférence de l’Est qui est maintenant grande ouverte après les éliminations de Philadelphie et de Toronto. Le fait que quatre joueurs soient testés positifs au COVID-19, comme le club l’a annoncé mercredi, ne fera que compliquer davantage les choses.

Nashville est sans excuse dans la façon dont il a réussi dans la dernière ligne droite cette saison, souvent avec 10 hommes derrière le ballon, accroupis dans son propre troisième. Gary Smith a son côté bien foré et il sait ce qu’il faut pour soulever la Coupe MLS, après l’avoir fait en 2010 avec les Colorado Rapids. Avec le défenseur de l’année 2020 Walker Zimmerman en tête, cette défense s’avérera extrêmement difficile à briser pour tout adversaire.

Si le club de Music City parvient à garder le Crew tranquille, il y a toutes les chances de suivre les traces du Chicago Fire de 1998 et de passer à la Coupe MLS en tant qu’équipe d’expansion. La plus grande question sera de savoir si l’une des pièces offensives du club sera suffisamment clinique pour convertir les chances qui se présentent à eux, ce qui semblait improbable (jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas) contre Toronto. – Austin Lindberg

Sounders de Seattle vs. FC Dallas | Mardi, 21 h 30 HE

NOTRE CHOIX: Seattle 3-1 Dallas

Seattle avait l’air dévastateur en attaque contre LAFC, avec Jordan Morris, Raul Ruidiaz et l’incomparable Nicolas Lodeiro tous en superbe forme. Si la finition de l’équipe avait été un peu plus nette, les Sounders auraient remporté le match à deux chiffres. Le retour attendu du défenseur central Xavier Arreaga devrait également contribuer à solidifier la défense des Sounders. Dans l’état actuel des choses, Seattle entre dans ce match en tant que grand favori.

Dallas a monté sa défense, le gardien de but de Jimmy Maurer et une frappe opportuniste du remplaçant Ricardo Pepi en battant Portland. FCD aura besoin d’une recette similaire s’il veut terminer son doublé en séries éliminatoires contre les équipes de Cascadia. Peuvent-ils l’obtenir? Sûr. Lors de leur match éliminatoire avec Seattle il y a un an, Dallas a poussé les Sounders à la limite absolue, perdant 4-3 en prolongation. Mais ce côté FCD ne semble pas aussi dangereux offensivement. Une affaire similaire et ouverte favoriserait les Sounders. – Jeff Carlisle

Sporting Kansas City c. Minnesota United FC | Mercredi, 21 h HE

NOTRE CHOIX: Kansas City 3-2 Minnesota

Après avoir survécu à la fusillade susmentionnée contre San Jose et avoir conservé la voie intérieure pour accueillir la Coupe MLS, Kansas City aura le sentiment que c’est son année. Il y a aussi le fait que les Loons ont perdu chacun de leurs matchs précédents à Kansas City avec un différentiel de buts de moins-10. On ne sait toujours pas si l’attaquant Alan Pulido se remettra de sa blessure au genou à temps, mais le fait que SKC ait quand même réussi à inscrire trois buts devant San Jose leur donnera confiance dans leur attaque.

Mais comme la Nouvelle-Angleterre l’a montré en battant Philadelphie pour la première fois cette année à la sixième tentative, le passé compte pour peu dans les séries éliminatoires, et SKC devra se méfier. L’attaque du Minnesota semble opérer près de son apogée, surtout maintenant que Robin Lod, Kevin Molino et Emanuel Reynoso semblent avoir établi une certaine chimie. Il bénéficiera également du retour de l’arrière droit Romain Metanire dans l’alignement après sa mise en quarantaine en raison de son devoir international. Compte tenu de la fragilité de la ligne de fond de Kansas City contre San Jose, les Loons devraient faire beaucoup pour menacer l’équipe locale. – Jeff Carlisle