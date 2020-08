30/08/2020

La salle Luis Aragonés du siège de la Fédération royale espagnole de football à Las Rozas (Madrid) accueillera demain, lundi 31 août, à 18 h 30, le tirage au sort du calendrier des championnats nationaux de première et deuxième division.

Pour des raisons de sécurité sanitaire, l’événement n’aura pas la présence habituelle du public et des médias dans la salle de réunion. Le tirage au sort du calendrier de la première division peut être suivi en direct via les canaux officiels de la RFEF, tandis que la deuxième division sera effectuée plus tard et le résultat sera également communiqué par les médias officiels de la Fédération.

Ce premier événement de la nouvelle saison se veut aussi une reconnaissance sociale ceux qui sont en première ligne de la pandémie de COVID-19 de groupes très différents. Pour cette raison, le RFEF a invité un médecin généraliste de la Communauté de Madrid, un professionnel du nettoyage, un directeur d’un institut public – qui sont sur le point de relever le défi de commencer le cours dans ces circonstances – à un policier local et un technicien de soins primaires SUMMA 112 afin que demain ils soient chargés de retirer les ballons qui détermineront le calendrier de la Première division du football professionnel dans la saison 2020-21.