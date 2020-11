Lors d’un récent jeudi à Hartford, Connecticut, le gardien de but du Toronto FC Quentin Westberg a réfléchi à la dichotomie de vouloir atteindre la Coupe MLS le 12 décembre, mais aussi de revoir sa famille. Pendant ce temps, Jim Liston, le directeur des sciences du sport de l’équipe, prévoyait un voyage à Lowe’s pour acheter 15 poubelles afin que les joueurs puissent prendre un bain de glace après l’entraînement. Quant au manager Greg Vanney, il s’inquiétait de la santé de son équipe et du manque de temps d’entraînement que leur emploi du temps offrait.

Telle est la vie d’une équipe qui tente non seulement de se frayer un chemin à travers la pandémie de COVID-19, mais a été forcée de le faire loin de chez elle.

En raison des restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada, TFC – comme les deux autres équipes canadiennes de la ligue, l’Impact de Montréal et les Whitecaps de Vancouver – a établi une base «à domicile» aux États-Unis pour le reste de la saison; Toronto était en poste à Hartford. (Les Whitecaps de Vancouver se sont installés à Portland, partageant le terrain avec Timbers, tandis que l’Impact de Montréal a divisé l’utilisation des installations des Red Bulls de New York à Harrison, NJ) Cela s’ajoutait au fait que presque toutes les équipes ont passé près d’un mois dans une bulle en juillet à le tournoi MLS est de retour à l’extérieur d’Orlando, en Floride.

Les Reds ont passé environ sept semaines à Toronto alors qu’ils disputaient une série de matchs contre des équipes canadiennes. À la mi-septembre, le reste de la saison régulière – et le déménagement temporaire à Hartford – a fait signe. La nature vagabonde de la campagne est ce qui a conduit Liston à plaisanter sur le fait qu’il était prêt à discuter de «quelles que soient les cinq saisons» que l’équipe a traversées jusqu’à présent. Mais pour Vanney et les joueurs, la campagne a nécessité une attention particulière.

« Une grande partie de ce que nous avons fait ici, et ce que nous essayons de prêcher ici, c’est juste de contrôler les contrôlables, et de ne pas être trop attiré par les choses que vous ne pouvez pas », a déclaré Vanney à ESPN. « Roulez avec, et tirez le meilleur parti de la situation. »

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Playoffs de la MLS 2020: qui est, calendrier et plus

– MLS sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Toronto a largement réussi malgré son odyssée. Bien qu’il y ait eu une déception de rater le bouclier des supporters à l’Union de Philadelphie, le TFC est allé 7-3-2 lors de son séjour à Hartford et a terminé avec le deuxième meilleur record de la ligue. Mais les défis sont toujours immenses. Le simple fait d’être hors de son environnement familial est déjà assez difficile, mais le temps passé loin de sa famille et de ses proches pèse lourdement sur la psyché, même si Vanney a donné aux joueurs le retour occasionnel à Toronto – en quarantaine – pour renouer avec leurs proches. .

« C’est juste très différent, très stimulant et épuisant sur le plan émotionnel », a déclaré Westberg à propos de son expérience à Hartford.

Westberg a sans doute eu la tâche plus difficile que la plupart des autres. Le gardien de but du TFC est marié et père de quatre enfants, dont une petite fille née en juin. Pour cette raison, Westberg et sa femme, Ania, ont pris la décision fin septembre qu’il serait préférable pour elle et leurs enfants de retourner dans sa France natale afin qu’ils puissent être entourés de leur famille. Westberg l’a qualifiée de «décision la moins mauvaise», mais il y a néanmoins des difficultés.

2 Liés

« Je suis une personne très égale et cette année m’a beaucoup défié », a-t-il déclaré. « Je suis toujours assez égal, mais je garde beaucoup pour moi et c’est sûr qu’il y a des jours difficiles, voir ta famille [struggle] de votre absence. «

L’incapacité d’être à la maison a affecté les joueurs et le personnel d’autres manières. À Toronto, il existe des moyens de se désengager du jeu. Être avec des amis, des proches ou même dans un environnement familier peut être le meilleur remède pour oublier un mauvais jeu ou une séance d’entraînement. Mais à Hartford, à l’hôtel de l’équipe, cette évasion est presque impossible même si les joueurs essaient de se distraire en lisant ou en suivant des cours en ligne.

« Vous ne débranchez pas vraiment », a déclaré Westberg. « Vous, la famille FaceTime, ou ceci ou cela, mais c’est trop court. Vous êtes concentré à 100% sur votre football, et votre journée entière dépend essentiellement d’être prêt pour n’importe quelle activité de football que vous avez ensuite, que ce soit l’entraînement ou le jeu. C’est bon pour votre physique, c’est optimal pour la façon dont vous mangez et la façon dont vous [train]. Mais mentalement, vous n’êtes pas aussi frais que votre corps. «

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a que des inconvénients à la séparation. Il y a aussi une mentalité nous contre le monde que Toronto a adoptée, étant donné que ses joueurs et son personnel vivent la saison d’une manière très différente de celle de la plupart des autres équipes. Le personnel de l’équipe a fait ce qu’il pouvait pour faire de leur environnement un chez-soi, qu’il s’agisse de personnaliser les vestiaires du Rentschler Field ou de demander au personnel de l’hôtel de marquer l’environnement aux couleurs de TFC. L’hôtel est allé jusqu’à faire venir un barista qui pouvait toujours donner aux joueurs leur dose de café. Des groupes de supporters ont même envoyé des banderoles dans le but de transmettre le fait que les joueurs se souviennent.

Le soin que TFC apporte aux joueurs s’est étendu aux familles à la maison, le club fournissant des repas aux êtres chers trois fois par semaine.

Depuis la mi-septembre, le Toronto FC a disputé ses matchs à domicile au Rentschler Field à Hartford, Connecticut. David Butler II-USA TODAY Sports

Sur le plan logistique, Liston s’est assuré que l’une des salles de sport utilisées à MLS is Back était amenée à l’hôtel de TFC à Hartford, et il a fait remarquer que la nourriture à l’hôtel était « sans doute la meilleure que nous ayons jamais eue sur la route ».

Des efforts ont également été faits pour créer de nouvelles routines. L’entraîneur adjoint Jason Bent, alias DJ Soops, est en charge de la sélection musicale d’avant-match depuis 18 mois – pas une tâche facile pour une équipe qui a une présence internationale considérable. À Hartford, Bent a réservé les jeudis soirs pour faire tourner de la musique dans une zone de l’hôtel. Il ira même vivre sur Instagram ou Twitch pour ceux qui préfèrent se détendre dans leur chambre.

« [We] l’a ouvert aux joueurs et au personnel et à tous ceux qui font partie de notre bulle pour venir se détendre, écouter de la musique et profiter de la compagnie de l’autre », a déclaré Bent.« J’aime rendre les gens heureux, donc si cela aide tout le monde, même le moins du monde, j’ai pas de problème pour organiser le décor et tourner. «

Pour Vanney, la pandémie et le fonctionnement en dehors du marché domestique de l’équipe ont représenté un certain nombre de défis. Il a déclaré que l’équipe avait utilisé trois installations d’entraînement différentes à Hartford, avec des conditions de terrain variables. Il reconnaît que les voyages à la maison sont vitaux pour la santé mentale de ses joueurs et de son personnel, mais toute pause signifie également moins de temps passé sur le terrain d’entraînement. L’horaire compressé, qui impliquait parfois des matchs tous les trois ou quatre jours, a également eu un impact. Même les plans les mieux élaborés en termes de rotation d’escouade ont été touchés lorsque des blessures mineures ont commencé à apparaître.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

« Nous nous retrouvons avec beaucoup de gars dans des positions différentes parce qu’ils ont besoin de traitements ou de soins spéciaux pour les aider à se remettre en forme et à retrouver la santé », a déclaré Vanney. « Donc ça finit par être beaucoup de choses différentes en même temps, et ça a été le défi. »

La récupération après les matches a été compliquée par le fait que TFC n’a pas accès au même niveau d’installations qu’à la maison – d’où le voyage d’urgence de Liston à Lowe’s pour créer des bains de glace impromptus pour les joueurs. Ensuite, il y a les différentes façons dont les joueurs s’occupent sur la route par rapport à la maison, en particulier au milieu de la pandémie.

« Il n’y a vraiment pas de vie à l’extérieur de l’hôtel », a déclaré Liston. « [At home], vous pouvez aller promener le chien dans l’après-midi ou vous promener avec votre femme ou ami ou petite amie ou famille et vous êtes en déplacement. La recommandation [here] est de rester en place. Vous avez donc une population très active et des athlètes professionnels, à qui nous leur demandons d’être sédentaires le reste du temps, en quelque sorte de rester à l’hôtel d’un point de vue COVID et sécurité. Ce n’est pas non plus optimal pour la récupération. «

Il y a aussi le confort des créatures de la maison qui n’est plus disponible sur la route, ce qui peut avoir un impact sur le sommeil.

«Le sommeil est l’outil numéro un pour la récupération, et cela a certainement été un défi», a déclaré Liston. « Nous faisons des questionnaires sur le bien-être et les scores sur la qualité du sommeil et les heures de sommeil, tout simplement chutent. »

Un autre changement a été le voyage le jour même, qui a suscité des réactions mitigées de la part des joueurs et du personnel du TFC. Vanney et Westberg sont généralement favorables, disant que cela leur rappelle quand ils ont chacun joué en France. Revenir la même nuit signifie également qu’une journée d’entraînement n’est pas perdue. Liston a une perspective différente en ce sens qu’il préfère arriver la veille, puis repartir le jour même.

« Je pense [same-day travel] fait une très longue journée « , at-il dit. » Et il y a certainement un impact négatif sur les performances, prendre trois trajets en bus et un trajet en avion avant votre match. Vous rentrez chez vous – il peut être 12h30, mais il peut aussi être 1h30 du matin, et c’est là que vous savez que nos scores de bien-être, nos heures de sommeil et notre qualité disparaissent tout simplement. Quand vous avez autant de jeux successifs, vous ne pouvez pas rattraper le sommeil. «

Alors que les séries éliminatoires devraient commencer pour TFC le 24 novembre, la fin est en vue, même si cela crée un ensemble d’émotions complexes – et même conflictuelles.

« C’est la partie délicate. Ils me manquent beaucoup », a déclaré Westberg à propos de sa famille. « Mais d’une certaine manière, je veux les voir comme [late] que possible en décembre, car évidemment, il y a cette idée que nous voulons bien faire en séries éliminatoires et que nous voulons continuer. TFC a toujours établi des normes élevées et des attentes élevées. C’est une charge lourde à porter mais aussi passionnante. «

Gagner ou perdre, c’est une saison qu’ils n’oublieront jamais.