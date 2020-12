Exactement 4632 jours s’étaient écoulés depuis la première fois que Cristiano Ronaldo s’est présenté au Camp Nou et a constaté qu’il y avait un petit magicien espiègle de couleur Barca dans les rangs de l’opposition. Une mouche dans sa pommade.

C’était Manchester United en route pour remporter la Ligue des champions en 2008 – le match aller de la demi-finale.

Contrairement à décembre 2020, cet ancien stade était complètement emballé à l’époque pour le premier épisode Lionel Messi-Ronaldo du Camp Nou – 95949 fans passionnés. C’étaient les jours.

Tout comme décembre 2020, cependant, Barcelone était dans la boue. Genou profondément en fait.

Hors de la Copa del Rey et au milieu d’une course de cinq matchs sans victoire, 11 points derrière le Real Madrid, élu champion, et avec un entraîneur qui était un vétéran de cette équipe vainqueur du Championnat d’Europe néerlandais en 1988.

Frank Rijkaard à l’époque, Ronald Koeman aujourd’hui. Coéquipiers dans la spectaculaire victoire contre l’URSS lorsque les Pays-Bas ont remporté leur premier trophée majeur, unis en supervisant les turbulences et l’échec de Barcelone maintenant.

– Notes des joueurs: le casting de soutien du Barca échoue 7/10 Messi

– Rapport: Ronaldo se prépare, la puissance de volley McKennie de la Juve devant le Barça

– Ronaldo: je n’ai jamais vu Lionel Messi comme un rival

Tout comme décembre 2020, en avril 2008, il y a 662 semaines, Ronaldo a eu une pénalité précoce.

Trois minutes après cette demi-finale, et 13 minutes après ce choc unilatéral qui a certainement servi à faire passer la Juve de Ronaldo en tant que vainqueur de groupe, mais aurait également pu servir de dernier match de club entre ces deux footballeurs géants qui ont dominé la scène, et notre débat , depuis 16 ans.

En 2008, Ronaldo a biaisé sa pénalité en dehors du cadre des buts.

Douée ici de la chance de fin de carrière de réparer cet échec rare, la superstar portugaise de la Juventus a fracassé le ballon à deux reprises devant le gardien du Barca Marc-Andre ter Stegen, prenant très peu d’attention au fait que le premier coup de pied était l’une des décisions les plus faibles. avec lequel il a jamais été béni.

Pas sa faute. Mais c’était une comédie. Lorsque Ronald Araujo s’est penché côte à côte avec Ronaldo, le n ° 7 de la Juve n’a même pas réclamé une faute, et quand l’arbitre a soufflé pour un coup de pied, c’était la comédie elle-même de voir la double prise choquée qu’elle a provoquée dans les rangs de Barcelone. Ronaldo a juste haussé les épaules dans un geste qui a dit: « Peu importe l’arbitre, je vais le prendre! »

Ainsi, alors que Ronaldo a porté à cinq son compte de pénalités converties lorsqu’il jouait contre Messi, l’Argentin ne pouvait que regarder. Impuissant. Frustré. Sans doute en colère.

Bien sûr, personne ne sait si c’était le chant du cygne pour cette rivalité la plus absorbante, la plus polémique et la plus merveilleuse entre le soyeux Messi et le puissant Ronaldo.

Mais je peux le dire définitivement: si c’est la dernière fois qu’ils se rencontrent sur le terrain (ce qui, personnellement, je doute), alors cela aura été une mauvaise façon de se souvenir de la rivalité.

Au Barca, la Juve n’avait pas vraiment de rival digne de ce nom, ou de l’occasion s’il s’agissait d’un appel de rideau à l’émission Messi-Ronaldo. Ronaldo a joué toutes les bonnes notes.

Annulant ses deux pénalités, aidant presque Leonardo Bonucci à marquer un quatrième but qui aurait scellé la victoire de groupe beaucoup plus tôt, ses célébrations de saut, de tourbillon et de rugissement étaient toutes là et nous avons même eu une belle étreinte « pally » entre lui et l’homme qui l’a jadis conduit à la distraction mais à qui, au fil du temps, il a appris à montrer du respect et même de l’affection.

Au-delà de cela, il y a eu un moment merveilleux où Ronaldo, étant Ronaldo, a catégoriquement refusé d’accepter l’idée qu’un but égaré de Barcelone pourrait les aider à gagner le groupe sur le record du tête-à-tête malgré avoir été battu la nuit, et s’est précipité dans la Juve. surface de réparation pour distribuer les plaqués et les dégagements. C’était un spectacle et demi.

La Juventus de Cristiano Ronaldo a battu mardi les vainqueurs 3-0 contre une équipe de Barcelone apathique. JOSEP LAGO / . via .

Mais vous pourriez soutenir que si votre point de vue était biaisé par rapport au score, les performances de l’équipe, quel côté a remporté le gros prix (les réponses pour que vous n’ayez pas à téléphoner à un ami ou à demander au public sont: Juve, Juve et Juve ) que Messi était le participant le plus intéressant et « impliqué » dans ce match, qui a écrasé le circuit sans défaite de Barcelone pendant sept ans et demi dans cette compétition.

Messi est dans une crise. Sa forme est lente, l’équipe autour de lui est pourrie et les renforts sont jeunes et impatients, pas de rue et prêts au combat.

Bien qu’il n’ait donné à Koeman aucun problème avec sa manière ou son attitude à l’entraînement, Messi est néanmoins assez dégoûté que pour une raison ou une autre, il n’ait pas réussi à laisser échapper ses marqueurs en août.

J’entends par là le président et le conseil d’administration du FC Barcelone qui ont maintenant quitté le FC Barcelone, qui refusaient fermement de le laisser rejoindre Manchester City gratuitement, bien qu’ils aient promis une telle chose, mais qui étaient moins déterminés à terminer leur mandat lorsqu’ils voulaient le faire. au coureur.

Pourtant, sur ce serre-livre potentiel à ce qui a été un match de 36 match tumultueux et inoubliable (y compris cette victoire de la Juve), séquence en tête-à-tête entre deux hommes qui vont bien au-delà du statut de légendes du football et se tiennent sur un panthéon de grands sportifs de l’après-guerre dans n’importe quelle discipline, Messi s’est réveillé.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Messi c. Ronaldo: leurs affrontements les plus mémorables

Il a trop sommeil depuis trop longtemps. Les effets de cette des années civiles les plus étranges où l’horloge biologique de presque tous les athlètes d’équipe est au pot, puis les effets d’avoir couru les jambes sans arrêt pendant des années et des années alors qu’il laisse derrière lui son personnage de Peter Pan et fête ses 33 ans. , eh bien, ces effets sont assez visibles maintenant.

Il n’a donc pas été possible pour cela, comme de nombreux spectateurs neutres auraient aimé, de se transformer en slugfest coup pour coup entre les deux participants stellaires.

Un où Ronaldo était à la tête d’une force d’invasion italienne apparemment indomptable, mais Messi était le partisan individuel qui pourrait conduire et inspirer une résistance du Camp Nou à un rag-tag et bobtail à un résultat improbable. Ce genre de scénario hollywoodien.

Après le match, Ronaldo a déclaré: « Marquer ici est toujours spécial pour moi. Avec Messi, nous avons partagé les 12, 13 dernières années de notre vie. C’est toujours bon de lui faire face. Évidemment, les gens parlent de notre rivalité mais pour moi, c’est toujours. un privilège de lui faire face et évidemment je suis heureux de marquer quand je lui fais face.

« Je me sens très bien, les objectifs sont importants mais je veux continuer à travailler comme ça car ce n’est pas facile de garder les mêmes standards tout le temps. »

Mais non. C’était une victoire d’équipe. En fait une escouade. Mais revenons à cela dans une minute.

Malgré tout cela, Messi a travaillé ses petites chaussettes.

Plus pressant, plus d’espace de recherche, de meilleurs passages muraux et un spectacle parallèle émergent qui détournait les projecteurs de ce qui était censé être le spectacle principal.

Quand il est parti à la fin, Messi avait changé de bande, pas avec Cristiano, qui était alors à quelques minutes de son chaud polaire-anorak Juve après avoir été remplacé par le manager Andrea Pirlo avec seulement du temps supplémentaire. Non, Messi a choisi Gianluigi Buffon.

Et il y avait une raison. Lors d’une nuit que les créateurs de titres aspiraient à titrer « Messi contre Ronaldo Part 36! », La bataille vraiment engageante était Messi contre. Buffon.

À maintes reprises, Messi a piqué les gants de ce monstre de la Juve, qui aura 43 ans en janvier, ou l’a envoyé plonger de chaque côté de ce qui serait un cadre de but de la Juventus sans brèche.

Quand en première mi-temps, il semblait que le sensationnel Weston McKennie avait poussé Messi alors qu’il tirait et que les joueurs de Barcelone exigeaient un penalty, c’était juste dandy de voir Messi regarder Buffon avec un « était-ce un penalty? » regard interrogateur, et quand le géant italien secoua la tête « pas de pote, ce n’était vraiment pas » Messi fit un petit signe de pouce au gardien légendaire de la Juve. Deux grands.

Un peu plus tard, alors que Buffon agrippait le ballon et courait jusqu’au bord de sa zone pour essayer de redémarrer rapidement le jeu, Messi a tiré sur sa chemise par derrière et Buffon ne s’est même pas arrêté pour regarder – il a éclaté. sourire. Il savait qui c’était, n’a pas perdu un iota de colère et a donné à Messi un petit clip sur l’épaule en courant.

Cela ne l’a pas empêché de sauver les efforts de Messi au but à maintes reprises, cependant. Un soir où c’était censé être le n ° 10 de Barcelone vs. C’est le n ° 7 de la Juve, en fait le n ° 77 de la Juve qui a contribué à gâcher la fête et à voler le gâteau.

Tout cela aide à faire avancer l’histoire au-delà de ce qui s’est passé ici.

Messi a tiré sur le maillot de Gigi Buffon pendant le match, mais il n’y avait aucune méchanceté impliquée. Sportinfoto / DeFodi Images via .

Messi contre Au fil des ans, Ronaldo a été une excellente tapisserie de chacun d’eux ajoutant des moments superlatifs de bravade nue et d’improvisation brillante en plus du travail produit par leurs magnifiques coéquipiers.

Ils ont été les deux joueurs exceptionnels de la plupart de nos vies, que vous ayez ou non une légère préférence pour l’un ou l’autre. Pensez simplement que 10 fois aux Ballon d’Or depuis 2007, l’un de ces deux a battu l’autre par une seule position, généralement première et deuxième, et le dernier prix a vu Ronaldo troisième et Messi premier.

D’arrière en avant, le pendule a balancé mais, peu importe à quel point l’un ou l’autre se sont bien débrouillés individuellement, il a toujours été le cas qu’ils jouaient dans une unité où il y avait un talent spécial, un effort spécial, un esprit immense et une reconnaissance que tout le monde, quels qu’ils soient. ou le personnel technique, travaillaient pour créer une plate-forme pour Ronaldo ou Messi pour ajouter la touche finale et gagnante.

Ce n’est pas le cas actuellement. En faveur de Ronaldo, il avait l’ambition, l’agitation, la faim et l’ambition de rejeter la poursuite de la vie à Madrid, de risquer de passer dans un club et une ligue qui, par rapport aux 20 dernières années de football espagnol, pourraient être qualifiés de moribonds. .

Que vous pensiez que c’était la bonne décision ou non, le fait est qu’il a prospéré. Plus de titres de champion, une vaste série de buts la saison dernière, le footballeur le plus important de Serie A et maintenant – ça.

Ce qui était merveilleux à regarder et je suis sûr que ce qui aura poussé Messi à réfléchir, probablement même une impulsion supplémentaire pour quitter le Camp Nou à la fin de son contrat, c’était de regarder la Juve opérer autour de Ronaldo.

Chaque balle était un prisonnier, ils ont bondi hors des blocs avec la conviction complète et absolue qu’ils pouvaient et gagneraient avec trois buts clairs ou plus. Tout autour de Ronaldo, il y avait des footballeurs qui couraient comme des derviches, des passes délivrées à grande vitesse, un jeu de soutien lorsqu’un homme de la Juve volait le ballon – c’était une équipe.

Ils étaient plus en forme, plus gros, plus rapides et plus intelligents. Et pendant tout ce temps, Messi jouait avec des coéquipiers que Koeman a décrit plus tard comme ayant l’air d’avoir peur. Les coéquipiers qui, selon Antoine Griezmann, devaient plus tard prendre cette défaite comme un réveil.

Si nous devons un jour avoir une confrontation Messi-Ronaldo qui, indépendamment de qui gagne, qui marque, convient aux années de rivalité et aux 35 affrontements directs entre eux, alors Messi doit quitter Barcelone. À 33 ans, il n’a pas fini, il a encore beaucoup de moments de brillance à offrir ce jeu, avec lequel nous divertir et par lequel il peut obtenir une satisfaction personnelle après cette longue course quand il jouait pour une pâle imitation de Barcelone.

Ils ont été des rivaux acharnés pendant un certain temps, il y avait l’envie, l’aversion et la jalousie mutuelles, puis il y avait le respect et même l’affection. Il y avait des en-têtes, des dribbles, des pénalités, des trophées, de l’excellence, de l’excitation, des incitations mutuelles à aller mieux, à ne jamais se détendre et une série des plus magiques, imprévisibles et percutants au monde. Classique dans l’histoire de ce montage.

C’est un privilège au-delà de toute mesure d’avoir regardé la rivalité se dérouler, de les interviewer tous les deux, de voir chacun d’eux dans les coulisses, d’être soulevé de mon siège par la pure excitation de voir des choses qui surpassaient tout ce dont j’avais été témoin ou écrit. avant.

Mais maintenant, si – et s’il vous plaît ne le laissez pas être – cela se trouve être la fin de l’une des plus grandes rivalités personnelles du sport dans sa version sur le terrain, alors peut-être que Ronaldo a rendu à Messi une énorme faveur: La faveur de lui montrant que passer à autre chose, expérimenter les bons « nouveaux pâturages » peut en fait conduire à une herbe plus verte, à un plus grand plaisir et à un automne de carrière approprié que les vrais grands comme ces deux-là méritent si massivement.

La faveur est venue sous la forme d’un médicament dur et amer. Mais si cela aide à guérir Messi de ce qui lui fait mal en ce moment, une carte de Noël à Ronaldo pourrait être de mise.

Soit cela, soit un match revanche improbable dans les derniers tours à élimination directe de cette compétition. Mais c’est une tout autre histoire. Pour l’instant, cette histoire devra faire l’affaire.