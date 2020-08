SUM VESUVIANA (NA). Premiers pas pour le Viribus Somma 100 en vue de la nouvelle saison sportive en Promotion. Jeudi dernier, l’association vésuvienne a effectué un sous-stage pour les personnes nées entre 2001 et 2003 au centre sportif Athena de Poggiomarino. Cet événement a été utile pour identifier et insérer des jeunes intéressants dans la première équipe et l’équipe des moins de 19 ans.

NOUVEAU TUILES MISTER ET PREMIER PERSONNEL

En attendant, le nouvel entraîneur de la première équipe a été défini hier, il sera donc Fabrizio Manna pour guider les sommesi. Diplômé en Science et Technique du Sport, jeune et brillant coach avec un bon bagage d’expérience et des connaissances déjà anciennes de l’entreprise (collaborateur de M. Carmine Raia 2017-2018). Il a été entraîneur dans les écoles de football les plus prestigieuses de Campanie, notamment San Nicola Castelcisterna, Real Casarea, Vincenzo Riccio, avec qui il a atteint deux finales régionales. Dans votre personnel, monsieur Corrado Gaetano, entraîneur des gardiens de but, vétéran de la Serie D, grande figure professionnelle et parfaite pour travailler avec de jeunes espoirs. Dans les prochains jours, ils seront définis comme chef d’équipe et entraîneur sportif.

Auteur:

Domenico Paradiso