AMSTERDAM, PAYS-BAS – 10 DÉCEMBRE: Rodrigo Moreno de Valence célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe lors du match du groupe H de la Ligue des Champions entre l’AFC Ajax et le Valencia CF à l’Amsterdam Arena le 10 décembre 2019 à Amsterdam, Pays-Bas. (Photo par Quality Sport Images / .)

Leeds United, nouvellement promu, cherche à faire des vagues en Premier League, et ils ont certainement commencé à faire des vagues sur le marché des transferts. Après avoir été lié à un certain nombre de joueurs de haut niveau, Valence a maintenant confirmé son accord pour la vente de Rodrigo Moreno à Leeds United.

Buteur fiable de la Liga

Tout au long de ses six années à Valence, le joueur de 29 ans n’a pas toujours été l’attaquant de premier choix, mais il a accumulé 59 buts et 41 passes décisives en 220 matchs, un résultat fiable pour l’équipe espagnole.

Sa saison la plus remarquable a été en 2017/18, lorsqu’il a inscrit 16 buts dans la seule ligue, ainsi que sept passes décisives. Il n’a jamais manqué de fournir à son équipe des opportunités de but et a été efficace en tant que buteur et créateur.

Rodrigo quitte maintenant Valence après une période de six ans réussie et aura sûrement hâte de jouer en Premier League.

Le Valencia CF tient à remercier Rodrigo Moreno pour son engagement et ses efforts au cours des six dernières saisons – au cours desquelles il a contribué à remporter un titre en Coupe. Nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière chez @LUFC. pic.twitter.com/1tpTEJEhRJ – Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) 25 août 2020

Expérience en Premier League

Bien qu’il soit souvent négligé en ce qui concerne Rodrigo, l’Espagnol a déjà joué dans le premier rang de l’Angleterre. Après avoir rejoint Benfica depuis l’académie des jeunes du Real Madrid, il a été prêté à Bolton Wanderers pour une saison.

À l’âge de 19 ans, il a disputé 17 matchs, marquant un seul but, avant d’être renvoyé au Portugal. Cependant, il a eu un avant-goût de ce à quoi ressemble le football de Premier League et il a peut-être de bons souvenirs en revenant pour un deuxième sort.

Il prend l’expérience qu’il a acquise en tant que joueur de Bolton avec lui à Leeds, qui sera probablement confronté à une tâche de survie similaire. Bolton a terminé 14e, confortablement au milieu de la table de cette saison 2010/11, et 10 ans plus tard, il cherchera à son côté vers un destin tout aussi confortable.

Rodrigo sera l’un des principaux attaquants de cette équipe de Leeds, et il devra frapper le sol dans son nouveau club afin de donner à ses nouveaux fans de quoi se réjouir.

