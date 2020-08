Lens vs PSG LIVE Heure, Chaîne, Où regarder la 2e journée de Ligue 1 2020-2021

Le tout nouveau finaliste de la Ligue des champions revient à l’activité dans le Ligue 1 de France ce samedi 29 août, lorsque le PSG faites vos débuts lors de la deuxième journée avec la mission de battre un Lentille qui tentera de donner à la grosse cloche en profitant de son état des lieux dans le domaine de Stade Bollaert-Delelis.

Objectif temps et canal vs PSG

Campus: Stade Bollaert-Delelis, Lens, France

Heure: 21h00 de la France. 14h00 du Mexique, de la Colombie, de l’Équateur, du Panama et du Pérou. 16h00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 12 h 00 PT / 15 h 00 HE aux États-Unis.

Canal: ESPN au Mexique et en Amérique latine. beIN Sports aux États-Unis.

Objectif vs PSG LIVE

L’image de Lentille C’est un club qui vient de terminer sa promotion dans l’élite de la France et l’objectif sera clairement de se sauver, donc ils doivent être forts à domicile, mais ils savent que ce samedi ils auront une rude épreuve.

Les Sang et Or a fait des débuts amers la semaine dernière lorsqu’ils ont visité Nice dans un duel où Gael Kakuta les a mis en tête à seulement 11 minutes, mais ils ont fini par revenir pour tomber 2-1.

Pour sa part, PSG Il est le tout nouveau champion de France et est clairement le favori pour remporter le titre, ils se sont reposés sur le premier rendez-vous, donc ce samedi ils feront leurs débuts.

Il Paris Cela vient d’un coup dur dimanche dernier lorsqu’ils ont disputé la grande finale de la Ligue des champions, battus 1-0 par le Bayern Munich et restant avec le goût toujours amer du finaliste.

Comme il Lentille comme lui PSG ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent obtenir leurs premiers points dans la compétition, mais la réalité est que le Paris C’est le grand favori pour gagner, même s’il faudra voir comment la défaite de la semaine dernière les affecte, ce dont les locaux essaieront de profiter pour sauver, au moins, l’égalité. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Lens contre PSG.

Lens vs PSG LIVE Heure, Chaîne, Où regarder la 2e journée de Ligue 1 2020-2021