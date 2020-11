L’ailier mexicain Hirving « Chucky » Lozano est reconnaissant au manager de Napoli Genaro Gattuso pour sa patience après une première saison difficile en Serie A, mais a admis que l’Italien peut être « un ogre » lorsqu’il est en colère.

Lozano n’a pas réussi à impressionner et à obtenir des départs réguliers dans le 2019-20 pour Naples, après avoir signé du PSV Eindhoven comme transfert record du club, les fans mexicains appelant souvent en ligne pour que Gattuso soit renvoyé, mais la situation s’est considérablement améliorée cette saison.

« Je suis infiniment reconnaissant aux fans mexicains qui me soutiennent », a déclaré Lozano dans une interview accordée à TV Azteca. « [Gattuso] a sa manière d’être, il est direct, et quand il se met en colère, il est un ogre. «

Il a un caractère fort, mais il faut s’adapter et en tirer des leçons », a ajouté le joueur de 25 ans.« Je pense que j’ai appris à interagir avec le coach et à le gérer. L’expérience que j’ai vécue l’année dernière m’a ouvert les yeux. C’est une bonne personne, je n’ai aucun doute là-dessus. «

Gattuso a maintenu sa patience avec Lozano, lui demandant de travailler plus défensivement et d’être physiquement plus fort, et cela porte ses fruits; l’ancien joueur de Pachuca est le meilleur buteur du club cette saison avec quatre buts en six matchs.

Lozano admet que sa première saison en Italie a été difficile pour lui et sa famille et il s’est demandé s’ils avaient pris la bonne décision en rejoignant Naples.

« Beaucoup de gens ne savent pas ce qui s’est passé cette année-là. Ce fut une année très compliquée », a déclaré Lozano. «J’ai dit à plusieurs reprises à ma femme: ‘Que faisons-nous ici?’ C’était honnêtement très compliqué.

«Grâce à l’aide de Dieu et de ma femme, nous avons progressé. Ma fille a vraiment essayé, aller à l’école et ne pas connaître la langue, c’était compliqué, mais maintenant elle est plus stable. C’est derrière nous, et peut-être que dans le futur nous nous souviendrons c’est quelque chose que nous avons pu surmonter. «

Lozano est de retour avec l’équipe nationale mexicaine pour la première fois depuis septembre 2019, se préparant en Autriche pour Le Trimatch de samedi contre la Corée du Sud et est convaincu que l’entraîneur Gerardo Martino est la bonne personne pour diriger l’équipe.

« Son expérience avec les équipes nationales argentine et paraguayenne, les clubs dans lesquels il a été, je crois qu’il transmet cette expérience sur le terrain », a expliqué Lozano.

« Il travaille sur des questions tactiques, il explique comment doit être le jeu, comment commencer les jeux, je pense qu’il est bon pour cette équipe. Les jeunes joueurs qui arrivent sont de très bonne qualité et ce seront de très bons joueurs, je pense que l’équipe est plus complète maintenant. «