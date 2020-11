L’entraîneur suédois Janne Andersson se dit prêt à discuter du retour de Zlatan Ibrahimovic en équipe nationale.

Ibrahimovic, 39 ans, a pris sa retraite du service international en 2016 en tant que meilleur buteur de tous les temps de la Suède avec 62 buts en 116 matchs. L’attaquant de l’AC Milan a révélé mardi qu’il était ouvert à l’idée de revenir en équipe nationale à condition qu’Andersson fasse le premier pas.

Ibrahimovic a déclaré: « S’il [Andersson] m’a appelé, je répondrais. Je lui dirais de me laisser du temps. Je dois y réflechir. Mais cela doit venir de lui. S’il pense que je suis trop gros, ça ne m’intéresse pas. S’il croit que je peux apporter quelque chose [to the group], alors j’y penserais. «

Ça fait longtemps pic.twitter.com/1VQR3PMh4s – Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2 novembre 2020

L’ancien attaquant de Manchester United et de LA Galaxy a déclaré aux fans suédois qu’il « manquait » de jouer pour l’équipe nationale. La relation entre Ibrahimovic et Andersson est tendue depuis que l’attaquant vétéran, d’origine bosniaque et croate, a affirmé l’année dernière que l’entraîneur suédois avait négligé les joueurs du pays d’origine immigrée lors de sa première convocation depuis qu’il est devenu entraîneur de l’équipe nationale.

Andersson pense qu’Ibrahimovic a maintenant franchi une étape positive en parlant publiquement de vouloir jouer à nouveau pour la Suède.

« Cela rend tout naturellement que nous ayons une forme de contact pour discuter de la question en détail », a déclaré Andersson mercredi. « La prochaine sélection de l’équipe nationale aura lieu en mars donc il reste du temps. »

Fansens Guldboll Nr 12 pic.twitter.com/o2OrlWUgKB – Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 25 novembre 2020

Plus tôt ce mois-ci, Ibrahimovic, qui est actuellement le meilleur buteur de la Serie A avec 10 buts, a fait allusion à un possible retour en équipe nationale lorsqu’il a posté une image de lui-même sur Twitter portant le maillot de la Suède avec la légende: « Long time no see ».

« Je veux être dans la Friends Arena », a déclaré Ibrahimovic en référence au stade national suédois. « Je veux voir le mur jaune en entier quand je rentre sur le terrain avec le maillot jaune. Est-ce que je le rate? Bien sûr: si quelqu’un ne manque pas tout cela, cela signifie qu’il a terminé sa carrière. Et je suis pas encore fini. «

Ibrahimovic en est à son deuxième passage à l’AC Milan et ne montre aucun signe de ralentissement.

j’ai gagné son 12e Ballon d’Or en tant que joueur suédois de l’année mardi et a déclaré: « Ce que je répète tout le temps, c’est que je m’entraîne très fort. Je me prépare très, très bien. Dans mon programme sportif, je suis très professionnel. Je consacre autant de temps que possible à la forme physique et c’est principalement ma tête. «

La Suède s’est qualifiée pour le Championnat d’Europe de l’année prochaine.