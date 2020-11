MEXICO CITY – Alors que la saison des croisières COVID-19 touche à sa fin, la véritable histoire des séries éliminatoires de la Liga MX n’est pas le scandale de Chivas ou même de Mexico City vs. Rivalité régionale de Nuevo Leon.

Au lieu de cela, il s’agit de savoir si le Club Leon – l’une des meilleures équipes du Mexique ces dernières années – peut couronner sa période de domination avec de l’argenterie.





Entraînés par Ignacio « Nacho » Ambriz, ils n’ont perdu qu’une seule fois en saison régulière, terminant à la première place et récoltant 40 points en 17 matchs. Ambriz, ancien capitaine mexicain, est un vétéran du carrousel d’entraîneurs de la Liga MX (relais à Necaxa, Club America et Queretaro). Il a passé du temps comme assistant à Osasuna et à l’Atletico Madrid et nourrit des ambitions d’entraîneur en Europe. Mais ce ne sont pas seulement les résultats d’Ambriz avec Leon, où il est depuis 2018, qui ont fait tourner les têtes. La bête a gagné avec un style fluide et offensif qui en a fait les grands favoris pour remporter le titre des Guard1anes 2020.

« Je suis heureux que nous ayons eu un très bon tournoi, mais ce n’est pas fini », a déclaré Ambriz avant la trêve internationale. « Nous devons très bien nous préparer pour les séries éliminatoires car je pense que cette équipe a les ingrédients pour remporter le titre. »

Comment l’ont-ils fait et quelle est la prochaine étape pour cette équipe ambitieuse?

Les stars de Léon revitalisées sous « Ambriz-ball »

Un joueur qui a excellé sous la direction d’Ambriz est l’arrière droit Fernando Navarro, qui a parlé à ESPN de son rôle innovant avec Leon et de la progression du club.

Le natif de Mexico ne se considère pas comme un pionnier du football. Le défenseur de 31 ans adore jouer au jeu, mais préférerait en fait s’asseoir et regarder la NFL plutôt que le football. Même ainsi, son admiration pour Aaron Rodgers et, par extension, les Packers de Green Bay ne diminue pas le caractère unique de sa contribution pour Leon.

« Nous sommes tous conscients qu’à tout moment, nous pouvons être à l’arrière, à tout moment, nous pouvons tenir des milieux de terrain, des attaquants et nous devons assumer les rôles et jouer comme l’exige la position et c’est quelque chose que ‘Nacho’ aime. », Explique Navarro.

Fernando Navarro est l’une des nombreuses stars de Leon qui ont prospéré sous le système de Nacho Ambriz. .

Prenez une capture d’écran d’un match de Leon lorsque l’équipe est en possession, et il est probable que Navarro ne sera pas là où vous vous attendez à ce qu’un arrière droit soit. Il dérive au centre lorsque Leon récupère le ballon, mais pas nécessairement pour renforcer le milieu de terrain central, protéger la défense ou fournir une couverture sur la transition attaque-défense de l’équipe. Navarro a tendance à entrer et à avancer à partir de la ligne de touche, se présentant souvent dans un rôle de n ° 10 ou en tant qu’avant-dedans à l’ancienne. En fait, Navarro a commencé sa carrière en tant qu’attaquant – devenant seulement un ailier dans son premier club, Atlante, en raison d’une blessure – et rit qu’il lui manque encore de jouer là-bas.

« D’abord, nous appuyons sur le ballon et essayons d’être agressifs. S’ils jouent proprement contre nous, nous avons l’obligation de revenir derrière le ballon », a déclaré Navarro. « Je ne peux pas oublier que je suis un défenseur latéral et je sais que lorsque le ballon est perdu, je dois retrouver un rôle de milieu de terrain, d’arrière central ou, si je peux y arriver, d’arrière latéral. »

Il apprécie clairement le fait qu’Ambriz lui donne la liberté de terminer des pièces, ce qu’il n’a pas obtenu lorsque sa carrière était dans une ornière sous Ricardo « Tuca » Ferretti aux Tigres entre 2011 et 2012. Les chiffres montrent que Navarro marque ou aide très près de tous les deux matchs cette saison.

L’ailier international équatorien Angel Mena a également grandement bénéficié du mouvement de Navarro et du système d’Ambriz. Le joueur de 32 ans a enregistré cinq passes et sept buts cette saison. Après une période difficile à Cruz Azul – huit buts en 52 apparitions – au cours de laquelle il a été jugé un échec, Mena a enregistré 37 buts et 21 passes décisives en 68 apparitions pour Leon en Liga MX depuis son arrivée en 2018.

«Je rentre à l’intérieur et j’enlève des marqueurs. J’enlève même parfois un défenseur central pour que le défenseur central ne puisse pas couvrir le défenseur latéral et cela devient une situation individuelle. [for Mena], dont il excelle à profiter », explique Navarro.

Luis Montes a été exceptionnel en tant qu’étincelle de milieu de terrain du Club Leon depuis son arrivée au club en 2018. Leopoldo Smith / .

Un autre joueur bénéficiant de « Ambriz-ball » est le milieu de terrain central Luis « Chapito » Montes, qui est le favori pour être nommé MVP de la Liga MX cette saison. Le joueur de 34 ans semble s’améliorer avec l’âge, mais le style de jeu de Leon, en particulier avec un milieu de terrain fixe – généralement le péruvien Pedro Aquino – combiné avec la maraude de Navarro vers les courses, vise également à tirer le meilleur parti de Montes. .

« Je le connais parfaitement et c’est aussi pourquoi je me montre parfois plus avancé », a déclaré Navarro. « Je pense que la position [Montes] brille dans la plupart et dans lequel il peut aider l’équipe est avec le terrain devant lui en raison de sa vision, car il peut créer des chances de marquer des buts à partir de la ligne médiane, à partir des trois quarts; il peut jouer à deux et tirer [from distance]. J’avance pour que ‘Chapo’ reste en place, afin qu’il puisse distribuer le ballon. «

Sur le flanc opposé, l’international colombien Yairo Moreno a été converti d’un ailier – même parfois en tant que milieu offensif – à un arrière par Ambriz, offrant encore plus de poussée offensive à Leon. Moreno est plus un arrière traditionnel dans le sens où il attaque à l’extérieur, mais comme les adversaires ont commencé à s’asseoir de plus en plus profondément en jouant à Leon cette année, l’ancien joueur du Deportivo Independiente Medellin a également reçu l’autorisation d’Ambriz de se déplacer à l’intérieur. ainsi que de semer le désordre dans la défense de l’opposition.

« Il vient au centre parce qu’il frappe bien le ballon et peut changer de jeu facilement », a expliqué Navarro. « Il est très rapide et peut aussi créer beaucoup de choses au milieu.

« Les changements de position nous ont beaucoup apporté, et c’est l’un des fondamentaux que nous avons qui nous aide beaucoup. Oui, c’est fatiguant pour nous, mais cela use aussi nos adversaires. »

Ambriz adopte les styles de Guardiola, Aguirre

Le style audacieux qu’Ambriz a mis en œuvre à Leon découle de son ambition d’entraîner dans des ligues de haut niveau, ainsi que de son temps à apprendre de l’ancien patron de l’Atletico Madrid et du Mexique, Javier Aguirre.

« J’ai l’expérience [in Europe] que j’ai ramassé avec Javier « , a déclaré Ambriz à ESPN en septembre. » J’ai aimé la façon dont ils fonctionnent, comment ils jouent en Europe … J’ai eu le Costa Rica et le Panama [national teams] après moi [before signing for Leon], mais mon idée est d’aller en Europe et après [the 2022 World Cup in] Qatar, j’aimerais diriger l’équipe nationale de mon pays. «

Mais Ambriz s’est également appuyé sur la pensée du patron de Manchester City, Pep Guardiola, qui a introduit le rôle d’arrière inversé dans l’imaginaire populaire au Bayern Munich. Navarro ajoute que la flexibilité de Guardiola dans sa pensée tactique est quelque chose qui a directement influencé cette équipe de Leon et Ambriz.

« ‘Nacho’ aime Pep Guardiola – c’est quelqu’un qu’il aime regarder et dont il aime apprendre et je pense que cela se reflète sur le terrain », a déclaré Navarro. « Je pense qu’il a repris certaines caractéristiques du jeu de Guardiola et, à un niveau différent et sans nous comparer, nous essayons de faire plus ou moins la même chose. »

Nacho Ambriz a des aspirations d’entraîneur en Europe et dans l’équipe nationale mexicaine. Photo AP / Anthony Vazquez

L’un des aspects notables de la carrière de Guardiola est de réinventer des joueurs dans différents rôles et postes, et c’est quelque chose qu’Ambriz a fait sortir de Navarro. Lorsque Navarro avance et se déplace sur le terrain, c’est presque comme s’il poussait et poussait la défense adverse, trouvant des poches d’espace ou ouvrant des trous. Ce mouvement donne au Club Leon un avantage en termes d’incertitude qu’il crée: comment l’adversaire de Navarro va-t-il gérer le fait qu’il se trouve dans une position qu’occupe rarement un arrière latéral?

L’ailier devrait-il revenir en piste? L’arrière central prend le pas? Les milieux de terrain? Il n’y a pas de solution simple.

« Souvent, les mouvements que les footballeurs doivent effectuer ne sont pas toujours pour recevoir le ballon, mais plutôt pour créer de l’espace pour d’autres joueurs », a déclaré Navarro. Le côté défensif semble être un domaine à exploiter, du moins en théorie. En réalité, Leon avait également le meilleur bilan défensif de la saison régulière en grande partie grâce à une responsabilité collective de traquer le ballon et de combler les lacunes où qu’elles se trouvent.

En termes de résultats, Leon d’Ambriz a excellé comme l’équipe de Guardiola a tendance à le faire. Depuis qu’Ambriz a pris la relève, aucune équipe de Liga MX n’a ​​gagné plus de matchs (46 sur 78), marqué plus de buts (147) ou a une meilleure différence de buts (+64). Mais au final, un seul scénario compte: celui de Leon levant son huitième titre de champion et le premier depuis 2014.

Malgré toute l’admiration pour Ambriz, il y a un point d’interrogation potentiel sur ses équipes dans des scénarios à élimination directe. Ils se sont écrasés contre Morelia en quarts de finale Apertura 2019 et ont échoué face aux Tigres en finale de Clausura. Ensuite, il y a eu cette performance désastreuse et la défaite 3-0 à l’extérieur contre la LAFC lors du match retour de la CONCACAF Champions League en février dernier.

Ambriz a déclaré qu’il avait la fortune à Léon de « voir ce que j’ai dans la tête reflété sur le terrain ». Ce qu’il envisage vraiment, c’est donc un titre en Liga MX.