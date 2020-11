Liga MX lance un nouveau système élargi de séries éliminatoires qui prévoit 12 clubs dans le cadre des séries éliminatoires. Ce n’est pas du goût de tout le monde, mais cela ajoute certainement au drame maintenant les « 2020 Guard1anes » ligue est là.

Le tour de jeu supplémentaire d’une jambe signifie que seules les quatre premières têtes de série – Leon, Pumas, Club America et Cruz Azul – ont des places garanties en quarts de finale, tandis que le champion en titre Monterrey affronte Puebla, Tigres joue Toluca, hôte de Chivas Necaxa et Santos Laguna affrontent Pachuca dans le repêchage. Ces matchs devraient avoir lieu samedi et dimanche, et avec 27 joueurs de Liga MX impliqués pour leurs équipes nationales au cours de cette dernière fenêtre, il y a un potentiel de bouleversements.

La situation du COVID-19 a été particulièrement difficile dans le football mexicain et les clubs devront être particulièrement vigilants en séries éliminatoires. Plus de 30% des joueurs masculins de la première équipe de Liga MX ont été testés positifs depuis le début de la pandémie. Juste avant la trêve internationale, Pachuca a enregistré 14 cas en équipe première.

Mais malgré l’inquiétude d’une éventuelle épidémie, 12 des 18 clubs ont l’espoir de célébrer un titre dans quelques semaines, ce qui est inconcevable dans la plupart des ligues. Voici comment le champ prend forme:

Les favoris

Pourquoi ils pourraient tout gagner: Tout simplement, La bête est la meilleure équipe de Liga MX depuis un certain temps, à la fois en termes de résultats et de football attrayant et efficace. Leon a terminé premier de la saison régulière, récoltant 40 points et ne perdant qu’une seule fois. Le milieu de terrain central Luis « Chapito » Montes a été une classe à part en saison régulière, montrant sans doute la meilleure forme de toute sa carrière à 34 ans, tandis que Leon se vante à Angel Mena (40 buts en 72 matchs de championnat avec le club) l’un des plus les attaquants productifs de la Liga MX au cours des dernières saisons.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: C’est peut-être un peu dur, mais il y a un point d’interrogation potentiel sur l’équipe de Nacho Ambriz dans les scénarios à élimination directe. Lors de l’Apertura 2019, Leon s’est écrasé contre Morelia en quarts de finale, puis a dépassé le Club America en demi-finale de Clausura 2019 pour ne pas affronter Tigres en finale. Ensuite, il y a eu cette performance désastreuse et la défaite 3-0 à l’extérieur contre la LAFC lors du match retour de la CONCACAF Champions League en février dernier. L’autre facteur est qu’il y a une certaine pression sur Ambriz – qui a dit qu’il voulait entraîner en Europe – pour couronner un passage sensationnel au club avec de l’argenterie.

Leon s’est avéré être la meilleure équipe de saison régulière, peuvent-ils ramener un trophée à la maison? Leopoldo Smith / .

Pourquoi ils pourraient tout gagner: Club America a été constant dans ses défis pour les titres depuis que Miguel Herrera est revenu au club en 2017. Il s’agit d’une équipe avec un pedigree de championnat et un savoir-faire en séries éliminatoires. La crise des blessures s’atténue et bien que cette version de Herrera Les Aigles n’est pas le plus cher, il a une tendance pragmatique.

Les attaquants Federico Vinas et Henry Martin causeront des problèmes à tout le monde et Sebastian Cordova a déjà montré cette saison qu’il pouvait se lever et être un joueur important. Herrera a un joker dans sa manche dans Roger Martinez. Si « Piojo » peut convaincre les performances du Colombien, il peut faire la différence même si Martinez n’est clairement pas content au club.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: Avec Nico Benedetti blessé, Giovani dos Santos incohérent et Martinez largement absent, il faut se demander à quel point il y a de créativité en Amérique, surtout si Cordova ne fonctionne pas. Les fans ne sont certainement pas tombés amoureux de cette équipe, jusqu’à présent, et ne pas jouer ces gros matchs éliminatoires devant un Estadio Azteca bouillonnant est un inconvénient.

Pourquoi ils pourraient tout gagner: Vous savez ce que vous obtenez avec les Tigres de Ricardo « Tuca » Ferretti et ils ne sont pas facilement éliminés des séries éliminatoires. L’attaquant français André-Pierre Gignac a semblé encore plus affamé que jamais cette saison (11 buts cette saison) et en ce qui concerne les séries éliminatoires, le joueur de 34 ans se présente généralement.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: Une dépendance excessive à l’égard de Gignac pourrait être un problème, Ferretti convenant qu’il aimerait davantage une répartition des objectifs. À cet égard, perdre Eduardo Vargas contre l’Atletico Mineiro a été un coup dur. En outre, peu de gens s’attendent à ce que les Tigres tombent contre Toluca lors du play-in round, mais l’équipe de Nuevo Leon n’a pas réussi à gagner lors de ses trois derniers matchs de saison régulière, y compris des matchs nuls à domicile contre Atlas et Juarez, qui ne sont ni l’un ni l’autre en séries éliminatoires. En fait, le jeu de possession conservateur a conduit Tigres à égaler neuf de leurs 27 matchs de Liga MX en 2020, avec seulement 11 victoires.

Pourquoi ils pourraient tout gagner: Les Rayados sont les champions en titre de la Liga MX, après l’annulation de la saison dernière – dans laquelle ils étaient à la dernière place – en raison du coronavirus. Et après un mauvais début de saison qui a vu la position d’Antonio Mohamed comme entraîneur-chef remise en cause, Monterrey a remporté quatre de ses cinq derniers matchs de Liga MX, ainsi que la Copa MX ce mois-ci. L’équipe, dirigée par l’attaquant Rogelio Funes Mori et le pilier défensif Cesar Montes, reste sans doute la plus forte de la ligue.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: Monterrey n’a pas été cohérent depuis longtemps et se bat contre des équipes qui cèdent l’initiative. L’élan de la charge de titre il y a un an ne semble pas être avec l’équipe Funes Mori n’a pas atteint les sommets des saisons précédentes.

Les rivaux de Regio, Tigres et Monterrey, sont une fois de plus le mélange pour remporter le titre de Liga MX. Alfredo Lopez / Jam Media / .

Les prétendants défectueux

Pourquoi ils pourraient tout gagner: C’est une équipe avec suffisamment de qualité pour la mélanger avec n’importe qui. L’Uruguayen Jonathan Rodriguez a terminé la saison régulière en tant que meilleur buteur de la ligue avec 12 buts et la forme d’Orbelin Pineda est de bon augure pour l’équipe expérimentée et bien entraînée de Robert Siboldi. Si les choses ne fonctionnent pas, il y a des joueurs comme Elias Hernandez, Yoshimar Yotun et Martin Caraglio sur le banc.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: La machine n’a gagné qu’une seule fois lors de ses six derniers matchs, marquant seulement trois fois au cours de cette période. Les résultats passés ne prédisent pas nécessairement l’avenir, mais Cruz Azul sera également probablement confronté à un adversaire coriace à Monterrey (et sinon aux Tigres) en quart de finale. Et puis il y a le bagage psychologique: La machine n’a pas remporté de titre depuis 1997, perdant depuis six finales.

Pourquoi ils pourraient tout gagner: Il est impossible d’écarter Pumas. L’équipe universitaire n’a perdu qu’une seule fois toute la saison et a terminé deuxième du tableau de la saison régulière. Les joueurs ont parlé de l’esprit d’équipe fantastique, et c’est évident sur le terrain. Après un début de saison terrible, alors que Michel Gonzalez ne partait que quelques jours avant le début du tournoi, Andre Lillini est intervenu et a formé une équipe intense contre laquelle il est difficile de jouer. Aussi, à Juan Dinneno (10 buts) et Carlos Gonzalez (5 buts), les Pumas ont une force de frappe qui peut causer des problèmes d’équipe. Gardez également un œil sur les coups de pied arrêtés des Pumas: ils ont 15 buts sur des matchs arrêtés en 2020, plus que toute autre équipe de Liga MX.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: Le gardien Alfredo Talavera a été la signature de la saison après avoir rejoint Toluca et est l’une des principales raisons pour lesquelles l’équipe n’a perdu qu’une seule fois, mais il devrait manquer le quart de finale en raison d’une blessure à l’aine. Pumas a également dominé ses buts attendus (xG) de cinq buts au cours des 17 matchs de saison régulière. Contre une Amérique, des Tigres, Monterrey, Léon ou Cruz Azul, Pumas serait l’opprimé.

Chance extérieure

Pourquoi ils pourraient tout gagner: La forme à domicile de Santos Laguna est sensationnelle. Les guerriers n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs 26 derniers matchs de Liga MX à l’Estadio Corona. Ils sont également à la hausse cette saison. Il a fallu un certain temps à Guillermo Almada pour adapter le système après que l’attaquant principal Brian Lozano a subi une blessure de fin de saison, mais l’équipe a trouvé son rythme – sur une séquence de sept matchs sans défaite – à la fin de la compétition.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: Santos a lutté contre les meilleures équipes en saison régulière, perdant contre Leon, Tigres, Pumas, America et Cruz Azul. L’absence de Lozano a privé Santos de son meilleur joueur et, avec lui, de ce créateur de différence que la plupart des meilleures équipes de Liga MX possèdent. Carlos Acevedo a été excellent dans les buts, mais le joueur de 24 ans ressentira un autre type de défi en séries éliminatoires.

Pourquoi ils pourraient tout gagner: Los Tuzos avait la meilleure défense conjointe de la ligue avec seulement 14 buts encaissés et les chiffres xG montrent que Pachuca avait la chance de marquer plus que ses 18 buts à l’autre bout. S’ils peuvent mieux finir, Pachuca pourrait être un cheval noir. L’équipe d’Hidalgo est impliquée dans beaucoup de matchs serrés et n’a perdu que quatre fois en saison régulière.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: Pachuca a manqué d’attaquant cette saison. Roberto de la Rosa est un jeune talent mexicain brillant, mais il ne s’est pas montré proche du niveau des meilleurs attaquants de la Liga MX. Ensuite, il y a ces 14 tests COVID-19 positifs plus tôt ce mois-ci. La plupart des joueurs se seront probablement rétablis, mais cela aura perturbé le calendrier d’entraînement et les plans du match de play-in contre Santos.

Pourquoi ils pourraient tout gagner: Il y a suffisamment de qualité dans cette équipe de Chivas pour se battre pour le titre, même si des blessures ces derniers jours à Alexis Vega – qui ne rejoindra probablement pas en 2020 – et Jose Juan Macias ont sérieusement nui aux chances de l’équipe. La meilleure nouvelle est que l’ailier Uriel Antuna a retrouvé la forme et malgré les histoires hors-terrain qui ont tourmenté le club en 2020, le dernier match de saison régulière a vu Chivas faire preuve de courage pour vaincre Monterrey 3-1. Et puis il y a l’entraîneur « King Midas » Victor Manuel Vucetich, qui a une histoire de bien faire en séries éliminatoires.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: Les blessures susmentionnées de Vega et Macias sont un coup cruel. Ces deux-là ont marqué sept des 20 buts de Chivas cette saison. En arrière-plan, il y a aussi l’agitation que le club a suscitée à propos du défi de Cruz Azul, Ignacio Rivero, sur Vega lors d’un match amical contre le Mexique U-23. Cela a été une distraction supplémentaire. Il faudra quelque chose de spécial pour Chivas lors de leur première série éliminatoire depuis 2017, quand ils ont remporté la Clausura.

Une blessure à Alexis Vega pendant la trêve internationale est un autre chapitre de la saison dramatique de Chivas. Francisco Guasco / EPA-.

Pourquoi ils pourraient tout gagner: Comment classer Necaxa dans cette liste? La vérité est que le club d’Aguascalientes n’a pas l’équipe la plus forte de la ligue, mais Les rayons sont sans doute l’équipe en forme de la ligue, entrant en séries éliminatoires avec cinq victoires consécutives. David Cabrera a été l’un des meilleurs milieux de terrain de la saison jusqu’à présent et Lucas Passerini est une poignée d’avance.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: Le match contre Chivas est difficile et même si Necaxa dépasse l’équipe de Guadalajara, vous vous attendez à ce que l’une des plus grandes équipes l’emporte sur deux jambes, d’autant plus que Necaxa n’a battu qu’une (Santos) des huit premières têtes de série du saison régulière.

Heureux d’être impliqué

Pourquoi ils pourraient tout gagner: Rubens Sambueza peut être une épine dans le flanc de n’importe quelle équipe s’il passe une bonne journée et les attaquants Michael Estrada et Alexis Canelo sont dangereux. Après que Toluca ait lutté avec une séquence de six matchs sans victoire sous l’ancien entraîneur Jose Manuel « Chepo » de La Torre, Carlos Morales a été amené à la mi-septembre et a stabilisé le navire. Toluca est également dangereux des jeux arrêtés, avec 10 de ses 23 buts cette saison venant de cette façon sur des coups arrêtés.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: Cela ne devient pas beaucoup plus difficile qu’un voyage à l’extérieur à Tigres pour la ronde de play-in. Et il y a trop de problèmes en défense pour vraiment croire Les Diables Rouges peut aller en profondeur.

Pourquoi ils pourraient tout gagner: Il est difficile de former un argument pour que Puebla remporte le titre, étant donné qu’il y a sept matchs sur le chemin du championnat. Ce serait un choc tout-puissant. Mais ce sentiment de n’avoir absolument rien à perdre est peut-être La frangesa force, en plus d’être directe et compacte et généralement une équipe difficile à affronter.

Pourquoi ils pourraient rentrer chez eux tôt: Monterrey a tout simplement trop de qualité dans la ronde de play-in et même si Puebla peut provoquer un bouleversement majeur, la prochaine étape serait une série de quarts de finale contre l’exceptionnel Leon.