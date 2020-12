Caleb Porter ne pouvait plus le retenir.

Lorsque le coup de sifflet final a sonné, officialisant la victoire finale de la Coupe MLS 3-0 du Columbus Crew contre les Sounders de Seattle, il s’est précipité vers le Nordecke – le coin du stade MAPFRE où, même au milieu de la pandémie de coronavirus, les fans inconditionnels de l’équipage se rassemblent – – et lâchez-vous avec un « F — yeah! »

On ne pouvait pas le blâmer le moins du monde. C’était une année où COVID-19 a menacé de bouleverser toute la saison. Après avoir battu un record de 9-1-3, l’équipage a persévéré dans une surabondance de blessures en septembre et octobre qui ne les a vaincus qu’une seule fois en sept matchs. Lorsque les séries éliminatoires ont commencé, l’équipage a subi huit tests positifs pour COVID-19.

Puis, avec la ligne d’arrivée du championnat en vue, Columbus a subi deux autres tests positifs contre le milieu de terrain Darlington Nagbe et l’ailier Pedro Santos. Cela représentait un obstacle de trop contre une équipe de Seattle visant son troisième triomphe en Coupe MLS en cinq ans.

Mais Porter n’était pas sur le point de permettre à ses joueurs de s’apitoyer sur eux-mêmes, et dans une saison dont beaucoup ont dit qu’elle devrait être accompagnée d’un astérisque, l’équipage l’a terminée par un point d’exclamation à la place. Pour Porter, cela est dû à la culture quotidienne qui a été établie à Columbus.

« Quand nous avons l’adversité – et je le dis tout le temps – vous pouvez être SSPT, ou vous pouvez être PTG, et PTG est une croissance post-traumatique », a-t-il déclaré après le triomphe emphatique de samedi.

« Et je crois en fait que vous grandissez plus que jamais dans l’adversité. J’ai grandi plus que jamais. Cette année, mon équipe et mes joueurs ont grandi plus que jamais. Et donc quand nous avons l’adversité comme cette semaine, nous l’utilisons pour la bonne manière. Nous la gérons de la bonne manière, car [in ] la vie, il y a beaucoup d’adversité, il y a beaucoup de hauts et de bas. Vous êtes ensanglanté. «

Même le pedigree considérable du championnat de Seattle n’allait pas faire obstacle à Porter et à ses joueurs.

« Nous n’allions pas laisser l’histoire, le passé, déterminer aujourd’hui », a déclaré Porter. « C’est notre année; ça va être notre année. Ça allait être notre match va être notre trophée. Et c’était un message avant le match. »

Lucas Zelarayan était clairement MVP du match, marquant deux fois et aidant sur un troisième. Mais c’est Porter qui a poussé tous les bons boutons. Ce jour-là, presque tous les joueurs de Columbus ont excellé. Cela incluait Aidan Morris, 19 ans, qui ne faisait que son troisième départ de la saison au centre du milieu de terrain. Aux côtés du vétéran averti d’Artur, les deux ont efficacement enchaîné le meneur de jeu de Seattle Nico Lodeiro pendant la majeure partie de la nuit.

« Toute bonne équipe au monde a un gars qui va gagner des ballons », a déclaré Porter. « Et [Aidan Morris] a gagné une tonne de balles aujourd’hui, tout comme Artur. Ces deux gars ont joué un rôle clé aujourd’hui contre Lodeiro et ce milieu de terrain exceptionnel. «

Le Columbus Crew SC a battu samedi le champion en titre Seattle Sounders FC 3 à 0 pour assurer le deuxième titre du club en Coupe MLS. Photo AP / Jay LaPrete

La décision de Porter de partir avec deux brûleurs larges à Derrick Etienne et Luis Diaz a également porté ses fruits, car les deux joueurs ont donné du poids à l’attaque de l’équipage. Mais peut-être que le plus gros score de Porter était son approche au début du match. Columbus est sorti agressivement, remportant une série de virages et semblant toujours menaçant en transition.

Ce n’était pas une surprise alors quand Zelarayan a ouvert le score à la 25e minute et Etienne a ajouté le deuxième de Columbus six minutes plus tard. Cela a permis à l’équipage de dicter les conditions du match, même si Seattle avait plus de balle.

Seattle est entré davantage dans le match en seconde période et a failli marquer grâce à un tir de Lodeiro à la 66e minute et à une tête de Jordan Morris qui a été superbement sauvée par le gardien de Columbus, Eloy Room. Mais c’était à Zelarayan de mettre la touche finale à la victoire, tirant à la maison après un bon travail de l’aile droite de Diaz.

« Idéalement, si vous me dites comment je veux jouer, nous allons être sur le terrain avec le ballon pendant tout le match et appuyer, posséder, et quand nous n’avons pas de contre-pression de contrôle », a-t-il déclaré.

« Mais si nous devons le faire, nous pouvons planifier la transition. Si nous le devons, nous pouvons jouer dans un bloc bas. Et il n’y a rien de mal à cela et c’est un bon football tactique. »

À bien des égards, c’était une fin de conte de fées pour l’équipage, si une telle chose est même possible au milieu des souffrances causées par la pandémie. Il y a trois ans, les plans de transfert de l’équipe à Austin, au Texas, ont vu le jour, uniquement pour les fans de Crew et la communauté d’affaires de Columbus pour se rallier et convaincre la ligue de garder l’équipe dans le centre de l’Ohio. Cela a engendré de nouveaux propriétaires à Dee et Jimmy Haslam, qui à leur tour ont amené le directeur général Tim Bezbatchenko ainsi que Porter.

Les poches plus profondes et la nouvelle vision ont également amené un joueur comme Zelarayan. Lorsque l’Argentin est arrivé avant cette saison, il a apporté avec lui une réputation d’incohérence qui a laissé les Tigres de Liga MX plus que disposés à se séparer de lui. Cela a changé sous Porter.

« Cette année, j’ai réussi à devenir le joueur que je savais que je pourrais être », a déclaré Zelarayan via un traducteur.

Et pour ceux qui ont traversé les montagnes russes des trois dernières années, comme le défenseur Jonathan Mensah, la victoire a eu une signification supplémentaire – et des larmes – après le coup de sifflet final.

« C’était juste moi qui pensais à ce que les fans, la communauté et tout le monde derrière le mouvement ‘Save the Crew’ », a-t-il déclaré. «Pour que cela soit possible aujourd’hui, c’est grâce à leurs efforts et à leur combat hors du terrain; leur détermination et leur résilience nous ont en quelque sorte amenés là où nous en sommes maintenant, pour que nous accomplissions cette mission.

Lorsque Porter est arrivé avant le début de la campagne 2019, il avait l’impression de devoir un trophée aux fans de l’équipage étant donné que son triomphe en Coupe MLS en 2015 avec les Timbers de Portland s’est fait aux frais de l’équipage. Mais même au-delà de cela, Porter a apporté avec lui la motivation intérieure qui a été un élément de base depuis qu’il est devenu entraîneur adjoint à l’Université de l’Indiana en 2000.

« Je déteste perdre. Et il n’y a rien que je déteste plus dans la vie. J’ai peur de l’échec; j’ai peur de perdre et je déteste ça », dit-il. « Alors ça me motive tous les jours. »

Maintenant, il peut se réjouir de la satisfaction de remporter une autre Coupe MLS pour lui-même et pour la ville de Columbus.