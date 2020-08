Cela ne fait qu’un peu plus de huit mois qu’Oliver Kahn a rejoint le conseil d’administration du Bayern Munich, mais ses contributions ont été jusqu’ici vitales. Légende du club lui-même, Kahn sait comment fonctionne le Bayern et il imite la devise «Mia San Mia».

Au cours de sa carrière de joueur, Kahn a remporté le titre de la Ligue des champions aux côtés du directeur sportif Hasan Salihamidzic. Lorsque Kahn est officiellement devenu membre du conseil exécutif du Bayern, Brazzo s’est fixé comme objectif de remporter la Ligue des champions avec Kahn à ses côtés, cette fois seulement, depuis le front office. Avance rapide jusqu’à dimanche dernier et c’est exactement ce qui s’est passé lorsque le Bayern a battu le PSG 1-0 à Lisbonne, au Portugal et après le match, Kahn a rappelé les ambitions de Brazzo d’il y a huit mois et a déclaré: « aussitôt dit que fait! » (Az).

Photo de Matthias Balk / alliance de photos via .

S’adapter à une situation difficile

Lorsque Kahn a rejoint le conseil d’administration pour la première fois, l’objectif était pour lui de suivre Karl-Heinz Rummenigge pendant un an afin qu’il soit finalement prêt à occuper le poste de PDG en 2021. Ayant rejoint le conseil d’administration au début de 2020, Kahn n’avait observé Rummenigge que pendant environ deux mois et demi avant que la pandémie de coronavirus n’éclate et arrête la Bundesliga pendant un peu plus de deux mois. La pause prolongée dans le jeu était certainement quelque chose à laquelle Kahn ne se serait pas attendu, et comme tous les clubs du football mondial, elle a présenté au Bayern de nombreux défis sans précédent.

Kahn et le reste du conseil d’administration du Bayern ont été plongés dans une situation difficile en essayant d’équilibrer les finances dans tout le club à une époque où les revenus prenaient un coup dur. Bien que cela ne fasse pas partie de l’itinéraire d’entraînement de Kahn, il a contribué aux progrès décisionnels qui ont aidé le Bayern à rester financièrement solide et à réussir dans un environnement de plus en plus difficile.

Kahn a également joué un rôle de médiateur entre Brazzo et Hansi Flick puisque les deux avaient des opinions différentes sur une poignée d’objectifs de transfert. En particulier, les deux différaient dans la façon dont le ressenti à propos de Kai Havertz, Timo Werner et Leroy Sane et ils avaient tous deux des ordres hiérarchiques différents pour le trio. Bien sûr, le Bayern a finalement signé Sane alors que Werner et Havertz sont allés à Chelsea, mais Kahn a joué un rôle central pour amener Flick et Brazzo à se mettre d’accord. Ce n’est pas quelque chose qui lui a été demandé ou attendu de lui, mais il l’a fait fonctionner et tout s’est déroulé à cet égard.

Kahn s’est rendu sur Twitter pour décrire ses deux premiers mois au conseil d’administration, terminant avec le Bayern obtenant un autre triplé historique:

Mes premiers mois en arrière @FCBayern – quel temps indestructible cela a été! Nous avions un rêve, nous y avons travaillé dur et nous l’avons réalisé. Le deuxième triplé pour Munich et pour toute la famille du FC Bayern! pic.twitter.com/lhP9l2Tmde – Oliver Kahn (@OliverKahn) 27 août 2020

Le leadership de Kahn sera certainement utile une fois qu’il prendra la relève en tant que PDG et il mérite tout le crédit pour le travail qu’il a accompli dans les coulisses de janvier jusqu’à ce que nous sachions. Danke, Ollie!