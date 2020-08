Crédit: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

L’actualité de la pétition Lionel Messi quitter les rangs de Barcelone a fait le tour du monde et donc, avant son départ imminent, nous passons en revue le nombres Quoi laisser l’Argentin dans l’équipe catalane.

Messi a fait ses débuts dans la première équipe le 24 octobre 2004, jeu dans lequel il est entré en échange de Déco dans un match de La Ligue espagnole contre l’Espanyol et c’est là que sa légende a commencé avec les «Culés».

Depuis lors, l’Argentin a joué un total de 731 jeux dans toutes les compétitions avec l’équipe, étant le deuxième avec le plus de duels de l’histoire seulement derrière Xavi Hernandez.

En 16 saisons, «La Pulga» a remporté 34 titres officiels spectaculaires, soit: 10 sur La Ligue espagnole, 4 sur UEFA Ligue des Champions, 6 sur Copa del Rey, 8 Super Coupes d’Espagne, 3 Super Coupes d’Europe et 3 Coupes du monde des clubs.

En ce qui concerne ses distinctions individuelles, le ’10’ a été reconnu comme le meilleur footballeur du monde en remportant six fois le Ballon d’Or, en plus d’être six fois vainqueur du botte dorée et à sept reprises le ‘Pichichi«.

En plus de toutes ces réalisations, Lionel Messi marqué au total 634 buts et grâce à ce chiffre, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Barcelone et aussi surpassé Telmo Zarra être le buteur historique de la Ligue espagnole.