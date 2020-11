Le temps de Carlos Queiroz à la tête de la Colombie touche peut-être à sa fin. RODRIGO BUENDIA / POOL / . via .

James Rodriguez avait l’air fatigué en quittant le terrain, remplacé vers la fin de la victoire 3-2 d’Everton à Fulham dimanche. Un peu de fatigue n’est guère surprenant. James a enduré quelques jours stressants de l’autre côté de l’Atlantique.

La Colombie a connu un doublé désastreux lors des éliminatoires de la Coupe du monde en Amérique du Sud, perdant 3-0 à domicile contre l’Uruguay avant de s’effondrer 6-1 à l’extérieur contre l’Équateur. Et, selon les médias colombiens, les relations dans le camp se sont détériorées à un tel niveau que James s’est impliqué dans une bagarre avec un coéquipier. Les rapports originaux suggéraient que le conflit était avec le milieu de terrain de Bournemouth Jefferson Lerma, mais le journaliste qui a cassé l’histoire, Javier Hernandez, a depuis déclaré que le combat était avec l’attaquant de l’Atalanta Luis Muriel. James et la FA colombienne ont publié des déclarations niant qu’un tel incident ait eu lieu, le joueur d’Everton menaçant de poursuites judiciaires. Hernandez, quant à lui, s’en tient à son histoire et indique clairement que si nécessaire, il révélera sa source à l’intérieur du camp.

Quelle que soit la vérité, ce serait une surprise s’il n’y avait pas de tensions dans le vestiaire d’une équipe qui s’est effondrée de façon aussi spectaculaire, car l’effondrement colombien était aussi inattendu que dramatique. Le mois précédent, lors des deux premiers tours de la campagne de qualification, ils ont joué un excellent match pour battre le Venezuela 3-0 et ont fait preuve de courage pour revenir et assurer un match nul 2-2 contre le Chili.

L’entraîneur, le Portugais Carlos Queiroz, très expérimenté, est aux commandes depuis près de deux ans. En entrant dans les jeux récents, son bilan était enfin raisonnable. En effet, son équipe n’avait pas subi de défaite compétitive, sortant de la Copa America l’an dernier aux tirs au but après n’avoir pas encaissé de but en quatre matches. En 16 matches, sa Colombie en avait remporté neuf et n’avait été battu que deux fois: une défaite 2-1 à l’extérieur contre la Corée du Sud et, le seul résultat vraiment décevant, une raclée 3-0 par l’Algérie lors d’un autre match amical en octobre 2019 – quand , peut-être de manière significative, le présentateur du milieu de terrain Wilmar Barrios n’a été présenté que lorsque l’équipe était déjà à trois.

Alors pourquoi tout s’est-il si mal passé maintenant?

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Les relations à l’intérieur du camp peuvent ne pas être bonnes, mais cela peut être vrai pour les équipes gagnantes. Les victoires peuvent couvrir un nombre illimité de fissures.

Les problèmes de la Colombie ont commencé en octobre, lorsqu’ils ont perdu leurs deux arrières droits de premier choix. Santiago Arias a été blessé tôt contre le Venezuela et Stefan Medina a boité en première période contre le Chili. Cela a amené Queiroz à se mêler d’une partie vitale de la structure de son équipe.

Depuis la Copa America 2019, la double fonction de Juan Cuadrado a fait fonctionner le système 4-3-3. Lorsque la Colombie est en défense, il se range dans le champ à droite du trio de milieu de terrain. En attaque, il éclate en tant qu’ailier droit, donnant à James la liberté d’errer dans le champ.

Mais lorsque Medina a été blessée, Queiroz s’est retrouvé sans options à l’arrière droit. Cuadrado est allé jouer là-bas, mais il n’a pas pu être remplacé au milieu de terrain.

Cela a été trop clairement vu contre l’Uruguay. Le trio de milieu de terrain – Barrios ancré entre Lerma et Mateus Uribe – était trop rapproché. L’Uruguay a profité dès le début, rattrapant Lerma alors que la Colombie tentait de jouer, et préparant Edinson Cavani à marquer. Queiroz a fait un changement après seulement une demi-heure; décoller Barrios était un pari, mais avec un attaquant supplémentaire à Luis Diaz et un passage au 4-2-3-1, la Colombie pourrait jouer plus vite et mettre l’Uruguay sous pression. Dans la chaleur étouffante de l’après-midi à Barranquilla, les Uruguayens étaient au maximum.

2 Liés

Les visiteurs ont fait un changement intelligent à la mi-temps, échangeant 4-4-2 contre 4-5-1, augmentant leur protection contre James. À ce stade, le jeu était dans la balance et la Colombie méritait l’égalisation. Mais le pari a échoué lorsque James a perdu la possession et, sans Barrios à protéger, la défense a été exposée. L’arrière central Jeison Murillo est tombé sur le tacle et – peut-être durement – a été accusé d’avoir commis une faute dans la surface. À l’autre extrémité, la Colombie s’est plainte d’une sanction qui ne leur avait pas été infligée. Sur de telles marges, un possible 1-1 peut devenir 0-2, et la ligne de score était encore pire après que Darwin Nunez ait ajouté un troisième à longue distance.

Dans ce cas, la performance de la Colombie n’a pas été aussi mauvaise que le résultat pourrait le suggérer, mais on ne peut pas en dire autant de leur exposition en Équateur quatre jours plus tard.

Queiroz est revenu à sa pensée initiale, faisant appel à son arrière droit de troisième choix, Luis Orejuela, pour permettre à Cuadrado de revenir au milieu de terrain, mais cela posait un certain nombre de problèmes. Orejuela n’est pas essayé à ce niveau et Barrios, le meilleur milieu de terrain défensif de l’équipe, a par la suite été exclu de la formation de départ. Mais surtout, le 4-3-3 était probablement trop optimiste pour les conditions de la capitale équatorienne.

Quito s’élève à 2800 mètres d’altitude. L’Équateur utilise pleinement l’altitude et récupère la plupart de ses points chez lui. Les visiteurs non acclimatés souffrent du manque d’oxygène dans l’air. Cela les empêche de jouer leur jeu normal et signifie qu’un plan de jeu conservateur est généralement conseillé. Mais malgré toute l’expérience mondiale de Queiroz, c’était nouveau pour lui, et il a dû regarder avec horreur sa défense s’effondrer et l’Équateur prendre une avance de 4-0 avant les 40 minutes.

L’entraîneur colombien aurait peut-être voulu effectuer 11 remplacements. Il a fait quatre juste après le quatrième but de l’Équateur – sûrement la première fois que tant de changements ont été effectués avant la mi-temps dans un match de compétition. L’ajout de Barrios a aidé à stabiliser le navire, mais les dégâts avaient été causés et les choses ont empiré dans les 20 dernières minutes lorsque Queiroz a semblé abandonner complètement le milieu de terrain et a effectué un autre remplacement offensif. Après la raclée 6-1, l’entraîneur a avoué que « nous n’avons ni fierté ni honneur d’être impliqués dans un résultat comme celui-ci. »

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Mais aura-t-il encore un travail? Son prédécesseur, l’Argentin Jose Pekerman, a passé plus de six ans à la tête, emmenant la Colombie à sa première Coupe du monde du siècle et à ses débuts en quart de finale en 2014. Avant lui, cependant, il y avait un défilé.

Entre 1999 et 2011, la Colombie comptait huit entraîneurs et ne tarda pas à s’en débarrasser. Quelques bons noms ont été mâchés et crachés. Jorge Luis Pinto, qui a continué à faire un excellent travail avec le Costa Rica, a rapidement été jugé insuffisant. Il y a eu un bref passage pour l’actuel patron du Chili, Reinaldo Rueda, qui a ensuite emmené le Honduras et l’Équateur en Coupe du monde. Entraîneur adjoint dans les années 80 et 90, et l’homme qui les a emmenés en France 98, Hernan Dario Gomez est parti après un scandale hors du terrain.

Et l’exemple le plus pertinent à la situation actuelle est celui du prédécesseur de Pekerman, Leonel Alvarez. Milieu de terrain clé des grandes équipes des années 80 et 90, Avarez a constaté que son prestige en tant que joueur n’était pas une défense contre l’impatience dirigée contre l’entraîneur de l’équipe nationale. Il s’est échauffé pour les éliminatoires 2014 avec deux victoires amicales et a mené son équipe à une excellente victoire à l’extérieur en Bolivie lors du premier tour de la campagne. Puis vint un double programme de matchs à domicile. Les deux fois, la Colombie a pris la tête, mais le Venezuela a riposté pour faire match nul, et avec Lionel Messi et Sergio Aguero tirant ensemble, l’Argentine a fini vainqueur 2-1. Seuls ces deux résultats – et une courte défaite en cinq matchs – ont suffi à Alvarez pour faire ses valises.

Si les mêmes critères s’appliquent, Queiroz sera certainement limogé et la FA colombienne étudie ses options. Mais une chose peut encore sauver l’ancien patron du Real Madrid. Il n’est pas clair que la FA puisse se permettre de le renvoyer. La vente des droits de télévision pour les éliminatoires de la Coupe du monde a été décevante et il n’y a pas de revenus provenant de la vente de billets. L’argent est serré.

Il n’y a pas non plus de pression pressante. Le prochain tour est à la fin du mois de mars. Mais ensuite, les matchs se succèdent, y compris la Copa America en juin et juillet, que la Colombie co-organise. La FA doit être sûre d’avoir la bonne personne pour s’assurer que James & Co. affronte l’opposition et non les uns les autres.