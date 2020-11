Le point culminant de l’UEFA Nations League est ici – diffuser EN DIRECT sur ESPN + (États-Unis uniquement) – avec certaines des plus grandes équipes du continent se disputant une place en finale en octobre 2021, ainsi qu’un classement préférable avant le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Cette année, les préparatifs ont été perturbés par le COVID-19 – en raison à la fois du virus et des joueurs aux prises avec un empilement intense de matches, un certain nombre des meilleurs talents européens ne sont pas disponibles. Enfin, au cours de ces années les plus turbulentes, un malaise grandit autour de l’une des nations les plus prospères d’Europe, tandis que d’autres estiment que c’est le bon moment pour attirer de jeunes talents passionnants.

Voici tout ce que vous devez savoir avant les deux derniers tours de la Ligue des Nations.

– Qu’est-ce que l’UEFA Nations League?

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Chaos COVID

La montée en puissance de la Ligue des Nations a été un enchevêtrement de logistique, de bulles de biosécurité, de tests COVID-19 et de gestion de la charge. Mais les règles de quarantaine qui diffèrent d’un pays à l’autre, les nouvelles restrictions imposées au Danemark se révélant particulièrement pénibles. Le gouvernement britannique a interdit tout voyage depuis le Danemark par des citoyens non britanniques et n’a pas offert d’exemption pour les athlètes d’élite. Ainsi, avec l’Islande affrontant le Danemark dimanche, l’équipe islandaise, dans l’état actuel des choses, ne sera pas autorisée à se rendre au Royaume-Uni pour affronter l’Angleterre à Wembley mercredi, laissant les deux pays se démener pour trouver une base neutre pour leur match.

Cela affecte également l’équipe du Danemark, ni Pierre-Emile Hojbjerg de Tottenham, ni Henrik Dalsgaard et Mathias Jensen de Brentford, libérés pour mission internationale.

Messi ou Maradona? Est-ce que Pelé Brésil est le meilleur incontesté? Dempsey ou Donovan des États-Unis? Nos rédacteurs ont proposé des candidats et nous voulons que les lecteurs décident! Lis

Le COVID-19 a également mis une brèche directe dans l’équipe du Danemark avec Robert Skov de Hoffenheim et un physio testé positif, tandis que le capitaine belge Eden Hazard l’a aussi et manquera cette semaine. L’Allemagne sera sans Niklas Sule, Kai Havertz et Emre Can tandis que l’attaquant Eden Dzeko sera absent pour la Bosnie-Herzégovine.

Ensuite, il y a l’Italie. Le manager Roberto Mancini, qui a été testé positif, a nommé une équipe de 41 joueurs gonflés pour leurs trois matches – un match amical contre l’Estonie et des matchs de la Ligue des Nations contre la Pologne et la Bosnie-Herzégovine – compte tenu des bouleversements à domicile dus à la pandémie, qui a vu six clubs de Serie A ont récemment rapporté des résultats positifs.

Péage des blessures

Avec un certain nombre des meilleurs joueurs européens mis à l’écart en raison d’une blessure, les directeurs de club garderont les doigts croisés pour que leurs stars rentrent chez elles indemnes après trois matchs meurtriers en sept jours. L’Angleterre transpire déjà sur la forme physique de Marcus Rashford après s’être blessé à l’épaule contre Everton, Trent Alexander-Arnold manquera suite à sa blessure au mollet contre Manchester City dimanche et Joe Gomez fait face à une longue période en marge après s’être blessé à la cheville à l’entraînement mercredi. .

Ailleurs, l’Espagne est sans Ansu Fati de Barcelone à la suite d’une blessure au genou qui devrait le garder à l’écart pendant quatre mois, et la star allemande Joshua Kimmich est indisponible jusqu’en janvier en raison d’une blessure au genou qu’il a subie contre le Borussia Dortmund.

Les Pays-Bas ont renvoyé Steven Bergwijn aux Spurs après des tests de condition physique, et Virgil van Dijk est un absent de longue date; Nathan Ake pourrait être mis à l’écart pendant des semaines après avoir subi une blessure musculaire lors du match nul 1-1 de mercredi. Espagne. Et la Belgique sera sans Timothy Castagne, Leandro Trossard et Yannick Carrasco.

Le Portugal a Cristiano Ronaldo disponible malgré que l’attaquant ait reçu un coup à la cheville ce week-end – il a marqué une fois contre Andorre lors de la rencontre 7-0 de mercredi après être entré en tant que sous-marin à la mi-temps – mais la liste de ceux qui étaient à l’écart s’allonge. à la grande colère de leurs clubs.

2 Liés

Les managers sont absolument furieux de la liste implacable des rencontres. Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a qualifié le calendrier de la Premier League de « pagaille absolue » et a déclaré que les autorités avaient mis son équipe sur le point « d’échouer » avant leur victoire à Everton samedi. Jurgen Klopp de Liverpool avait déjà critiqué la trêve internationale et le manque de temps de repos pour les joueurs, tandis que le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré que lorsque ses joueurs partent pour le devoir national, « je ne m’attends jamais à de bonnes choses, je m’attends seulement à du négatif. choses. Jamais de bonnes choses. «

Pendant ce temps, les patrons des équipes nationales ont nommé des équipes plus importantes non seulement pour faire face aux complications du COVID-19, mais aussi pour jongler avec leurs options. « Il est important que nous ayons suffisamment de joueurs sur lesquels nous pouvons compter », a déclaré le patron de la Bosnie-Herzégovine, Dusan Bajevic, après avoir choisi 32 joueurs, mais le sélectionneur français Didier Deschamps a minimisé les craintes concernant les joueurs qui frappent un mur.

« Je ne dirais pas qu’il y a un risque d’épuisement professionnel, mais la forme physique est quelque chose qui doit être pris en compte », a déclaré Deschamps. « Ces dernières semaines, les joueurs ont disputé neuf matches: un tous les trois jours, y compris les compétitions européennes. Je ne peux pas dire que je ne suis pas soulagé quand je vois un de mes internationaux débuter sur le banc pour son club! »

Matchs difficiles pour les géants européens

Nous sommes à la fin de la phase de groupes de la Ligue des Nations, donc les matches de poule sont en fait des « matches de barrage » pour les places en demi-finale et pour la promotion / relégation. Le Portugal-France dans le Groupe 3 samedi à Lisbonne (14 h 45 HE sur ESPN +) en est un parfait exemple. Le Portugal cherche à défendre sa couronne de la Ligue des Nations et a nommé une équipe de 25 joueurs, avec Pepe, 37 ans, absent pour blessure.

« Nous pouvons profiter de l’occasion pour regarder les joueurs de notre équipe élargie », a déclaré le sélectionneur portugais Fernando Santos, avec un œil sur l’avenir. « [Potential debutants] Paulinho et Pedro Neto font partie de cette liste de 40 ou 50 joueurs que je trouve tous très bons. Il n’ya aucun d’entre eux auquel je ne fais pas confiance ou qui n’ai pas de qualité. »

Le Portugal et la France s’affronteront samedi dans un match décisif probable dans le groupe A. Photo de FRANCK FIFE / .) (Photo de FRANCK FIFE / . via .

De l’autre côté du grand livre, la forme de la France est très difficile à jauger, surtout après une défaite choc 2-0 face à la Finlande mercredi. Deschamps a essayé différentes formations – 4-3-3, en jouant trois à l’arrière, un diamant 4-4-2 – alors vous sentez qu’il teste toujours l’eau pour son meilleur mélange avant les Euros de l’été prochain. Il y a des questions sur la forme physique de Kylian Mbappe en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Benjamin Pavard et Presnel Kimpembe sont également des doutes.

Deschamps s’est également prononcé sur la situation de Paul Pogba à Manchester United, affirmant « qu’il ne peut être content, ni de son temps de jeu, ni de son positionnement ».

Cela se joue également dans un contexte d’angoisse concernant le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les 10 meilleures équipes européennes du classement mondial de la FIFA seront classées au tirage au sort le mois prochain. La Belgique, la France, l’Angleterre, le Portugal, l’Espagne et la Croatie sont toutes les graines du pot 1 garanties, mais une mauvaise semaine pour l’Italie, le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas, accompagnée d’une bonne semaine pour la Suisse ou la Pologne, pourrait provoquer l’une des plus traditionnelles. Les superpuissances européennes affronteront une route difficile vers le Qatar 2022, seuls les vainqueurs de groupe étant garantis de se qualifier.

L’Italie (Groupe 1) est sur une série de 20 matchs sans défaite et Mancini était dans une forme optimiste avant la série de matches, qui a commencé par une victoire amicale 4-0 contre l’Estonie mercredi. « La Pologne est en avance sur nous au classement? Nous gagnerons contre la Pologne et nous serons en tête de notre groupe », at-il déclaré.

Les préparatifs du Danemark sont en cours à cause du COVID-19, et les Pays-Bas ont fait un début de vie moyen sous Frank de Boer. le Orange sont en réel danger de rater une place en demi-finale, faisant match nul 1-1 contre l’Italie la dernière fois, tandis que De Boer a également supervisé un match nul 0-0 contre la Bosnie-Herzégovine et une défaite 1-0 contre le Mexique. Leur accumulation a été perturbée par l’indisponibilité de Bergwijn, et Mohamed Ihattaren s’est retiré avec une maladie.

Si les Pays-Bas perdent contre la Bosnie et que la Pologne bat l’Italie, alors la rencontre des Néerlandais et des Polonais la semaine prochaine est en fait une fusillade pour une place de classement au tirage au sort pour la Coupe du monde.

Et tout ne va pas bien avec l’Allemagne (groupe 4). Des nuages ​​sombres enveloppent l’équipe nationale, le directeur général Oliver Bierhoff s’en prenant aux médias plus tôt dans la semaine, leur demandant de soutenir l’équipe nationale au lieu d’être trop critiques. Il admet qu’il y a un gouffre croissant dans les relations entre le pays et l’équipe nationale, mais bien que Bierhoff dit qu’il pense que cela est principalement dû à la catastrophe de la Coupe du monde 2018, il y a aussi le sentiment que l’équipe nationale valorise les feuilles de calcul et les projections financières par-dessus tout.

Il y a aussi une clameur croissante pour que l’Allemagne appelle les vétérans précédemment écartés Thomas Muller, Jerome Boateng et Mats Hummels. Ils ont été dans une forme exceptionnelle et Boateng et Hummels pourraient résoudre les problèmes de défense de l’Allemagne. Malgré cela, un retour a été exclu par le manager Joachim Low et Bierhoff. S’ils échouent contre l’Ukraine samedi, leur place parmi les têtes de série de la Coupe du monde pourrait être mise en doute.

jouer

1:00

Jan Aage Fjortoft jette de l’ombre sur Joachim Low et l’équipe nationale allemande après le grand jour de Thomas Muller pour le Bayern.

Le match de l’Allemagne contre l’Espagne mardi (14 h 45 HE sur ESPN +) est une fusillade pour une place en demi-finale, et il y a aussi beaucoup de questions autour de l’équipe de Luis Enrique. L’Espagne a subi une mauvaise défaite contre l’Ukraine la dernière fois et il y a eu beaucoup de changements et de changements dans l’équipe.

Qui est le gardien n ° 1 en Espagne? Qui est le mieux placé pour associer Sergio Ramos en défense? Et qui marquera à l’avant? Il semble probable que David De Gea restera entre les postes devant Kepa Arrizabalaga et Unai Simon, Pau Torres jouera aux côtés de Ramos, alors qu’ils ont appelé un Alvaro Morata rajeuni pour répondre à leurs problèmes à l’avant. « Depuis [Alvaro] Morata est revenu à la Juventus, c’est un joueur différent à la fois en attaque et en défense « , a déclaré Luis Enrique. Espérons qu’il parviendra à rester en jeu.

Et dans le groupe 2, les favoris de la Belgique accueillent l’Angleterre à Louvain dimanche (14 h 45 HE sur ESPN +) – après que le match ait été déplacé de Bruxelles en raison du couvre-feu de 22 heures. L’Angleterre doit gagner le match pour rester en lice pour une place en finale pour la deuxième édition consécutive. Mais dans le fond de l’esprit des joueurs se trouve le bilan physique de cette série de matches.

« C’est trop, pas seulement pour moi », a déclaré l’ailier Thorgan Hazard. « Ligue des champions, Bundesliga, Ligue des Nations … Je ne veux pas trop me plaindre car nous devons faire notre travail, mais c’est beaucoup.

« Eh bien, ici aux Red Devils, tout le monde aura du temps de jeu. L’entraîneur national a sélectionné de nombreux joueurs. Les jouer dans les trois matches pendant 90 minutes serait difficile. Les joueurs ne s’épuisent pas. Nos entraîneurs nous demandent également de attention, ne pas trop risquer. «

Nouveaux visages

Avec tous les absents et les bouleversements, le guichet international permet aux managers de présenter des jeunes. Marcus Thuram, 23 ans, du Borussia Mönchengladbach, cherche à suivre les traces de son père Lilian pour la France. Il a été superbe pour Gladbach cette saison, avec trois buts et cinq passes décisives en 11 matches, et est l’un des deux joueurs non plafonnés de l’équipe de Deschamps – le défenseur monégasque de 27 ans Ruben Aguilar étant l’autre.

Ailleurs, l’Angleterre pourrait faire ses débuts au milieu de terrain de 17 ans Jude Bellingham, appelé à la suite du retrait de James Ward-Prowse de Southampton. Bellingham a rejoint le Borussia Dortmund cet été et a fait 11 apparitions à ce jour, dont 30 minutes hors du banc contre le Bayern Munich ce week-end. S’il fait ses débuts, l’adolescent incroyablement talentueux deviendra le troisième plus jeune joueur anglais de l’histoire après Theo Walcott et Wayne Rooney.

Il y a aussi des débuts potentiels pour le passionnant arrière droit Boat Baku pour l’Allemagne, avec le duo défensif non plafonné Philipp Max et Felix Uduokhai également nommé. Pendant ce temps, la Belgique a sélectionné l’attaquant du Hertha Berlin Dodi Lukebakio dans son équipe.

L’Espagne a le milieu de terrain / attaquant de l’Atletico Madrid Marcos Llorente dans le parti, tandis qu’il y a un rappel pour Hector Bellerin d’Arsenal – dans l’espoir de faire sa première apparition depuis 2016. L’Italie a une foule de débutants potentiels avec Alessandro Bastoni (Inter Milan), Davide Calabre (AC Milan), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Luca Pellegrini (Gênes), Matteo Pessina (Atalanta), Mattia Zaccagni (Hellas Verona) et Pietro Pellegri (Monaco) font tous partie de l’équipe.

Remarque: Rapports supplémentaires de Stephan Uersfeld, Julien Laurens, Dale Johnson, Alex Kirkland, Sam Marsden et Andrew Cesare Richardson