La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: La clause Coutinho ouvre la voie à Wijnaldum

Étoile de Barcelone Philippe Coutinho pourrait jouer un rôle improbable dans la signature de son ancien coéquipier de Liverpool par son club, Georginio Wijnaldum, en janvier.

2 Liés

Coutinho a déménagé au Camp Nou en janvier 2018, et le Times a rapporté plus tard cette année-là que Liverpool avait inséré une clause dans le transfert de 160 millions d’euros stipulant que le Barça devrait payer une prime de 100 millions d’euros en plus des frais de transfert s’ils tentaient de signer. un autre joueur d’Anfield.

Selon le rapport du Times, la clause couvrait le reste de la saison 2017-18 et les deux prochaines saisons complètes, expirant à la fin de la fenêtre estivale en 2020. Cela signifie que le Barça pourra recruter un joueur de Liverpool sans payer la prime. à partir de l’ouverture de la fenêtre de transfert en janvier.

Wijnaldum, 30 ans, est devenu une cible pour le Barça pendant la période estivale prolongée après que Ronald Koeman, son ancien entraîneur au niveau international avec les Pays-Bas, a pris la relève au Camp Nou.

Le contrat du milieu de terrain à Anfield doit expirer l’été prochain, mais l’expiration de cette clause signalée pourrait persuader le Barça de déménager plus tôt afin de démarrer leur saison chancelante plutôt que d’attendre qu’il devienne un agent libre à la fin de la saison.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

12h55 GMT: Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a dit qu’il voulait Olivier Giroud de rester au club au milieu de l’attaquant admettant qu’il est préoccupé par son manque de temps de jeu.

Giroud, qui a marqué le but de la victoire lors de la victoire 2-1 de mardi à Rennes en Ligue des champions, a exprimé ses craintes de rater une place en équipe de France au Championnat d’Europe de cet été s’il ne joue pas beaucoup pour Chelsea, et a admis qu’un déménagement en janvier pourrait être une option.

« Tout le monde ressent de l’extérieur à quel point il est un grand professionnel, à quel point il est très apprécié par ses coéquipiers et moi-même », a déclaré Lampard aux journalistes après le match.

« Il est tellement professionnel dans la façon dont il s’entraîne et prend soin de lui-même que l’âge n’est même pas un facteur pour lui. Il s’améliore avec l’âge. En fait, en ce qui concerne la façon dont il prend soin de lui-même.

« Il offre beaucoup pour nous et je ne cesse de le dire, mais le grand calendrier à venir et la façon dont nous jouons signifie que je vais compter sur les joueurs.

« Heureusement pour moi, c’est un joueur qui garde toujours la bonne attitude s’il ne joue pas régulièrement et je sais quand je l’invoque qu’il entre comme il l’a fait aujourd’hui. »

12h16 GMT: Le président de Séville, Pepe Castro, a nié que le club envisage de déménager pour le Real Madrid Isco en janvier.

L’agent et le père du milieu de terrain ont admis qu’il aimerait quitter les champions d’Espagne pour avoir plus de temps de jeu, même s’il est préférable de déménager à l’étranger.

« [Coach Julen] Lopetegui ne m’a pas demandé de signer Isco », a déclaré Castro CHAPE. « Je ne sais pas si nous allons signer dans la fenêtre d’hiver … (Directeur sportif) Monchi travaille toujours et nous verrons. »

Séville a marqué un vainqueur à la 95e minute pour battre Krasnodar 2-1 mardi soir pour assurer sa qualification du groupe E.

11h32 GMT: Avec son doublé lors de la victoire 3-0 de mardi sur le Club de Bruges, l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a marqué 16 buts en 12 matchs de Ligue des champions. Il est le plus rapide à 15 ans à l’époque de l’UCL.

L’international norvégien était déjà l’un des jeunes talents les plus convoités au monde lorsqu’il a rejoint Dortmund en janvier. S’il continue comme ça, combien de temps peuvent-ils le garder?

jouer

1:10

Gab Marcotti et Craig Burley réagissent à la dernière star d’Erling Haaland lors de la victoire 3-0 de Dortmund sur le Club Brugge.

10h55 GMT: L’Inter Milan espère que la question d’un nouveau contrat pour l’attaquant Lautaro Martinez peut être réglé le mois prochain, selon FCInterNews.

Martinez a eu un grand impact la saison dernière, marquant 24 buts alors qu’il établissait un partenariat de grève productif avec Romelu Lukaku, et était un objectif de transfert majeur pour Barcelone.

L’international argentin a introduit cette forme dans la campagne 2020-2021. Il a marqué six buts en 11 apparitions jusqu’à présent, le plus récemment lors de la victoire 4-2 de dimanche contre Torino (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

Martinez, 23 ans, et ses représentants s’asseoiraient avec l’Inter à Milan le mois prochain afin de finaliser les termes d’un accord qui l’engagera dans le club jusqu’en 2025.

10h18 GMT: Milieu de terrain de Barcelone Carles Alena a déclaré qu’il se sentait à nouveau footballeur après avoir remporté son premier départ pour Barcelone cette saison mardi, et ne cherchait pas à quitter le club.

Alena, 22 ans, a joué 90 minutes contre le Dynamo Kiev lors de sa deuxième apparition pour le Barca cette saison.

« Je suis revenu pour me sentir footballeur, jouant 90 minutes », a-t-il déclaré. « Je pense avoir profité de l’opportunité qui m’est offerte. Avec le travail que je fais et ce que je fais à l’entraînement, petit à petit, je recommence à me sentir footballeur. Vous ne pouvez pas arrêter de travailler parce que c’est le Barça, la meilleure équipe du monde. La demande ici est la plus élevée car les meilleurs du monde sont ici. «

Alena, qui a été liée à un déménagement permanent au Real Betis après un passage en prêt plus tôt cette année, dit qu’il n’est pas envisagé de quitter le Camp Nou, dans le mercato d’hiver.

«Mon idée est de rester ici», dit-il. « Je me sens bien physiquement. Je veux rester, si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici toute ma vie. Le seul chemin est de travailler et de pousser dur à l’entraînement. Je me sens progressivement mieux. »

09h41 GMT: Sergio Ramos n’a pas encore reçu d’offres pour quitter le Real Madrid et souhaite entendre ce que le club a à dire avant d’envisager de déménager, Radio COPE rapports.

Le capitaine du club, 34 ans, sera libre de parler aux clubs rivaux en janvier lorsqu’il entrera dans les six derniers mois de son contrat au Bernabeu.

Selon Manolo Lama du COPE, « la priorité de Ramos est de rester à Madrid » mais le club n’a pas encore ouvert de négociations formelles sur une prolongation.

09.08 GMT: Ancien attaquant de Premier League Rudy Gestede a rejoint Melbourne Victory dans un coup de pouce significatif à la tentative du club de revenir à l’échelon supérieur de la A-League.

Gestede, 32 ans, a connu une longue carrière en Premier League et en Championnat d’Angleterre à Cardiff City, Blackburn Rovers, Aston Villa et Middlesbrough.

– Tom Sermanni claque le snob de la W-League Wellington de la FFA – Le gardien de la NPL Queensland combine mariage et demi-finale

Troisième nouvelle signature internationale de Victory après le duo anglais Callum McManaman et Jacob Butterfield, Gestede a représenté la France au niveau des moins de 19 ans avant de jouer pour le Bénin au niveau senior.

« Après avoir parlé avec le club, en particulier Grant Brebner, j’ai été très impressionné par la vision qu’ils ont définie autour de la marque de football qu’ils veulent jouer et du rôle qu’ils veulent que je joue », a déclaré Gestede. « Le club a connu beaucoup de succès dans le passé, il dispose de superbes installations et j’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer à travailler dur. »

– Roundup de l’AFC Champs League: Chiangrai a battu 5-0

08h30 GMT: Arrière droit de Norwich City Max Aarons a parlé d’avoir été lâché par Tottenham en tant que jeune joueur, après avoir récemment été lié à un retour aux Spurs.

Aarons, 20 ans, était dans la configuration des jeunes de Tottenham à l’adolescence, mais a été libéré à l’âge de 14 ans. Après être finalement devenu professionnel à Norwich, le défenseur a fait 36 ​​apparitions pour les Canaries en Premier League la saison dernière.

Tottenham aurait été intéressé par la signature de l’international anglais U21 pendant la fenêtre de transfert d’été, mais a plutôt fait appel à Matt Doherty des Wolves.

« J’y suis allé quand j’avais 14 ans, Norwich voulait me signer à ce moment-là, mais c’était assez loin de chez moi, alors j’ai dit: ‘Non, je vais attendre et passer un procès dans plusieurs équipes différentes …, «», A déclaré Aarons au podcast adidas X. « Chelsea, Tottenham, il y avait quelques équipes différentes, mais j’ai fini par faire un essai aux Spurs. Et j’étais là pendant un moment, à m’entraîner et à jouer avec eux. Rien n’en est jamais sorti, un jour, ils ont dit: «Je ne pense pas que c’est bon pour le moment. Mais cela avait duré un bon bout de temps et j’en avais 15. Après cela, je m’entraînais avec mon équipe locale dans ma région qui était MK Dons, quand Norwich est revenu.

«C’était difficile d’être juste, parce que j’avais 14 ans. Tu sais quand tu as le cœur sur quelque chose et que tu crois vraiment que ça va arriver. Pour que rien ne vienne de ça, et c’était parfait à l’époque … ça Je me sentais comme l’ajustement parfait. Pour que rien ne vienne de ça, c’était difficile, mais pour moi c’était tout droit sur la chose suivante. C’était Norwich, ce qui était la meilleure chose pour ma carrière. «

PAPER TALK (par Harry Kettle): Silva est déjà prêt à être prolongé

jouer

1:18

Steve Nicol loue l’impact de Thiago Silva sur la défense de Chelsea et appelle Timo Werner Miss vs. Rennes.

Blues en pourparlers sur l’extension de Silva

• Comment fonctionne le marché des transferts d’été

• Kuper: L’impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais réalisées

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

Chelsea a déjà entamé des pourparlers pour tenter de prolonger le défenseur Thiago Silva Contrat, Tuttomercatoweb rapports.

Silva, qui n’a signé qu’un contrat d’un an à Stamford Bridge, commence à prouver pourquoi il est toujours une marchandise si appréciée après avoir produit une série de performances solides pour les Blues.

Chelsea est en négociation avec ses représentants, dans l’espoir qu’il prolongera jusqu’en 2022, renforçant ainsi son statut de l’une des signatures les plus importantes de Chelsea de mémoire récente.

Modric veut prendre sa retraite au Bernabeu

Sensation du Real Madrid Luka modric a confirmé qu’il souhaitait terminer sa carrière au Bernabeu.

Le vétéran de 35 ans a connu un passage réussi avec les géants européens, et bien qu’il y ait eu des rumeurs le liant à un déménagement ailleurs au cours des dernières fenêtres de transfert, Modric lui-même ne pouvait pas être plus clair sur ce qu’il voulait.

« Je sens que je peux aider l’équipe. Si vous me demandez ce que je veux, je veux bien sûr rester », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi.

« Je veux terminer ma carrière ici, mais cela dépend de beaucoup de choses. Mais personne ne sera plus heureux que moi si je peux terminer ma carrière ici. »

Tap-ins

– RB Leipzig espère se retrouver en tête de file dans la course à signer Dominik Szoboszlai, Rapporte Football Insider. Arsenal a fait une poignée de tentatives pour signer l’international hongrois dans le passé, mais Leipzig pense qu’ils peuvent gagner un avantage en le signant et en le prêtant ensuite au RB Salzburg.

– Calciomercato rapporte que Tottenham, aux côtés de Naples, est à nouveau intéressé à essayer de signer Jean-Philippe Mateta. Jose Mourinho a les yeux rivés sur un nouvel attaquant, et même s’il a déjà un défilé de fortes stars offensives à sa disposition, c’est toujours agréable d’avoir plus de concurrence.