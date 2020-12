Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré que Manchester United était désormais l’un des favoris pour remporter la Ligue Europa – mais a réitéré sa conviction que les clubs de la Ligue des champions ne devraient pas être autorisés à participer à la compétition.

United s’est écrasé de la Ligue des champions mardi soir après une défaite 3-2 au RB Leipzig qui lui a valu de terminer troisième du groupe H.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer rejoint la Ligue Europa, avec sept autres équipes de la Ligue des champions classées troisième, pour rejoindre les Spurs et Arsenal en huitièmes de finale en février prochain.

Mourinho n’a jamais manqué d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions au cours d’une carrière de manager qui comprenait également deux ans à la tête de United, notamment en remportant une célèbre victoire à la Juventus pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la saison 2018-19.

« Je suis content de [my] record car cela signifiait que mes clubs étaient toujours en position de progresser, économiquement important mais aussi pour le prestige. Parfois, plus difficile que d’autres », a déclaré Moutinho lors d’une conférence de presse mercredi.

« Par exemple, à United, lorsque nous avons perdu à domicile contre la Juventus, nous avons dû aller à Turin et gagner là-bas pour ensuite nous qualifier dans un groupe très difficile, également avec Valence. Et bien sûr maintenant, Manchester United est devenu l’un des meilleurs favoris pour gagner la compétition Les équipes qui sortent de la Ligue des champions et toujours fortes, normalement elles n’appartiennent pas à ce niveau des compétitions de la Ligue Europa et bien sûr, Manchester United est l’une des meilleures équipes.

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, est mécontent que des équipes comme Manchester United puissent entrer en Ligue Europa après avoir été éliminées de la Ligue des champions Photo de Carl Recine – Piscine / .

« Le groupe [this season] était très dur. Paris Saint-Germain, Manchester, Leipzig, nous savions tous que cela n’allait être facile pour aucun d’entre eux. Et nous savions tous qu’à partir de ce groupe, une équipe de haut niveau passerait en Ligue Europa. «

Cependant, Mourinho a répété sa frustration quant au fait que les équipes de la Ligue des champions ont pu entrer en Ligue Europa à mi-chemin, pensant essentiellement que l’UEFA récompense les équipes pour leur échec.

« C’est une question de principe et si cela arrivait à mon équipe, je ressentirais exactement la même chose », a-t-il ajouté. « C’est comme ça et honnêtement, cela apporte plus de qualité à la compétition. Nous ne pouvons pas l’oublier.

« Quand vous avez huit nouvelles équipes dans la compétition et huit équipes qui appartiennent à un autre niveau et qu’elles tombent en Ligue Europa, bien sûr, le niveau de la compétition va s’améliorer, aucun doute. Et quand la qualité s’améliore, l’attention s’améliore. C’est une bonne chose pour la compétition.

« Mais du point de vue sportif, c’est là que je pense que ce n’est pas juste. Qu’une équipe ne réussisse pas dans une compétition passe à une autre. C’est la même chose que d’imaginer la troisième équipe de la Ligue Europa, au lieu de finir, passe à une troisième compétition dans la hiérarchie du football européen.

« C’est juste un principe. Dans le football, quand pour une raison quelconque nous ne réussissons pas, malchanceux, la saison prochaine. Mais c’est ce que c’est et ce n’est pas un problème pour moi. »

Les Spurs affronteront le Royal Antwerp à domicile jeudi soir après s’être déjà qualifiés pour les dernières étapes, mais seule une victoire leur permettra de dominer le Groupe J.