Chelsea a franchi une étape majeure de son histoire dimanche lorsque le club a disputé son 1000e match sous la propriété de Roman Abramovich.

Le milliardaire russe a acheté une participation majoritaire dans les Bleus en juillet 2003 et a depuis supervisé une reprise spectaculaire de leur fortune, à la fois sur le terrain et en termes financiers.

Avec un timing merveilleux, le match n ° 1000 a vu les Bleus accueillir l’ancien patron Jose Mourinho, maintenant manager de son rival Tottenham Hotspur, de retour à Stamford Bridge pour l’occasion spéciale. Mourinho est l’un des 12 entraîneurs (permanents et intérimaires) à avoir pris en charge l’équipe de Chelsea pendant le mandat d’Abramovich, et l’un des deux entraîneurs à être revenu pour un deuxième relais, avec Guus Hiddink.

Les 1000 précédentes sorties compétitives de Chelsea ont produit 608 victoires, 216 nuls et 176 défaites. C’est un pourcentage de victoire de 60,8% avec Abramovich à la barre, se comparant très favorablement au record de tous les temps du club de 44,3%. Un total de 1903 buts ont été marqués (avec l’actuel entraîneur Frank Lampard en marquant 211, plus que tout autre joueur), avec 896 buts encaissés.

Voici un retour sur certains des hauts et des bas des années Abramovich …

LES HAUTS

Premier titre de Premier League

Chelsea a remporté cinq titres de Premier League depuis la prise de contrôle de Roman Abramovich en 2003. .

Malgré des dépenses de 100 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues, Chelsea a quand même terminé deuxième des « Invincibles » d’Arsenal lors du premier match d’Abramovich en Premier League en 2003-04 sous la direction de Claudio Ranieri. Cependant, avec Mourinho nommé après avoir remporté la Ligue des champions avec Porto, les Bleus ont réussi à la deuxième tentative et ont remporté leur premier titre de haut vol depuis 50 ans avec un total record de 95 points. Chelsea d’Abramovich a conservé son titre de Premier League en 2005-06, avant de le remporter à nouveau en 2009-10, 2014-15 et 2016-17.

Gagner la Ligue des champions

🔵 #OnThisDay en 2012, Chelsea a remporté le #UCL trophée pour la première fois après un dramatique #UCLfinal contre le Bayern 🏆#OTD | @Chelsea FC https://t.co/GEfxLIkCQ7 pic.twitter.com/yqvR421L5n – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 19 mai 2019

Cela a pris la meilleure partie d’une décennie, mais en 2012 Abramovich a enfin pu réaliser son ambition de gloire en Ligue des champions. Sous la direction de l’entraîneur par intérim Roberto Di Matteo, les Blues ont battu le Bayern Munich aux tirs au but à l’Allianz Arena. Thomas Muller a mis les Bavarois en tête à la 83e minute seulement pour Didier Drogba pour forcer l’égalité à la prolongation avec un égaliseur à la 89e minute. Drogba a ensuite concédé un penalty pendant la prolongation, uniquement pour que Petr Cech sauve l’effort d’Arjen Robben, avant de terminer sa nuit de travail en convertissant le coup de pied décisif de la fusillade avec ce qui était, à l’époque, censé être son dernier coup de pied pour le club. .

😍😍😍 Une des plus belles nuits #onthisday en 2012 … pic.twitter.com/HiECz1sNbZ – Chelsea FC (@ChelseaFC) 24 avril 2020

Tout cela est arrivé après une demi-finale vraiment mémorable au cours de laquelle Chelsea a éliminé le champion en titre de Barcelone sur deux jambes – la seconde étant une escarmouche tendue au Camp Nou qui a finalement été réglée sur des buts à l’extérieur. grâce à la charge de cavalerie à la 92e minute de Fernando Torres.

Trophées à gogo

Depuis qu’Abramovich a pris la relève au Bridge, aucun club anglais n’a remporté plus de trophées majeurs que Chelsea. Ils ont remporté 16 pièces d’argenterie dans cette course, en commençant par une victoire 3-2 contre Liverpool lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2005. Cela comprend cinq titres de Premier League et une Ligue des champions, ainsi que deux Ligue Europa, cinq Coupes FA et trois Coupes de la Ligue. Ils ont également remporté deux fois le Community Shield, pour ce que ça vaut. Les rivaux les plus proches du décompte de Chelsea sont Manchester United, qui a remporté 14 trophées majeurs au cours de la même période. Au cours des 20 années précédant l’arrivée d’Abramovich, les Bleus avaient remporté deux Coupes FA et une Coupe de la Ligue, ainsi que la Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA, aujourd’hui disparue, en 1997-98.

But de Frank Lampard n ° 203

Aston Villa à l’extérieur … Le jour où Frank Lampard est devenu notre meilleur buteur de tous les temps! 💙🙌#TBT pic.twitter.com/u5p0y1jDU1 – Chelsea FC (@ChelseaFC) 12 mars 2020

Le 11 mai 2013, le milieu de terrain de Chelsea Frank Lampard a finalement battu un record de club de longue date en marquant quelques buts dans une victoire assez indescriptible 2-1 contre Aston Villa. Le deuxième but était le 203e de Lampard pour les Blues, qui a emmené le milieu de terrain de 38 ans devant Bobby Tambling. devenir le meilleur buteur de tous les temps du club.

Il y a eu aussi un moment agréable lorsque Tambling, qui a marqué 202 buts pour Chelsea en 370 apparitions entre 1959 et 1970, a offert à Lampard un soulier d’or de cérémonie sur le terrain du Bridge plus tard ce mois-là. Lampard a ajouté huit buts supplémentaires à son décompte avant de quitter le club en tant qu’agent libre en 2014.

Frank Lampard a dépassé Bobby Tambling en tant que meilleur buteur de tous les temps de Chelsea. .

Signatures à gros prix

Avant Abramovich, le record de transfert de Chelsea était les 15 millions de livres qu’ils ont payés à l’Atletico Madrid pour Jimmy Floyd Hasselbaink en 2000. À peine arrivé à Stamford Bridge, le Russe a battu le record du club dans sa toute première fenêtre en finançant l’acquisition de 17 millions de livres de Damien Duff. de Blackburn – un exploit qu’il a répété sept fois depuis:

Didier Drogba (24 M £ de Marseille)

Michael Essien (24,4 M £ de Lyon)

Andriy Shevchenko (30 M £ de l’AC Milan)

Fernando Torres (50 millions de livres sterling de Liverpool)

Alvaro Morata (59 millions de livres sterling du Real Madrid)

Kepa Arrizabalaga (71 millions de livres sterling de l’Athletic Bilbao)

Kai Havertz (72 M £ du Bayer Leverkusen)

Selon Transfermarkt, Abramovich a dépensé plus de 2,1 milliards d’euros (1,88 milliard de livres sterling, 2,51 milliards de dollars) pour plus de 400 transferts différents au cours de son règne à Stamford Bridge. Depuis le début de la saison 2018-2019 seulement, le club a dépensé 448,5 millions de livres sterling en frais de transfert pour faire venir Christian Pulisic, Arrizabalaga, Mateo Kovacic, Havertz, Hakim Ziyech et Timo Werner.

LES BAS

Mourinho Annus horribilis

Mourinho est retourné à Chelsea à l’été 2013, retrouvant des personnalités comme John Terry, Lampard, Ashley Cole, Cech et Essien. Les Blues ont terminé troisième de la Premier League pour la deuxième saison consécutive, mais les choses se sont améliorées l’année suivante (2014-15) lorsque Mourinho, dont l’équipe était un mélange de vétérans chevronnés et de nouveaux ajouts passionnants comme Eden Hazard, Diego Costa et Cesc Fabregas, a remporté la ligue avec trois matchs à perdre.

Cependant, les choses ont rapidement tourné au vinaigre alors que la campagne 2015-16 a pris un mauvais départ, Mourinho perdant neuf de ses 16 premiers matches de championnat dans une atmosphère de plus en plus toxique. Cela s’est avéré être le nadir de sa carrière de manager. Le Portugais a été limogé à la mi-décembre avec Chelsea à la 16e place, juste un point au-dessus de la zone de relégation – la goutte finale étant une défaite 2-1 contre les leaders de la ligue et les futurs champions Leicester City.

Capitulation de la Ligue des champions

😮 11 ans depuis ce classique #UCLfinal! ⚽️ Ronaldo

⚽️ Lampard

🙌 Van der Sar #UCL | #OTD https://t.co/muD8s0Fb0V pic.twitter.com/xpttF2CY3d – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 21 mai 2019

Chelsea, sous la responsabilité intérimaire d’Avram Grant, s’est frayé un chemin jusqu’à leur première finale de la Ligue des champions en 2007-08 quand ils ont affronté Manchester United dans une affaire de Premier League à Moscou. Le rêve s’est effondré au dernier obstacle lorsque Terry a glissé et n’a pas réussi à convertir ce qui aurait été le penalty gagnant dans la fusillade, que United a remporté dans une mort subite.

Chelsea a eu la chance de se racheter l’année suivante après s’être à nouveau disputé les demi-finales, pour tomber à nouveau dans un revirement tardif lors de l’une des nuits les plus tristement célèbres du règne d’Abramovich. La frappe émerveillée tardive d’Andres Iniesta a permis au Barca de marquer des buts à l’extérieur, mais seulement après que Chelsea ait eu un certain nombre de réclamations au pénalty écartées par l’arbitre Tom Henning Ovrebo – qui a porté le poids de la colère montante.

La frappe exaspérante d’Iniesta à la 93e minute a précédé une mêlée qui a éclaté lorsque le coup de sifflet final a retenti – l’image persistante de Drogba, les yeux écarquillés et effervescent de rage, criant à plusieurs reprises « C’est une putain de honte » directement objectif de la caméra alors qu’il a été malmené de force depuis le terrain. Le Barça a ensuite confortablement battu Man United en finale au Stadio Olimpico de Rome, tandis que l’attaquant ivoirien a reçu une interdiction de six matches de l’UEFA pour son comportement antisportif.

Didier Drogba a été banni par l’UEFA pour sa tirade après l’élimination de Chelsea par Barcelone. .

Malheurs du manager

Sur la douzaine d’entraîneurs en chef travaillant sous Abramovich, rares sont ceux qui sont partis à leur propre rythme et plusieurs ont fait face à la disparition de leur emploi dans des circonstances assez ignominieuses.

Ranieri a été le premier à mordre la balle sous la nouvelle administration. L’Italien, qui était déjà sur place lorsque le Russe a pris la relève, a été démis de ses fonctions quelques jours à peine après le point culminant de la saison 2003-04 après avoir obtenu la deuxième place – alors la plus haute finale du club en Premier League.

Grant a été limogé trois jours après avoir été sanctionné par une pénalité bâclée pour avoir remporté la Ligue des champions 2008; Andre Villas-Boas n’a pas réussi à atteindre sa première année à la tête après avoir été victime de plusieurs joueurs seniors; et « Big Phil » Scolari n’a duré que sept mois décevants.

Cependant, c’est le très populaire Ancelotti qui a peut-être subi la fin la plus indigne de son temps dans la pirogue des Blues, qui a pris fin en mai 2011 avec une défaite 1-0 à Everton. Ancelotti a remporté le doublé lors de sa première saison au Bridge, mais a été mis en conserve après sa deuxième pour ne pas avoir remis de trophées supplémentaires. L’appel serait venu d’en haut avant que l’ancien milanais n’ait le temps de monter dans le bus de l’équipe, la nouvelle ayant été annoncée dans un couloir à Goodison moins d’une heure après le coup de sifflet final.

Frapper pendant six

Mike Dean cache le ballon de match à Sergio Aguero après son tour du chapeau contre Chelsea 😂 pic.twitter.com/kSJ8Nujogl – ESPN FC (@ESPNFC) 10 février 2019

Nous ne pouvons pas discuter des creux de l’ère Abramovich sans mentionner sa plus lourde défaite en tant que propriétaire de Chelsea. Il est arrivé le 10 février 2019 lorsque l’équipe de Maurizio Sarri a été oblitérée par Manchester City à l’Etihad. Sergio Aguero a réussi un tour du chapeau alors que City l’emportait 6-0, l’équipe locale marquant quatre de ses buts dans les 25 premières minutes du match.

Interdiction de transfert

Chelsea a été condamné à une amende considérable et à une interdiction de transfert par la FIFA en février 2019 pour avoir enfreint les règles régissant la signature des jeunes joueurs. L’interdiction a initialement empêché le club d’enregistrer de nouveaux joueurs pour deux fenêtres de transfert, bien qu’elle ait ensuite été réduite de moitié à une fenêtre en appel. Les Bleus ont été contraints de renforcer leur équipe avec des joueurs de prêt et des talents promus dans les rangs des jeunes, et ont par conséquent perdu du terrain sur certains de leurs rivaux de la ligue. Cependant, cela a également conduit à l’émergence des stars de l’académie Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori, Reece James et Callum Hudson-Odoi en tant que partants de la première équipe.