Lundi était l’anniversaire de la finale de la Copa Libertadores de l’année dernière à Lima, lorsque Flamengo, du Brésil, a fait un superbe retour pour battre l’Argentin River Plate 2-1.

Un an et un jour plus tard, les deux équipes sont à nouveau en action dans la compétition mardi – cette fois à un stade beaucoup plus précoce. La pandémie de coronavirus a fait reculer les choses. La finale des Libertadores 2020 aura en effet lieu fin janvier 2021. Et la phase à élimination directe, avec les 16 équipes survivantes de la phase de groupes, démarre cette semaine.

Ce n’est qu’à deux reprises au cours des 15 dernières années que le titre est sorti du Brésil et de l’Argentine. L’année dernière, bien sûr, a été marquée par une finale entre les clubs des deux grands du continent. Ils dominent les 16 derniers matchs, le Brésil fournissant six clubs et l’Argentine trois. Mais cette année, la bataille entre eux pourrait être résolue plus tôt. Les trois équipes argentines affrontent l’opposition brésilienne.

River Plate sera considéré comme le favori pour dépasser Athletico Paranaense. Sans matchs de compétition derrière eux, River a montré une excellente forme lorsque les Libertadores ont repris à la mi-septembre, avec le jeune attaquant Julian Alvarez particulièrement impressionnant. Et avec le football national en Argentine maintenant opérationnel, River aurait dû se débarrasser de toute rouille restante du ring.

Mais Athletico, qui avait eu du mal dans la ligue brésilienne, a soudainement retrouvé une forme et entame le match de mardi après quatre victoires consécutives. Et lors du match aller, ils ont également l’avantage du terrain artificiel dans leur stade de Coritiba. Leur problème – et c’est un thème dans les matchs de cette semaine – est qu’ils ont un certain nombre de joueurs hors de combat avec COVID-19.

Les courses de l’Argentine sont sur une série de quatre défaites consécutives et ils sont également dans la tourmente à l’intérieur du club, avec le directeur du football Diego Milito sur le point de démissionner. Tout cela souligne la raison pour laquelle Flamengo est favori, le champion en titre qui est deuxième du championnat brésilien, à égalité de points avec le leader Atletico Mineiro. Flamengo n’est pas à pleine puissance, cependant, et le nouvel entraîneur Rogerio Ceni est toujours en train de trouver ses marques, mais malgré cela, ils ont un éventail passionnant d’options d’attaque. La défense, cependant, a été un problème toute l’année et c’est ce qui rend la rencontre avec le Racing si pleine de potentiel. L’entraîneur de course Sebastian Beccacece privilégie un jeu offensif à tempo élevé, et il sera intéressant de voir combien de risques il est prêt à courir dans une quête pour sonder la ligne arrière du Flamengo, en particulier à domicile lors du match aller.

Il n’y a pas de favori clair dans le troisième Brésil vs. Affrontement avec l’Argentine, rencontre de mercredi entre Internacional et Boca Juniors. La récente perte de l’entraîneur Eduardo Coudet, qui a accepté un emploi en Espagne avec le Celta Vigo, est un coup dur pour l’Inter qui pourrait faire pencher la balance de Boca. Mais les Argentins attendent avec impatience la forme physique de l’ailier Eduardo Salvio, qui était en pleine forme avant la pause pour les dates de la FIFA.

Il y a deux affrontements entre des équipes du Brésil et de l’Équateur. Santos est confronté à la tâche plus difficile contre les champions de 2008 LDU, ou Liga de Quito, notamment en raison de l’altitude de la capitale équatorienne, où se jouera le match aller de mardi. La forme de Santos en phase de groupes – cinq victoires et un nul – était un triomphe sur l’adversité. Le club a des problèmes financiers et administratifs – le président vient d’être destitué – et maintenant certains joueurs sont tombés avec COVID. Littéralement et métaphoriquement, donc, Santos a une montagne à gravir.

Palmeiras, quant à lui, sont de grands favoris contre le petit Delfin, même si les Brésiliens doivent également faire face à une épidémie de COVID dans leurs rangs.

En effet, l’épidémie de COVID de la semaine dernière au sein de l’équipe nationale uruguayenne aurait pu commencer par l’arrière gauche de Palmeiras Matias Vina. Cela s’est propagé au club uruguayen Nacional, qui manquera deux de ses meilleurs joueurs pour le voyage de la troisième équipe de l’Équateur, le très impressionnant Independiente del Valle.

L’autre équipe brésilienne, Gremio, championne 2017, est absente jeudi à Guarani du Paraguay, qui a été la meilleure des équipes surprises de cette année. Au mieux, le quatrième plus grand club de leur pays, Guarani, a dû se frayer un chemin à travers tous les tours de qualification simplement pour atteindre la phase de groupes, éliminant les géants brésiliens Corinthians en cours de route. Bien entraînés par Gustavo Costas, ils ont réuni une équipe intéressante. Gremio, cependant, sera considéré comme le favori, notamment parce que leur forme domestique a repris admirablement au cours des deux dernières semaines.

Et le tour se termine par la rencontre de Libertad du Paraguay et de Jorge Wilstermann de Bolivie. Il y a 10 anciens champions dans les 16 derniers. Ce choc assure qu’au moins l’un des huit derniers cherchera à remporter le trophée pour la première fois, rêvant d’effectuer un tour d’honneur comme celui de Flamengo le 23 novembre. 2019.